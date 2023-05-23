ruim blasphemer new band
23.05.2023

«Черный королевский спиритизм». Встречаем новый проект Бласфемера RUÏM

Новинки и новости

Неугомонный Rune «Blasphemer» Eriksen показал миру свой новый проджект. Он называется RUÏM, помимо самого Бласфемера участие принимает французский барабанщик César Vesvre (также THAGIRION, концерты ARKHON INFAUSTUS), а дебютник с пафосным загадочным названием Black Royal Spiritism – I.O Sino Da Igreja выйдет в этом году на Peaceville Records.

Первым треком дуэт выложил «The Triumph (of Night & Fire)», нагнав вокруг концепта плотный мистический мрак и сопроводив комментарием, что первый сингл вполне обрисовывает силуэт эклектичного материала дебютника. А также… вынуждает ждать его с нетерпением.

Количество просмотров: 132

Читайте также:

2 комментария

  • Juris написал(а):

    неплох…. естественно не без музыкальных «ассоциаций» с MAYHEMhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    На Mayhem поздний сильно похоже.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *