BORKNAGAR
17.12.2023

Новый сингл BORKNAGAR «Summits»

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Øystein G. Brun: «С самого дня рождения природа будет делать все возможное, чтобы вернуть тебя обратно в землю. Одинокая борьба за право быть собой, за право быть и жить в конечном итоге изломает тебя, сломает внутренне — или внешне. Однако за короткий период, который удается прожить, все мы пытаемся достигнуть пиков собственного существования. Первый сингл «Summits» нашего будущего альбома Fall посвящен этой бесконечной драме человеческой жизни».

Двенадцатый студийник BORKNAGAR будет выпущен 23 февраля — и группа обещает продолжение True North, только еще массивнее, обширнее, больше и шире. О пиках, вершинах, границах и перипетиях. С как всегда великолепной вокальной работой.

Ждем с нетерпением!

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