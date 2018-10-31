Битва за мясо. Постапокалиптический Хэллоуин в «Брюгге»

Несмотря на то, что всенародный праздник страшных нарядов пришелся в 2018-м на неудобную среду, по всему Минску зажглись тыквы и разбрелась по клубам «нечисть», раздражая своим красочным видом уставших унылых горожан в общественном транспорте. Самый масштабный тематический метал-фест прошел в «Брюгге» — повод, традиционно забронированный Александром Раком и его агентством «Берсерк», потихоньку подминающим под себя крупнейшие историческо-реконструкторские и прочие-прочие городские масштабные мероприятия. «Саша делает» — значит, будет много всего и сразу, будут непременно бои, ходулисты, танцевальные номера Ketri, фолк-метал, бодиарт и блэкджек и еще всякие специфичные фишки. Этот Хэллоуин прошел под знаком постапокалипсиса — поэтому развлечения выдались соответственные.

Так, бойцы на арене танцпола сражались теперь не за флаги, а за мясо и воду; в клетке сидели агрессивные «зараженные»; на улице стояла бочка с костром, чтобы выжившие в апокалипсисе и очереди в бар могли подышать туманным воздухом и не замерзнуть. На входе в клуб гостей встречала кровавая ванна с отрубленными конечностями — видимо, кто-то пытался прорвать оборону к заветному пиву.

Людей было много — и бар «Брюгге», известным своим черепашьим обслуживанием, превратился в глобальную пробку. Толкучке также способствовало мудрое решение расставить столики прямо на танцполе, перекрыв наполовину проход между залами клуба — так что когда между выступлениями команд народ расчищал арену для танцев, битв или шоу, людские потоки скрещивались и сминали друг друга. Билеты за столы, кстати, так и не были распроданы — так что неудобство вышло просто ради неудобства. Но, с другой стороны, постапокалиптический мир — это во многом превозмогание и препоны.

Красочные фотозоны; выступление экстремального фокусника, демонстрировавшего «сверхвозможности человеческого тела» (незамысловатые, на самом деле, трюки, но эффектно, да и парень довольно харизматичный); игра в кости на «адское пойло»; яркие приглашенные персонажи (Рак знает толк в аниматорах!); продуманные, здоровские костюмы и грим некоторых посетителей — в общем, несмотря на то, что до «зомби-минск-пати» антураж клуба не дотянул, занять себя в «Брюгге» было несложно, да и хэллоуиновский маскарад, я считаю, удался. Равно как и концертная программа.

Если бы не одно «но». Специализируясь на масштабных ивентах, привыкнув все делать с размахом, в свой Хэллоуин организаторы вложились так, как будто бы на дворе выходные, а не какая-то, простигосподи, среда и четверг. Раннее начало (попасть на AMONG YOUR GODS и DWELLSTORM BORNED после работы просто не было шансов), поздний финиш (до PLEMЯ дожили, думаю, очень немногие, а ведь группа готовилась и старалась!) — девять, Карл, коллективов за вечер плюс шоу-программа плюс все же блэкджек конкурсы. Сие все-таки, имхо, перебор: и отстроиться/отчекаться музыканты толком не успевали; и зрители, отвлекшись покурить, рисковали пропустить целый сет; про первые и последние команды уже говорила. Девять групп — это, по хорошему, программа на день, когда выступления не сбиваются в оливье из короткометражек. Хотя, безусловно, «тыквенный» повод случается раз в году, и тут уж среда ли нет, а выживать все же придется!

Наиболее аккуратными выбрались из светопреставленческой переделки ALFAR: в белом и обтягивающем, милые и чистенькие, визуально они примерно так же сочетались с песнями о викингах, как мультяшная белочка Скрат — с персонажами «Рэмбо». И на фоне более экспрессивных, своеобразных по материалу и образам коллег по сцене несколько потерялись.

Скажем, у той же EVTHANAZIA был и магнетизм, и харизма, и сокрушительно-массивная энергетика, что, вкупе с органичным киберпанковым имиджем и врожденным умением фронтмена держать аудиторию за шкирку, а затем, ненавязчиво шутя про говнецо в огороде, поднимать в слэм даже мертвых, сделало их сет одним из самых колоритных и жгучих; тех, что хочется пересмотреть, перекрутить, как неизгладимую память. (Да, отдельной изюминкой шоу явился вездесущий Ян Аладов на барабанах — и, конечно, мастерски впрыснул оригинальности в знакомые песни и кавер METALLICA.)

SAKRAMANT брали качевыми хитами и луженой глоткой субтильного, но чрезвычайно убедительного в деле нового вокалиста, фоном которого стоял празднично раскрашенный под череп Василь Воробейчиков. Звук его волынки все время терялся в грохочущей каше — но кого это волнует, если ноги сами топают и пляшут под «Паганяйла» и «Чортаў скарб»?.. Совершенно беспроигрышная концертная группа, на любой повод — кроме, пожалуй, грайнд-феста.

Магнетические WEESP, в хороший день с первых же треков парализующие танцполы напористостью и проникновенно-чувственной «дефтоновской» атмосферой, в этот раз прошли мимо. Вокалист накануне сорвал голос и пел вполсилы — так что даже проверенные в действенности бестселлеры и демонический раскрас гитариста должного эффекта не возымели.

Тем более, что следом играли первые украинские гости вечера, странные неформатные AGHIAZMA, вокалистка которых Эльвира, запросто переходящая от чистого в скрим, рвала на клочья пространство яростью и глаголом. В частности, от киевлян мы узнали, почему не стоит спать с коллегами по команде; как взболтать рифленый модерн-метал с психотичным гот-роком, приправить драйвовым панкушным безумием, забанить простые аранжировки с понятной мелодикой и претендовать на поездку на «Евровидение» (было у них в 2016-м). Лидер команды Игорь Черепанов, представший в образе блудного сына Горшка и Роберта Смита, умело подбадривал зал танцевать («Это наша последняя песня и ваш последний шанс!»), AGHIAZMA нарезали наркоманские тяжелые миксы, вокал втаптывал в цемент, потом лениво ласкал на чистых куплетах, чтобы через минуту снова скрутить позвоночник и выбить коленные чашечки. Хорошо было, диковато, но мало. Чтобы раскрыться, группе определенно стоило дать сет подлиннее.

Вторая приглашенная из Украины команда, SINOPTIK, активно выступает на европейских площадках, востребована у себя на родине — ну и, как сходу стало понятно, признание неслучайно. Очень фирмово по звуку. Четко, отлаженно по подаче. Космически-всеобъемлюще по настроению. Этакая психоделично пульсирующая неоново-плотная сфера, прикоснувшись к которой, немедленно залипаешь мухой на ленте. Динамичные облачные прог-роковые галлюцинации, толика стоунера, после которой ныряешь в вечернюю плотность тумана, как к вечность. Так какой там, говорят, прогноз в постапокалиптическом мире?..

Картинки с вечеринки смотрим тут!