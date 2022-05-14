Devastation On The Nation tour
14.05.2022

Фото: GHOST BATH, ABIGAIL WILLIAMS, BORKNAGAR, ROTTING CHRIST

Фото

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12Devastation-On-The-Nation-tour-2022
13Devastation-On-The-Nation-tour-2022
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Фотокарточки, конечно, не идеальны (реально очень плохой свет был), но… чем богаты! Текстовый репортаж тут.

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