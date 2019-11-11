Клип недели: MAYHEM «Falsified And Hated»

Не обязательно это, конечно, самый-самый лучший клип из появившихся в принципе, но в известном смысле исторический — как-никак первый официальный клип MAYHEM, которые, выпустив Daemon, решили: пора. «Это наша первая подобная видеоработа, — отмечает Teloch, — поэтому, конечно, вложили в нее определенные идеи. И вместо того, чтобы заморачиваться поиском трушной локации, в которой нельзя даже подключить инструменты, мы сделали нечто иное, отвечающее традициям коллектива».

Режиссером выступил швед Johan Bååth: «Когда меня попросили снять первый клип MAYHEM, сразу стало понятно: нужно нечто большее, нежели обыкновенное блэк-метал видео; нужно выйти за рамки, но при этом соответствовать жанру. А также, конечно, образу MAYHEM. Поэтому я пригласил художника Ziggy Jonas Rasmusson, известного своими ритуалистическими полотнами, — и мы вместе придумали команту-пентаграмму со стенами, расписанными символами и знаками; комнату, каждый из пяти углов которой знаменует конец человечества. В середине, как опухоль, растет мрачная сущность — грязная, обросшая острыми ветками. Это пугающее образование буквально сочится темной энергией, соединяясь с пятью черными фигурами — музыкантами MAYHEM. Так, они исполняют различные ритуалы, целью которых является уничтожение человечества, а также участие в производстве демонического существа в середине».

Как вам, кстати, новый альбом MAYHEM? говно

нормально, но ничего особенного

лучше, чем ожидал(а)

хуже, чем ожидал(а)

отличный релиз!

для меня - альбом года

не слушал(а) результаты