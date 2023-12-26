Рождественское настроение! Подарочная новинка DEICIDE «Bury the Cross…With Your Christ»Новинки и новости
Рождественские выходные всегда оставляют двойственное ощущение: с одной стороны, длинный уикенд, поездки, общее расслабленное радостное суетливое настроение, кругом огонечки, елочки и все это сверкающие благолепие. С другой, подташнивает от лент соцсетей, в которых трушные (типа) металхеды начинают постить ванильные улыбчивые домашние — или, еще хуже, студийные постановочные — фоткарточки и массово-умильно желать всем счастья, любви, добрейшего добра, прощать врагов, ну и что там еще.
Однако, к счастью, остались и непоколебимые столпы. Дядя Бентон и Ко нарочно выжидали несколько месяцев, чтобы вывалить презент в своем стиле — и новая тема «Bury the Cross… With Your Christ» готова плеснуть смолы и серы на раны, нанесенные рождественскими фотосетами и открытками, пресловутым рождественским духом и омерзительным саундтреком (Мэрайя Кэри, «Let it Snow» и т.п.), что уж не первый месяц пылесосит уши во всех магазинах. Войдет она в следующий альбом DEICIDE Banished By Sin, который готовится к выпуску в 2024-м.
«Welcome to the Feast of Fools and bow before your lord almighty the end is upon us… bury the cross», — желает всем старина Глен. Наслаждайтесь видео и душевностью!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 169
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Комментарии
Ых:
Там DEICIDE с рождеством всех поздравили новым синглом и клипом…
https://www.youtube.com/watch?v=9Pj67ZU89i4…
juris:
«должен удивить при первом прослушивании» — ой, может не надо…
BukasteR:
Тварь:
his wife admitted that they were having marital problems, that Weirbach liked for her to dress up as a young girl when they had sex (с)
Поясните мне глупому — это как? Памперсы или там, трусики не по размеру с мишками? Бантики …
Дед Аким:
Часть третья, завершающая. Более молодое поколение, красавица харизматичная с голосом — Бет Харт , и один из лучших гитаристов мира в этом жанре — блюз рок. Получилос…
Merzbow:
Назар Василич написал(а):
gdlb написал(а):
Наблюдал их в начале прошлого десятилетия на западном фестивале. По вайбу дуэт выглядел сильно убедительнее БМ мейнст…
goremyka:
Nazgul:
Другой Александр:
Назар Василич написал(а):
gdlb написал(а):
Наблюдал их в начале прошлого десятилетия на западном фестивале. По вайбу дуэт выглядел сильно убедительнее БМ мейнст…
Юрий:
Назар Василич:
gdlb написал(а):
Наблюдал их в начале прошлого десятилетия на западном фестивале. По вайбу дуэт выглядел сильно убедительнее БМ мейнстрима, игравшего там же на �…
Дед Аким:
Ещё круче. Немолодой, пожилой Н. (афроамериканец) Боюсь слово Н. произносить ( Настю американцы читают тоже, она на днях подтвердила в публикации)
Но он выходит — бол�…
Дед Аким:
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