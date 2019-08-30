MAYHEM родили новый сингл «Worthless Abominations Destroyed»

Teloch таки собрался с силами и презентовал творение, о котором MAYHEM начали говорить этак с полгода назад. Новая тема называется «Worthless Abominations Destroyed», а альбом, озаглавленный Daemon, выйдет 25 октября.

mayhembandnew2019Конечно, новость едва ли переплюнет ажиотаж вокруг «дня группы TOOL», новый альбом которых внезапно стал основной темой обсуждения даже для тех, кто TOOL отродясь не слушал, — но «мэйхемовский» звук уже успели окрестить «De Mysteriis Dom Sathanas образца 2019-го»: за категоричность, озлобленность, ярость и сыровяленный вкус ностальгии.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 31.08.2019 в 04:59

    Неожиданно классная тема! Намного лучше всего предыдущего альбома! Придется-таки и новый альбом заценить))

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  2. Артём 31.08.2019 в 10:06

    Не то, чтобы тема такая уж и классная, но отход от уже исчерпавшей себя стилистики, заложенной в группе Бласфемером, сам по себе верный.
    Звучание инструментов, по всей видимости, намеренно приближено к Де Мистериис. Постоянное исполнение всего этого альбома в тематическом туре не прошло бесследно,и это хорошо.
    Если эта композиция демонстрирует направление, взятое для нового альбома, то будет интересно.

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