Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL

«Лол, што???» — спросите вы, а я отвечу: называется это новообразование I AM MORBID (как одна из тем Illud Divinum Insanus), и оно будет ездить с концертным сет-листом, составленным из песен Altars Of Madness (1989), Blessed Are The Sick (1991), Covenant (1993) и Domination (1995), начав в марте следующего года с Бразилии и, по всей вероятности, продолжив по всему прочему миру — как это сейчас делают так и не сумевшие остановиться братья Кавалера.

Tim Yeung Morbid Angel I Am Morbid David Vincent Особую изюминку планам сладкой парочки добавляет тот факт, что Tim Yeung, естественно, не играл ни на одном из вышеназванных альбомов… как, впрочем, и остальные, кроме Винсента, участники проекта: гитаристы Bill Hudson (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Ira Black (METAL CHURCH, LIZZY BORDEN). Ну и чтобы довести идею до полнейшего уж абсурда, можно было анонсировать, к примеру, бонусную кантри-программу от Дэвида, шоу лилипутов и танец маленьких лебедей. Какая уже, собственно, разница.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Назар Василич 16.12.2016 в 06:47

    А почему такой сарказм? Винсент был далеко не последним человеком в Morbid Angel, имеет полное моральное право на исполнение этих песен. Надеюсь, что и альбом запишут. Другое дело состав. Можно было бы и Брунелле пригласить, хотя, судя по этой фотографии, http://www.blabbermouth.net/news/former-morbid-angel-guitarist-released-from-prison/, он, вероятно, сейчас очень далек от музыки ))

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  2. Jason 16.12.2016 в 09:47

    Ну это просто звиздец!!!! Азагтот наверное рвёт и мечет)

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  3. KaRKaZZ 16.12.2016 в 10:16

    реально «лол,што»

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  4. Ых 16.12.2016 в 13:59

    Сами МА уже заявились на два европейских феста. Кто в составе, кроме Такера и Азагтхотха, пока неизвестно.

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  5. Зеля 16.12.2016 в 14:27

    Ых написал(а):
    Сами МА уже заявились на два европейских феста. Кто в составе, кроме Такера и Азагтхотха, пока неизвестно.

    Так Дестрактор же вроде?

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  6. Grymza 16.12.2016 в 14:29

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  7. Зануда 16.12.2016 в 14:49

    Почему они выглядят как два гея??? Хотя нет, не хочу знать!

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  8. Батхед 16.12.2016 в 16:28

    один MORBID ANGEL это хорошо. а 2 MORBID ANGEL ещё лучше

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  9. Ых 16.12.2016 в 17:12

    >> Так Дестрактор же вроде?

    В текущих лайн-апах на метал-архивах вроде не значится. Трэй со Стивом хотели взять вместо Дестрактора кого-нибудь из местных.

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  10. полосатый_хардкор 16.12.2016 в 18:13

    А что? И угарненько развлечься, и бабла поиметь.
    И друг друга.

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  11. Loretta 17.12.2016 в 01:17

    про Ласковый Май была уже шутка?

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  12. DimaCar 17.12.2016 в 03:33

    Молодцы. Берут пример с Томаса Андерса http://www.theo2.co.uk/events/detail/thomas-anders-modern-talking-band

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  13. Merzbow 17.12.2016 в 19:36

    Чего уж там, пускай и Laibach трибьют группу создают MA. В прошлом- у них неплохо получалось)

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