Грайнд-пати в «ili». Из Брянска со своим унитазом

Первый концерт 2017-го оказался бодрейшим: почетная бригада грайндкороведов приехала с плановым культурным визитом из Брянска в столичный «ili». «Унитаз привезли с собой», — анонсировал на входе Александр Гайдукевич. И не обманул. Унитаз, туалетная бумажка, новогодние костюмы креветки-полипа и человека-жирафа, треки с названиями типа «Ректальный занюх» и «Жаркое из морщин» присутствовали в нужном количестве, а градус всеобщего угара временами даже зашкаливал.

Посетителей, соскучившихся за зимние праздники по душераздирающим мелодиям и ритмам, также оказалось достаточно — т.е. не слишком много, чтобы удавить кого-нибудь в слэме, но в самый раз, чтобы слэм этот был. Отдельные персонажи, сочувствуя лирическим героям песен первого выступавшего коллектива DECIBEL CHAOS INJECTION, примеряли роли опарышей и рыбок-паралитиков — и просто ползали по полу клуба на брюхе, спорадически подергивая плавничками под окружающий рев, грохот и ор. Дурацкое шальное настроение накатывало волнами.

Очевидно, в рабочую январскую субботу брутал-сцена Брянска была представлена в полном составе (одного лишь басиста не довезли: пассажир из TRAVOLTA просто не смог) — и музыканты, будто джокеры в коричневых пальцах шулера, просто перебегали из одного сета в другой. А кто не был нужен на данном конкретном выступлении — тот, к примеру, месился на танцполе. Взаимовыручка и уважение. А также, цитируя SORDID CLOT, «Целлюлит-Ламбада» и «Гостеприимные выделения»!

Единственное, программу вечера составили несколько неравномерно: самые безбашенные и забойные сеты, явно просившиеся в хэдлайн, SORDID CLOT и S.C.A.T., вышли третьими и четвертыми, а их очевидный грайнд-разогрев, DECIBEL CHAOS INJECTION — первым. При этом атмосферно и стилистически выпадавшие из общего ряда TRAVOLTA (нечто крастообразное, сложнозамешанное и трудное для восприятия, к тому же еле живое по сценической подаче) — очевидно понижая градус — играли вторыми, а завершала концерт брутальная, но довольно суровая, серьезная и социально-озабоченная банда MADEST (формат а-ля BRUTAL TRUTH), настроиться на которую после фекального разгула S.C.A.T. было решительно невозможно.

Больше всего запомнились, конечно, самые колоритные. Смачный повизгивающий зверопарк SORDID CLOT, перемоловший танцпол в фарш с кровищей и шпиком (особенно запомнился фанат, появившийся в зале в элегантных бинтах, подклеенных красной изолентой и кокетливо сползавших с ягодиц, когда их владельца несло в оголтелый стейдждайвинг), а также техничный, мощный и рифлено-забористый S.C.A.T., обративший свой неприлично чистый унитаз из элемента декора в уважаемого участника шоу. Хлопая крышкой под хрюки и бульканья вокалиста, он являлся то ударником, то белым троном для заводной рок-девахи, то микрофоном… и, в общем, считаю странным тот факт, что под the greatest shits от брянских охотников за коричневой нотой в унитаз-красавчик так никто в итоге и не навалил. Надеюсь, в поезде на родину сие недоразумение будет исправлено.

Зато туалетная бумага, задорно прокатившаяся по корчащимся на танцполе тушкам, украсила помещение праздничными обрывками. От щедрот обдали поверху пивом и слюнями. Было глупо, смешно и позитивно. А стоять на месте — решительно невозможно: ритмичный водоворот, разворотившийся в красно-зеленом 3d-мелькании прожекторов «ili», липко и неумолимо засасывал, закручивал, заворачивал и перемешивал, обдавая «непереваренной кукурузой» и прочими нажористо-анальными фантазиями энергичных брянских копросказочников, скрывших свои личины натянутыми на головы красными чулками.

В общем… вышло душевно! Для поднятия настроения и жизненного тонуса считаю такие мероприятия обязательными — а если сегодня прийти вдруг не получилось, продолжение банкета намечено на февраль. 11 число. ANAL GRIND и компания. Приходите с родителями и любимыми девушками.

Большой и нежный фоторепортаж смотрим вот здесь!