Битва за мясо. Постапокалиптический Хэллоуин в «Брюгге»

Несмотря на то, что всенародный праздник страшных нарядов пришелся в 2018-м на неудобную среду, по всему Минску зажглись тыквы и разбрелась по клубам «нечисть», раздражая своим красочным видом уставших унылых горожан в общественном транспорте. Самый масштабный тематический метал-фест прошел в «Брюгге» — повод, традиционно забронированный Александром Раком и его агентством «Берсерк», потихоньку подминающим под себя крупнейшие историческо-реконструкторские и прочие-прочие городские масштабные мероприятия. «Саша делает» — значит, будет много всего и сразу, будут непременно бои, ходулисты, танцевальные номера Ketri, фолк-метал, бодиарт и блэкджек и еще всякие специфичные фишки. Этот Хэллоуин прошел под знаком постапокалипсиса — поэтому развлечения выдались соответственные.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

Так, бойцы на арене танцпола сражались теперь не за флаги, а за мясо и воду; в клетке сидели агрессивные «зараженные»; на улице стояла бочка с костром, чтобы выжившие в апокалипсисе и очереди в бар могли подышать туманным воздухом и не замерзнуть. На входе в клуб гостей встречала кровавая ванна с отрубленными конечностями — видимо, кто-то пытался прорвать оборону к заветному пиву.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

Людей было много — и бар «Брюгге», известным своим черепашьим обслуживанием, превратился в глобальную пробку. Толкучке также способствовало мудрое решение расставить столики прямо на танцполе, перекрыв наполовину проход между залами клуба — так что когда между выступлениями команд народ расчищал арену для танцев, битв или шоу, людские потоки скрещивались и сминали друг друга. Билеты за столы, кстати, так и не были распроданы — так что неудобство вышло просто ради неудобства. Но, с другой стороны, постапокалиптический мир — это во многом превозмогание и препоны.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

Красочные фотозоны; выступление экстремального фокусника, демонстрировавшего «сверхвозможности человеческого тела» (незамысловатые, на самом деле, трюки, но эффектно, да и парень довольно харизматичный); игра в кости на «адское пойло»; яркие приглашенные персонажи (Рак знает толк в аниматорах!); продуманные, здоровские костюмы и грим некоторых посетителей — в общем, несмотря на то, что до «зомби-минск-пати» антураж клуба не дотянул, занять себя в «Брюгге» было несложно, да и хэллоуиновский маскарад, я считаю, удался. Равно как и концертная программа.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

Если бы не одно «но». Специализируясь на масштабных ивентах, привыкнув все делать с размахом, в свой Хэллоуин организаторы вложились так, как будто бы на дворе выходные, а не какая-то, простигосподи, среда и четверг. Раннее начало (попасть на AMONG YOUR GODS и DWELLSTORM BORNED после работы просто не было шансов), поздний финиш (до PLEMЯ дожили, думаю, очень немногие, а ведь группа готовилась и старалась!) — девять, Карл, коллективов за вечер плюс шоу-программа плюс все же блэкджек конкурсы. Сие все-таки, имхо, перебор: и отстроиться/отчекаться музыканты толком не успевали; и зрители, отвлекшись покурить, рисковали пропустить целый сет; про первые и последние команды уже говорила. Девять групп — это, по хорошему, программа на день, когда выступления не сбиваются в оливье из короткометражек. Хотя, безусловно, «тыквенный» повод случается раз в году, и тут уж среда ли нет, а выживать все же придется!

Наиболее аккуратными выбрались из светопреставленческой переделки ALFAR: в белом и обтягивающем, милые и чистенькие, визуально они примерно так же сочетались с песнями о викингах, как мультяшная белочка Скрат — с персонажами «Рэмбо». И на фоне более экспрессивных, своеобразных по материалу и образам коллег по сцене несколько потерялись.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

EVTHANAZIA

Скажем, у той же EVTHANAZIA был и магнетизм, и харизма, и сокрушительно-массивная энергетика, что, вкупе с органичным киберпанковым имиджем и врожденным умением фронтмена держать аудиторию за шкирку, а затем, ненавязчиво шутя про говнецо в огороде, поднимать в слэм даже мертвых, сделало их сет одним из самых колоритных и жгучих; тех, что хочется пересмотреть, перекрутить, как неизгладимую память. (Да, отдельной изюминкой шоу явился вездесущий Ян Аладов на барабанах — и, конечно, мастерски впрыснул оригинальности в знакомые песни и кавер METALLICA.)

SAKRAMANT брали качевыми хитами и луженой глоткой субтильного, но чрезвычайно убедительного в деле нового вокалиста, фоном которого стоял празднично раскрашенный под череп Василь Воробейчиков. Звук его волынки все время терялся в грохочущей каше — но кого это волнует, если ноги сами топают и пляшут под «Паганяйла» и «Чортаў скарб»?.. Совершенно беспроигрышная концертная группа, на любой повод — кроме, пожалуй, грайнд-феста.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

Магнетические WEESP, в хороший день с первых же треков парализующие танцполы напористостью и проникновенно-чувственной «дефтоновской» атмосферой, в этот раз прошли мимо. Вокалист накануне сорвал голос и пел вполсилы — так что даже проверенные в действенности бестселлеры и демонический раскрас гитариста должного эффекта не возымели.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

AGHIAZMA

Тем более, что следом играли первые украинские гости вечера, странные неформатные AGHIAZMA, вокалистка которых Эльвира, запросто переходящая от чистого в скрим, рвала на клочья пространство яростью и глаголом. В частности, от киевлян мы узнали, почему не стоит спать с коллегами по команде; как взболтать рифленый модерн-метал с психотичным гот-роком, приправить драйвовым панкушным безумием, забанить простые аранжировки с понятной мелодикой и претендовать на поездку на «Евровидение» (было у них в 2016-м). Лидер команды Игорь Черепанов, представший в образе блудного сына Горшка и Роберта Смита, умело подбадривал зал танцевать («Это наша последняя песня и ваш последний шанс!»), AGHIAZMA нарезали наркоманские тяжелые миксы, вокал втаптывал в цемент, потом лениво ласкал на чистых куплетах, чтобы через минуту снова скрутить позвоночник и выбить коленные чашечки. Хорошо было, диковато, но мало. Чтобы раскрыться, группе определенно стоило дать сет подлиннее.

обзоры концертов Weesp Sinoptik Sakramant Evthanazia Alfar Aghiazma

SINOPTIK

Вторая приглашенная из Украины команда, SINOPTIK, активно выступает на европейских площадках, востребована у себя на родине — ну и, как сходу стало понятно, признание неслучайно. Очень фирмово по звуку. Четко, отлаженно по подаче. Космически-всеобъемлюще по настроению. Этакая психоделично пульсирующая неоново-плотная сфера, прикоснувшись к которой, немедленно залипаешь мухой на ленте. Динамичные облачные прог-роковые галлюцинации, толика стоунера, после которой ныряешь в вечернюю плотность тумана, как к вечность. Так какой там, говорят, прогноз в постапокалиптическом мире?..

Картинки с вечеринки смотрим тут!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 01.11.2018 в 12:07

    Предлагаю Хэллоуин каждый год переносить на субботу! Тяжко, бля…

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  2. Zzz 01.11.2018 в 18:16

    Предлагаю каждую субботу устраивать хеллоуин.

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