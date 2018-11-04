Интервью. Teloch о прошлом, настоящем и будущем MAYHEM: «Мы не можем определиться, в каком направлении двигаться дальше»

(Morten Bergeton «Teloch» Iversen, ноябрь 2018)

Этот норвежский мужик известен по NIDINGR, NUNFUCKRITUAL и немножко ORCUSTUS. Вы его могли видеть в концертных составах 1349, GORGOROTH и MYRKUR. А еще Teloch с 2011 года занимает гитарную и основную композиторскую позицию в MAYHEM. В частности, именно он сочинил материал последнего на сегодня альбома норвежцев Esoteric Warfare – альбома, после которого от MAYHEM ничего нового мы, собственно, и не слышали.

Говорят, вы активно сочиняете что-то новое. На каком этапе работа сейчас? Много ли привнес лично ты?

Я писал музыку MAYHEM на последних релизах, — продолжаю писать ее и сейчас. Но есть проблема: мы не можем определиться, в каком направлении двигаться дальше. Пока выработали такую установку на будущий альбом: упростить все по максимуму и возвращаться к корням. Однако это всего лишь план; неизвестно, каким будет продукт по итогу. На этот раз мы также отказались от идеи использовать аранжировки одного композитора (т.е. меня, как на Esoteric Warfare): каждый привносит какие-то наработки. В настоящий момент мы выкладываем на стол свои карты, — кто что придумал, — и лучшее пойдет в работу. Прокатит ли такой подход, я не знаю. Это будет либо здоровый совместный продукт, либо катастрофа.

Ты говорил в интервью, что будучи сессионным гитаристом у разных команд, в 2011-м получил предложения стать постоянным участником либо GOD SEED, либо MAYHEM. И выбрал в итоге последних. Ожидания совпали с реальностью?

Поначалу было немного странно: я ведь никогда не стремился стать частью «большой» метал-группы. Мне вполне хватало собственных проектов, без особых обязательств и с возможностью что-то записывать/выпускать, когда на то есть желание. Но вышло как вышло, я вовсе не жалуюсь. Ведь именно после знакомства с музыкой MAYHEM я некогда бросил играть дэз и переключился на блэк. Альбом De Mysteriis Dom Sathanas снес мне тогда крышу, — и конечно, гуляя в наушниках по улицам родного города, слушая эти песни, я и представить не мог, что однажды стану членом команды.

Чем Esoteric Warfare лично для тебя отличается от остальных «мэйхемовских» релизов?



Трудный вопрос: я от начала до конца слушал только Mysteriis… и Ordo ad Chao, остальные прошли мимо меня. Из них я слушаю только те песни, которые группа играет вживую.

Кстати, какие темы из числа старых предпочитаешь играть на концертах?



Ну, понятно, De Mysteriis Dom Sathanas. Еще нравится «Buried by Time and Dust» и кое-что из Deathcrush, хотя фанатом раннего периода никогда не был.

С альбомом Mysteriis Dom Sathanas давеча был целый тур. По-твоему, он все еще актуален, его все еще интересно слушать и исполнять?



Для меня это по-прежнему один из лучших релизов на все времена. Так что, конечно, не устану никогда играть его песни.

Помимо того, что ты играешь на гитаре и бас-гитаре в энном количестве банд, также занимаешься звукозаписью, микшированием, фотографией. И на все находится время?..



На самом деле, было бы желание. Я не из тех людей, что могут сутки проваляться на диване, не сотворив чего-либо творческого. Я очень креативен – и это качество поддерживает во мне жизнь все эти годы. Постоянно нужно заниматься каким-нибудь любопытным дерьмом. Из последнего – я запускаю линейку одежды www.lcfrapparel.com и электронный проект BERGETON. Оба направления совершенно новы для меня, и потому занимают сейчас большую часть времени. Что неплохо совпадает с тем фактом, что у MAYHEM пока творческий перерыв.

Видел ли уже пресловутый фильм «Lords of Chaos»?

Неа, но непременно оценю, когда будет возможность!

А как к нему относятся остальные «мэйхемовцы»?



Не знаю, мы об этом не говорили. Да и нет его пока в прокате.

Не кажется ли тебе, что все это «славное» норвежское блэк-метал прошлое становится в наши дни каким-то мифологическим сказом? Зачем людям полировать этот культ?



Не знаю, не знаю. Но если людям нужна эта история, почему нет. Мне кажется, мусолить околомузыкальные дела прошлых лет перестанут, лишь если сами причастные музыканты перестанут о них говорить.

Следишь ли за тем, что сейчас происходит на блэк-метал сцене?



Нет, вообще нет. Мне кажется, не за чем там следить: большая часть выпускаемых альбомов – говно. Поэтому я перестал тратить время на попытки найти что-либо стоящее.

А все эти новомодные эксперименты: пост-блэк, шугейз?



Совершенно без понятия, о чем речь. При слове «шугейз» мне представляется какой-то упоротый монголоид, пялящийся на свои ботинки. Нет, люди, безусловно, могут делать все, что считают нужным, — мне пофиг, ибо слушать все это я не обязан. Скажу лишь одно: если в описании стиля уживаются слова «экспериментальный» и «блэк-метал», то это уже не блэк-метал вовсе. Данный жанр предполагает строгое следование правилам и рамкам – и именно по этой причине я лично перестал играть его многие годы назад. Не люблю рамки, особенно в музыке. Они слишком ограничивают. Но это только мое мнение, так что всем пофиг.

Вы принимаете участие во многих фестах и, безусловно, без знакомства с новой музыкой там не обходится. Случались ли какие-либо концертные открытия, в любом стиле?



Видел как-то CARPENTER BRUT, они круты.

Твоя группа NIDINGR играет с 90-х, но по-прежнему остается незамеченной для многих фанатов. Почему так, ты не стараешься ее продвигать?



Я могу пытаться продвигать ее сколько угодно, но что толку, если этого не делают лейблы. Ну и да, если уж по правде, то все мы тут — ленивые говнюки, не особо заморачиваемся по части промоции. Мне достаточно возможности время от времени записывать альбомы NIDINGR, и фиг с ним, со всем остальным.

Ты работал с Myrkur – достаточно противоречивой артисткой, которую страшно не любят тру-блэкеры. Нравится ее музыка?



Да, есть хорошие вещи. Ну и она сама приятная девушка, мне понравилось с ней сотрудничать.

Время от времени тебя зовут записать гостевые партии те или иные команды. Если бы обратилась группа из Беларуси, на каких условиях ты б согласился?



Ну, во-первых, музыка должна быть хоть сколько-либо интересная. И, во-вторых, нужна гарантия, что это будет выпущено!