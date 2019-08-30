MAYHEM родили новый сингл «Worthless Abominations Destroyed»

Teloch таки собрался с силами и презентовал творение, о котором MAYHEM начали говорить этак с полгода назад. Новая тема называется «Worthless Abominations Destroyed», а альбом, озаглавленный Daemon, выйдет 25 октября.

Конечно, новость едва ли переплюнет ажиотаж вокруг «дня группы TOOL», новый альбом которых внезапно стал основной темой обсуждения даже для тех, кто TOOL отродясь не слушал, — но «мэйхемовский» звук уже успели окрестить «De Mysteriis Dom Sathanas образца 2019-го»: за категоричность, озлобленность, ярость и сыровяленный вкус ностальгии.