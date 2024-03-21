Nocturnus AD
21.03.2024

Люди-осьминоги. Смотрим новый клип NOCTURNUS AD ‘CephaloGod’

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Если, слушая технарские группы, вам кажется, что у этих прекрасных людей, помимо положенных по закону конечностей, присутствуют дополнительные, а также запасные пальцы, тентакли, карманные Ктулху, кальмары и прочие осьминоги, то вот оно — доказательство. NOCTURNUS AD, в котором Майк Браунинг продолжает дело NOCTURNUS, показал видео на новую тему «CephaloGod» из второго в дискографии, анонсированного на май альбома Unicursal.

Помимо демонстрации посильной помощи музыкантам посредством щупалец, в характерном для проекта глючно-нарко-хоррор-фэнтезийном клипе рассказывается, как старину Ктулху разбудили от всепоглощающего сна энтузиасты, перечитавшие на ночь «Спящей красавицы», приоткрыв ему некий портал, чтобы войти не в ту дверь двигать на Землю и записывать такие вот песни.

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