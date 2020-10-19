Встречайте BERGETON: синтвейв-проект Teloch из MAYHEM

Встречайте BERGETON: синтвейв-проект Teloch из MAYHEMНовинки и новости
Ностальгический синтвейв в последние годы стал мегатрендовым жанром, проникнув в том числе и на металлические фестивали (R.I.P.). Ну и неудивительно, что музыканты, в том числе суровые блэкари, наконец смогли позволить себе отвести душу в игрушечно-фантазийной электронике — как правило, малоотличимой от проекта к проекту.
Так, пару дней назад гитарист MAYHEM Teloch презентовал дебютный альбом сольника BERGETON Miami Murder. Причем в его случае авторский подход и почерк все-таки отмечаются — и ламповый, на первый взгляд, ретро-synthwave нет-нет да и взбалтывают зловещие тяжкие гитары; коварные соло, бросающиеся, будто маньяки, из-за переливающихся неонами поворотов ночного неспящего города. Простой снаружи, многослойный, будто зеркальный лабиринт, изнутри — Miami Murder, безусловно, готов рассказать пару-тройку задорно-жутких историй, если вы, конечно, готовы их слушать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 119
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