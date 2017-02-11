Свежий грайндкор в «ili». «Песни о взятии анализов кала способом глубокого фистинга»

Это был тот случай, когда понятие «рвать жопу на концерте» обретало новый смысл — после литературных изысков, которые позволяли себе ANAL GRIND в садо-мазо прикидах, вкратце сообщавшие, в чем суть следующего опуса, а затем призывавшие засунуть руку в жопу товарища и танцевать. Это был тот случай, когда можно почерпнуть важные сведения из жизни престарелых трансвеститов, не выходя из клуба; когда парни в масках и кожаных портупеях на голое тело вещали о нелегкой судьбе и оральных карах латиноамериканских малолеток, а также делились способами приготовления поносного смузи, обжаривания клитора в машинном масле, и лайфхаками, как выжить, если над миром нависнут огромные потные яйца.

Другими словами, стараниями Kaprikorn Promo январский маскарад-беспредел с участием бригады лучших брянских грайндоведов получил продолжение в эту субботу, представив такие ансамбли, как SAGOTORIUM, EXEGUTOR, SUDDEN RAGE и ANAL GRIND. Людей, правда, пришло несколько меньше, ну и уровень безумия на этот раз держался в рамках разумного… во всяком случае, до выступления хэдлайнеров.

Тем не менее, народ бодро заливался хмельными напитками, активно слэмился и водил хороводы; было во всех отношениях жарко. Душно и потно — и когда толпа полуголых мокрых мужчин месилась в центре танцпола под характерные кряхтящие сэмплы со сцены, смотрелось все это примерно как съемки клипа на «Mann Gegen Mann», но уже в грайнд-варианте, с пудингами из неожиданных мест и хот-догами между булок.

Наравне с мужчинами, впрочем, скакали и девушки — а одна сочная блондинка так впечатлилась звуками и алкоголем, что буквально залипла на сцене — просидев на оной, свесив ножки и с остекленевшим взглядом весь сет AG, не обращая ни малейшего внимания ни на перетянутые кожаными ремнями тушки музыкантов, ни на оглушительно-лязгающий звук-рев-вопль-уи-уи-уи, ни на приправленные матерком горячие волны порнографически-фекально-жопного юмора, омывавшего «ili» грязными пенистыми потоками.

В общем, демократичность цен в клубе и наличие магазинов окрест внесло свой привычный вклад в накал эмоций пришедших. Ну и, конечно же, музыкантов: вокалист EXEGUTOR был заметно «подогрет» и потому, большой, громко рычащий и занавешенный длинными волосами, смотрелся на сцене особенно угрожающе; этакая разверзшаяся человек-гора, безудержная и беспощадная. Хотя в жизни, конечно, человек он спокойнейший, милейший и умнейший, завоевавший популярность в фб своими социально-политически-аналитическими постами на сложные темы. Сама читаю с большим интересом.

В какой-то момент, отыграв и откричав ряд знакомых уже треков, EXEGUTOR начали меняться инструментами; гитарист Маслов выгнал Бармалея из-за барабанов, на сцене появились заводные ребята из SAGOTORIUM и замутили совместное выступление — недаром у обеих групп прошлой осенью вышел сплит, на котором «Черные жирафы» из Бреста составили достойную компанию минскому «Грайндкор Антыхалiфату». Если кто не слышал, рекомендую заценить непосредственно здесь.

Сами SAGOTORIUM, несмотря на роль открывателей вечера, когда все еще холодны и трезвы, раскачались и раскачали других достаточно быстро. Благо, их отвязно-хулиганский имидж совершенно нативен, а «Мир.Труд.Грайнд» начинает цвести в душе и на сцене даже без дополнительных допингов. Вокалисты смешно кривлялись, гроулировали и визжали, гитарист Андрей в смешной шапочке подпрыгивал и выкидывал коленца, угар крепчал, и заря чем дальше, тем пылала все насыщеннее, даря публике «Синие исповеди» и задорные танцы от задорной команды. Музыканты которой потом, конечно, тоже напьются — с боем посуды в местном баре, ну и… собственно, почему бы и нет.

Отдельной фишкой вечера — во внеграйндовой категории — стало выступление московской команды SUDDEN RAGE, вломившей и вмазавшей добротным брутал слэмминг качем американского разлива (см. DEVOURMENT и сочувствующие). В прошлом году группа выпустила второй полноформатный альбом Fire Up The Chainsaw — который, собственно, частично и презентовала этим вечером, выдавливая через уши мозги бесчеловечным шинкующим напором и техничной агрессией. Что тут сказать… мощно! Кроме того, вокалист немало внимания уделил необходимому распределению сил на танцполе, то заворачивая людскую активность в водоворот секл-пита, то организуя оголтелый слэм или стену смерти, без обиняков объявляя: «Nobody Stays Alive»!.. В качестве дополнительного презента группа откатала кавер на EKTOMORF — ну и в целом дебют на минской сцене оставил впечатления наилучшие. Приезжайте еще! Ибо хорошего брутала излишне не бывает.

Так что, в общем… ждем выпуск третий?

P.S. А теперь смотрите, какой шикарный, динамичный фоторепортаж сделал Сергей!