«Черный королевский спиритизм». Встречаем новый проект Бласфемера RUÏM

«Черный королевский спиритизм». Встречаем новый проект Бласфемера RUÏMНовинки и новости
Неугомонный Rune «Blasphemer» Eriksen показал миру свой новый проджект. Он называется RUÏM, помимо самого Бласфемера участие принимает французский барабанщик César Vesvre (также THAGIRION, концерты ARKHON INFAUSTUS), а дебютник с пафосным загадочным названием Black Royal Spiritism – I.O Sino Da Igreja выйдет в этом году на Peaceville Records.
Первым треком дуэт выложил «The Triumph (of Night & Fire)», нагнав вокруг концепта плотный мистический мрак и сопроводив комментарием, что первый сингл вполне обрисовывает силуэт эклектичного материала дебютника. А также… вынуждает ждать его с нетерпением.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 132
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Комментарии
Другой Александр:
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Unpure — Prophecies Ablaze
https://unpureups…
Другой Александр:
Juris:
неплох…. естественно не без музыкальных «ассоциаций» с MAYHEM…
Черноярец:
Другой Александр написал(а):
Черноярец написал:
Любопытно, а Мардуки успели подписаться в поддержку нацистской Украины? На Западе среди модных артистов это в…
Тварь:
Зига, зага… кинул-поднял… Морган, пиши, наконец, альбом про разгром путлеровских свинорусичей в Украине. И чтобы он не такой панковский был как Виктория……
Юрий:
Похоже, им плохо. Послушайте старичков Slayer. Они намного интереснее.…
коллапес:
уж лучше бы просто стояли и с гитарами кривлялись.
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зато модненько и дешево.
«солдатик хотел ка…
Другой Александр:
Сначала пытался понять о чём видеоряд — какой то микс из артов на тему поздней СА и американских ВС времён ВМВ и корейской войны, причём арты какие-то не аутентичные …
Дед Аким:
Обожаю Шарон, превосходная, сильная песня и клип, полный восторг!!!…
Anastasiya:
DimaCar написал(а):
Сожрать горсть слабительного и пребывать в моменте?
Как вариант!…
DimaCar:
Другой Александр:
Смерть русне! написал(а):
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Мальчику плохо, вызывайте санитаров.…
Чорны:
неплох…. естественно не без музыкальных «ассоциаций» с MAYHEM
На Mayhem поздний сильно похоже.