Новый сингл BORKNAGAR «Summits»Новинки и новости
Øystein G. Brun: «С самого дня рождения природа будет делать все возможное, чтобы вернуть тебя обратно в землю. Одинокая борьба за право быть собой, за право быть и жить в конечном итоге изломает тебя, сломает внутренне — или внешне. Однако за короткий период, который удается прожить, все мы пытаемся достигнуть пиков собственного существования. Первый сингл «Summits» нашего будущего альбома Fall посвящен этой бесконечной драме человеческой жизни».
Двенадцатый студийник BORKNAGAR будет выпущен 23 февраля — и группа обещает продолжение True North, только еще массивнее, обширнее, больше и шире. О пиках, вершинах, границах и перипетиях. С как всегда великолепной вокальной работой.
Ждем с нетерпением!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 29
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Комментарии
Тварь:
Черный Доктор написал(а):
Они все так устали от него, понимаю, а то, что он и был группой?
господи, да был он группи, был.
оставьте уже покойника в покое.
давай�…
Черный Доктор:
Они все так устали от него, понимаю, а то, что он и был группой?)))…
Саша:
Писюн с глазами:
Alex написал(а):
Without Alexi, Children of Bodom are good for nothing
Ну так их и нет без Лайхо.…
Juris:
__________Merrimack’s name means infinite depth/abyss, taken from a Graham Masterton book, where it refers to a great marine chasm swallowing up every human travelling near its borders, as explained by Perversifier in an interview. https://www.metal-archives.com/bands/Merrimack/7714 ___________Mer…
Андрей:
Зачёт! Даже не знал о их существовании!
Immortal нервно курит!…
Alex:
Писюн с глазами:
Anastasiya написал(а):
DimaCar написал(а):
Композиционно — сумбур.
Переслушивала сегодня альбом целиком как раз. Кусочками — красиво, гармонично, увлекательно. Все в…
Марина:
Ну, группа ещё не скоро распадётся. За это время они могут передумать.…
Anastasiya:
DimaCar написал(а):
Композиционно — сумбур.
Переслушивала сегодня альбом целиком как раз. Кусочками — красиво, гармонично, увлекательно. Все вместе — развалив�…
DimaCar:
Композиционно — сумбур. Но вполне приличный. Предыдущая работа выглядела, в некотором смысле, более осмысленной и завершенной. Здесь же — музыканты Winterhorde предлаг�…
Sonne:
Sonne написал(а):
точно ватан?) есть подтверждение?
Подтёр уже после того, как наехали. Но когда началась война в Украине, знатно высрался про русске мир и так и н�…
harveykeytel:
Sonne написал(а):
Ых написал(а):
а VELD всё никак просраться не может.
Новый альбом давно написан, но Бобрик развёл у себя дома какую-то псарню, и на запись х…й полож…
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