Фото: Halloween 2018 в «Брюгге»

THE END OF THE F**KING WORLD Halloween в Брюгге
78 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Репортаж тут.
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Несмотря на то, что всенародный праздник страшных нарядов пришелся в 2018-м на неудобную среду, по всему Минску зажглись тыквы и разбрелась по клубам "нечисть", раздражая своим красочным видом уставших унылых горожан в...
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