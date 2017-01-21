Грайнд-пати в «ili». Из Брянска со своим унитазом

Первый концерт 2017-го оказался бодрейшим: почетная бригада грайндкороведов приехала с плановым культурным визитом из Брянска в столичный «ili». «Унитаз привезли с собой», — анонсировал на входе Александр Гайдукевич. И не обманул. Унитаз, туалетная бумажка, новогодние костюмы креветки-полипа и человека-жирафа, треки с названиями типа «Ректальный занюх» и «Жаркое из морщин» присутствовали в нужном количестве, а градус всеобщего угара временами даже зашкаливал.

обзоры концертов Travolta Sordid Clot S.C.A.T. Madest Decibel Chaos Injection Посетителей, соскучившихся за зимние праздники по душераздирающим мелодиям и ритмам, также оказалось достаточно — т.е. не слишком много, чтобы удавить кого-нибудь в слэме, но в самый раз, чтобы слэм этот был. Отдельные персонажи, сочувствуя лирическим героям песен первого выступавшего коллектива DECIBEL CHAOS INJECTION, примеряли роли опарышей и рыбок-паралитиков — и просто ползали по полу клуба на брюхе, спорадически подергивая плавничками под окружающий рев, грохот и ор. Дурацкое шальное настроение накатывало волнами.

Очевидно, в рабочую январскую субботу брутал-сцена Брянска была представлена в полном составе (одного лишь басиста не довезли: пассажир из TRAVOLTA просто не смог) — и музыканты, будто джокеры в коричневых пальцах шулера, просто перебегали из одного сета в другой. А кто не был нужен на данном конкретном выступлении — тот, к примеру, месился на танцполе. Взаимовыручка и уважение. А также, цитируя SORDID CLOT, «Целлюлит-Ламбада» и «Гостеприимные выделения»!

обзоры концертов Travolta Sordid Clot S.C.A.T. Madest Decibel Chaos Injection Единственное, программу вечера составили несколько неравномерно: самые безбашенные и забойные сеты, явно просившиеся в хэдлайн, SORDID CLOT и S.C.A.T., вышли третьими и четвертыми, а их очевидный грайнд-разогрев, DECIBEL CHAOS INJECTION — первым. При этом атмосферно и стилистически выпадавшие из общего ряда TRAVOLTA (нечто крастообразное, сложнозамешанное и трудное для восприятия, к тому же еле живое по сценической подаче) — очевидно понижая градус — играли вторыми, а завершала концерт брутальная, но довольно суровая, серьезная и социально-озабоченная банда MADEST (формат а-ля BRUTAL TRUTH), настроиться на которую после фекального разгула S.C.A.T. было решительно невозможно.

обзоры концертов Travolta Sordid Clot S.C.A.T. Madest Decibel Chaos Injection Больше всего запомнились, конечно, самые колоритные. Смачный повизгивающий зверопарк SORDID CLOT, перемоловший танцпол в фарш с кровищей и шпиком (особенно запомнился фанат, появившийся в зале в элегантных бинтах, подклеенных красной изолентой и кокетливо сползавших с ягодиц, когда их владельца несло в оголтелый стейдждайвинг), а также техничный, мощный и рифлено-забористый S.C.A.T., обративший свой неприлично чистый унитаз из элемента декора в уважаемого участника шоу. Хлопая крышкой под хрюки и бульканья вокалиста, он являлся то ударником, то белым троном для заводной рок-девахи, то микрофоном… и, в общем, считаю странным тот факт, что под the greatest shits от брянских охотников за коричневой нотой в унитаз-красавчик так никто в итоге и не навалил. Надеюсь, в поезде на родину сие недоразумение будет исправлено.

обзоры концертов Travolta Sordid Clot S.C.A.T. Madest Decibel Chaos Injection Зато туалетная бумага, задорно прокатившаяся по корчащимся на танцполе тушкам, украсила помещение праздничными обрывками. От щедрот обдали поверху пивом и слюнями. Было глупо, смешно и позитивно. А стоять на месте — решительно невозможно: ритмичный водоворот, разворотившийся в красно-зеленом 3d-мелькании прожекторов «ili», липко и неумолимо засасывал, закручивал, заворачивал и перемешивал, обдавая «непереваренной кукурузой» и прочими нажористо-анальными фантазиями энергичных брянских копросказочников, скрывших свои личины натянутыми на головы красными чулками.

В общем… вышло душевно! Для поднятия настроения и жизненного тонуса считаю такие мероприятия обязательными — а если сегодня прийти вдруг не получилось, продолжение банкета намечено на февраль. 11 число. ANAL GRIND и компания. Приходите с родителями и любимыми девушками.

Большой и нежный фоторепортаж смотрим вот здесь!

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 76

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги: , , , , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. полосатый_хардкор 22.01.2017 в 04:18

    Черт побери, душевное пати

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Мнение. Лидер NINE INCH NAILS Trent Reznor: «Интернет-среда действует на музыкантов удушающе»

"В наши дни комментатором стал буквально каждый, - обрушился на эпоху высоких технологий Trent Reznor, - Интернет дал голос всякому, кто считает, будто кому-то не насрать на его мнение. Всем, кто полагает,...

Close