deicide new song benton
26.12.2023

Рождественское настроение! Подарочная новинка DEICIDE «Bury the Cross…With Your Christ»

Новинки и новости

Рождественские выходные всегда оставляют двойственное ощущение: с одной стороны, длинный уикенд, поездки, общее расслабленное радостное суетливое настроение, кругом огонечки, елочки и все это сверкающие благолепие. С другой, подташнивает от лент соцсетей, в которых трушные (типа) металхеды начинают постить ванильные улыбчивые домашние — или, еще хуже, студийные постановочные — фоткарточки и массово-умильно желать всем счастья, любви, добрейшего добра, прощать врагов, ну и что там еще.

Однако, к счастью, остались и непоколебимые столпы. Дядя Бентон и Ко нарочно выжидали несколько месяцев, чтобы вывалить презент в своем стиле — и новая тема «Bury the Cross… With Your Christ» готова плеснуть смолы и серы на раны, нанесенные рождественскими фотосетами и открытками, пресловутым рождественским духом и омерзительным саундтреком (Мэрайя Кэри, «Let it Snow» и т.п.), что уж не первый месяц пылесосит уши во всех магазинах. Войдет она в следующий альбом DEICIDE Banished By Sin, который готовится к выпуску в 2024-м.

«Welcome to the Feast of Fools and bow before your lord almighty the end is upon us… bury the cross», — желает всем старина Глен. Наслаждайтесь видео и душевностью!

Количество просмотров: 169

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *