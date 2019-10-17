MAYHEM, Necrobutcher: «Я сам хотел убить Евронимуса»

Наша песня хороша — начинай сначала! Только-только улеглись страсти по киношке, как отдельные участники MAYHEM, отмежевавшиеся, казалось бы, от всеобщего ностальгического хайпа, начали по косточке эксгумировать трупы прошлого. Вот Necrobutcher опять пишет книгу, «The Death Archives: Mayhem 1993-2006», в которой расскажет, как сам планировал убить Евронимуса. Например.

mayhem Necrobutcher 2019«В моей группе случилась трагедия: один из лучших друзей, Dead, убил себя, — не сдерживает эмоций 51-летний Некробутчер, — я старался пережить это, а тут Euronymous говорит, мол, он сделал фотки трупа. Меня это крайне расстроило, и я ответил: «Изобью тебя, убью тебя. Сожги эти фото, прежде чем снова заговоришь со мной».

Евронимус не дал мне шанса погоревать. Я был так зол на него, что когда узнал об убийстве, даже не заплакал по этому поводу. А ведь он был лучшим другом на протяжении десяти лет. Я даже думал, полиция придет ко мне, так как я вынашивал план его замочить.

Почему ж я этого не сделал? Я мягкий человек по натуре. Он стал названивать, и в конце концов я пришел к нему в дом. Мы послушали Mysteriis, потом прозвучал вопрос, не хочу ли я назад в группу. Я в тот момент думал, что фотографий больше нет. До тех пор я их просто не видел. А потом, спустя две или три недели, Евронимуса убили».

А к чему это все? Так у MAYHEM же альбом в ноябре! И реклама сама себя не сделает.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. mazay 17.10.2019 в 10:07

    Хз, бытовала же легенда что они все носили амулеты из кусков черепа Дэла. Фотка ему горевать мешала, а амулет нет?

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  2. mazay 17.10.2019 в 10:08

    *Дэда

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  3. 666 17.10.2019 в 10:27

    Сопливый карлан всё не успокоится со своими гомофантазиями

    >>>
  4. Назар Василич 17.10.2019 в 11:18

    mazay написал(а):
    Хз, бытовала же легенда что они все носили амулеты из кусков черепа Дэла. Фотка ему горевать мешала, а амулет нет?
    Я давно где-то читал, что у него не было амулета, ну и в то время он его не было в группе и вообще в целом он несколько дистанцировался от тусовки

    >>>
  5. Ad Noctum 17.10.2019 в 17:04

    Назар Василич написал(а):
    mazay написал(а):
    Хз, бытовала же легенда что они все носили амулеты из кусков черепа Дэла. Фотка ему горевать мешала, а амулет нет?
    Я давно где-то читал, что у него не было амулета, ну и в то время он его не было в группе и вообще в целом он несколько дистанцировался от тусовки

    Боюсь соврать, но, по-моему, в «в том самом фильме» Микробатчер был уволен после отказа надеть кусок черепа Дэда. Алсо, в письме Юро к Аттиле (+/- 1992-1993) было указано, что Микро тусит только со своей жирной тёлкой и готовится стать отцом (почти цитата). А в 1995 был издан бутлег «The Dawn of the Black Hearts — Live in Sarpsborg, Norway 28/2, 1990″. Любопытно, как на это отреагировал Микро. Расплакался и уронил на пол тарелку с молоком и корнфлейксами?
    P.S. На фотке похож на Кинчева.

    >>>
  6. Ad Noctum 17.10.2019 в 17:05

    666 написал(а):
    Сопливый карлан всё не успокоится со своими гомофантазиями

    +1

    >>>

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