На подходе новый альбом SUFFOCATION! Смотрим/слушаем «Seraphim Enslavement»Новинки и новости
SUFFOCATION давно не нуждаются ни в каких представлениях — и не важно, что с 90-х в группе остался лишь Terrance Hobbs. Такое, к сожалению, случается с многими олдырями. В ноябре группа выпустит альбом Hymns From The Apocrypha (с выпуска …of the Dark Light внезапно успело пройти целых пять лет!), и это первый релиз, в котором вокальную роль исполняет Ricky Meyers, в связи с чем ожидается наплыв нытья в стиле «Фрэнк все равно лучший и незаменимый».
Первым синглом «саффо» выпустили «Seraphim Enslavement», и звучит она: а) узнаваемо; б) невероятно сочно; в) не открытие, не суперхит, но все же очень солидно. И Рики хорош. Ждем релиза!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 217
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Комментарии
Sonne:
Другой Александр:
Послушал тут новый Krieg. Чёт старики амерского блэка как раньше, так и сейчас не впечатляют совсем. Это всех старых блэк команд из США касается. Вот у молодых гораздо �…
Еремей:
Да это из Рашки ватное ауешное говно пишет. Причем оно в одном абзаце умудрилось повозмущатся «педересней» и тут же помечтать о том, кто кого бы пердолил на зоне. Ра�…
Еремей:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
думстер-бумстер:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
ratfred:
Писюн c глазами написал(а):
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветству…
Писюн c глазами:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
Green:
Давольно стандартно в начале….но на видео немного залип и с 3:05 стало куда интереснее)) а в целом вызывает интерес лишь тем что до сих пор ещё в теме….как то так.…
Green:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
Алексей:
Чорны написал(а):
Ботва.
Человеческая многоножка 2 покруче будет.
Живая мертвечина еще покруче будет!…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
goremyka написал(а):
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране офиц�…
PitBull:
goremyka написал(а):
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пис�…
Атлична! Прекрасный год для death metal!