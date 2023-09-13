suffocation new
13.09.2023

На подходе новый альбом SUFFOCATION! Смотрим/слушаем «Seraphim Enslavement»

Новинки и новости

SUFFOCATION давно не нуждаются ни в каких представлениях — и не важно, что с 90-х в группе остался лишь Terrance Hobbs. Такое, к сожалению, случается с многими олдырями. В ноябре группа выпустит альбом Hymns From The Apocrypha (с выпуска …of the Dark Light внезапно успело пройти целых пять лет!), и это первый релиз, в котором вокальную роль исполняет Ricky Meyers, в связи с чем ожидается наплыв нытья в стиле «Фрэнк все равно лучший и незаменимый».

Первым синглом «саффо» выпустили «Seraphim Enslavement», и звучит она: а) узнаваемо; б) невероятно сочно; в) не открытие, не суперхит, но все же очень солидно. И Рики хорош. Ждем релиза!

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