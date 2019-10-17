MAYHEM, Necrobutcher: «Я сам хотел убить Евронимуса»

Наша песня хороша — начинай сначала! Только-только улеглись страсти по киношке, как отдельные участники MAYHEM, отмежевавшиеся, казалось бы, от всеобщего ностальгического хайпа, начали по косточке эксгумировать трупы прошлого. Вот Necrobutcher опять пишет книгу, «The Death Archives: Mayhem 1993-2006», в которой расскажет, как сам планировал убить Евронимуса. Например.

«В моей группе случилась трагедия: один из лучших друзей, Dead, убил себя, — не сдерживает эмоций 51-летний Некробутчер, — я старался пережить это, а тут Euronymous говорит, мол, он сделал фотки трупа. Меня это крайне расстроило, и я ответил: «Изобью тебя, убью тебя. Сожги эти фото, прежде чем снова заговоришь со мной».

Евронимус не дал мне шанса погоревать. Я был так зол на него, что когда узнал об убийстве, даже не заплакал по этому поводу. А ведь он был лучшим другом на протяжении десяти лет. Я даже думал, полиция придет ко мне, так как я вынашивал план его замочить.

Почему ж я этого не сделал? Я мягкий человек по натуре. Он стал названивать, и в конце концов я пришел к нему в дом. Мы послушали Mysteriis, потом прозвучал вопрос, не хочу ли я назад в группу. Я в тот момент думал, что фотографий больше нет. До тех пор я их просто не видел. А потом, спустя две или три недели, Евронимуса убили».

А к чему это все? Так у MAYHEM же альбом в ноябре! И реклама сама себя не сделает.