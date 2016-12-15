Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL

«Лол, што???» — спросите вы, а я отвечу: называется это новообразование I AM MORBID (как одна из тем Illud Divinum Insanus), и оно будет ездить с концертным сет-листом, составленным из песен Altars Of Madness (1989), Blessed Are The Sick (1991), Covenant (1993) и Domination (1995), начав в марте следующего года с Бразилии и, по всей вероятности, продолжив по всему прочему миру — как это сейчас делают так и не сумевшие остановиться братья Кавалера.

Особую изюминку планам сладкой парочки добавляет тот факт, что Tim Yeung, естественно, не играл ни на одном из вышеназванных альбомов… как, впрочем, и остальные, кроме Винсента, участники проекта: гитаристы Bill Hudson (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Ira Black (METAL CHURCH, LIZZY BORDEN). Ну и чтобы довести идею до полнейшего уж абсурда, можно было анонсировать, к примеру, бонусную кантри-программу от Дэвида, шоу лилипутов и танец маленьких лебедей. Какая уже, собственно, разница.