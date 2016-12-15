Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL

«Лол, што???» — спросите вы, а я отвечу: называется это новообразование I AM MORBID (как одна из тем Illud Divinum Insanus), и оно будет ездить с концертным сет-листом, составленным из песен Altars Of Madness (1989), Blessed Are The Sick (1991), Covenant (1993) и Domination (1995), начав в марте следующего года с Бразилии и, по всей вероятности, продолжив по всему прочему миру — как это сейчас делают так и не сумевшие остановиться братья Кавалера.
Особую изюминку планам сладкой парочки добавляет тот факт, что Tim Yeung, естественно, не играл ни на одном из вышеназванных альбомов… как, впрочем, и остальные, кроме Винсента, участники проекта: гитаристы Bill Hudson (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Ira Black (METAL CHURCH, LIZZY BORDEN). Ну и чтобы довести идею до полнейшего уж абсурда, можно было анонсировать, к примеру, бонусную кантри-программу от Дэвида, шоу лилипутов и танец маленьких лебедей. Какая уже, собственно, разница.
А почему такой сарказм? Винсент был далеко не последним человеком в Morbid Angel, имеет полное моральное право на исполнение этих песен. Надеюсь, что и альбом запишут. Другое дело состав. Можно было бы и Брунелле пригласить, хотя, судя по этой фотографии, http://www.blabbermouth.net/news/former-morbid-angel-guitarist-released-from-prison/, он, вероятно, сейчас очень далек от музыки ))
Ну это просто звиздец!!!! Азагтот наверное рвёт и мечет)
реально «лол,што»
Сами МА уже заявились на два европейских феста. Кто в составе, кроме Такера и Азагтхотха, пока неизвестно.
Ых написал(а):
Сами МА уже заявились на два европейских феста. Кто в составе, кроме Такера и Азагтхотха, пока неизвестно.
Так Дестрактор же вроде?
Почему они выглядят как два гея??? Хотя нет, не хочу знать!
один MORBID ANGEL это хорошо. а 2 MORBID ANGEL ещё лучше
>> Так Дестрактор же вроде?
В текущих лайн-апах на метал-архивах вроде не значится. Трэй со Стивом хотели взять вместо Дестрактора кого-нибудь из местных.
А что? И угарненько развлечься, и бабла поиметь.
И друг друга.
про Ласковый Май была уже шутка?
Молодцы. Берут пример с Томаса Андерса http://www.theo2.co.uk/events/detail/thomas-anders-modern-talking-band
Чего уж там, пускай и Laibach трибьют группу создают MA. В прошлом- у них неплохо получалось)