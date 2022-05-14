Devastation On The Nation: шоу ROTTING CHRIST, BORKNAGAR, ABIGAIL WILLIAMS, GHOST BATH в Гринсборо

Devastation On The Nation: шоу ROTTING CHRIST, BORKNAGAR, ABIGAIL WILLIAMS, GHOST BATH в ГринсбороБлог
Американский тур Devastation On The Nation, проходящий ежегодно и объединяющий метал-звезд европейской сцены с неплохими бандами американской, ввиду ковида откладывался два года. В 2022-м наконец получилось — правда, без заявленных в первоначальной итерации WOLFHEART. Так, в масштабном пробеге оказалась задействована связка ROTTING CHRIST, BORKNAGAR, ABIGAIL WILLIAMS, GHOST BATH, VALE OF PNATH и STORMRULER — и, конечно, не нашлось повода не посетить одно из мероприятий.
Ввиду рабочего дня и необходимости преодолеть 90 миль до клуба Blind Tiger в городе Гринсборо, сет STORMRULER и почти все шоу VALE OF PNATH я пропустила — удивившись лишь, почему на сцене VOP стоит практически полный состав ABIGAIL WILLIAMS, но играет при этом приблэкованный дэз. Оказалось, обе группы плотно взаимосвязаны, делят музыкантов — ну и на гастролях максимально экономят на привлечении дополнительной силы. В перерыве между сетами удалось немного пообщаться с вокалистом Ken Sorceron — и он сказал, что, в общем, играть неделями по два раза за вечер не сложно. Просто он уже хочет домой. И спать.
Народу собралось довольно много, но не битком (возможно, сказался факт, что в тот же день в Шарлотте играли AMORPHIS с UADA, да и вообще весной проходит чудовищное количество концертов); целая стена была увешана разнообразнейшим мерчем (майки — $30, байки — $60); за рулеж светом посадили человека со светобоязнью, так что большую часть времени музыканты выступали в темноте. А вот звук, напротив, оказался очень даже ничего.
..Группа GHOST BATH из Северной Дакоты про свое название говорит, что означает оно «акт суицида, совершенного путем погружения тела в воду». В согласии с этой жизнерадостной вывеской, играют северные ребята — с подведенным черными синяками глазами — депрессивный блэк, занятно совмещающий интенсивные скоростные энергичные пассажи с атмосферным пост-метал сиянием, а также экстатически-экспрессивным поведением на сцене — этаким драйвово-психотическим отрывом в переливах радужных огоньков.
В общем, весьма недурны. Согласно метал-архивам, у коллектива (который раньше зачем-то врал, что происходит из Китая) уже четыре альбома и последний, Self Loather 2021-го, легший в основу концертного сета, наверняка стоит оценить дома.
Впечатлениями об ABIGAIL WILLIAMS я делилась относительно недавно; могу лишь добавить, что в этот раз симфо-составляющая была малозаметна (может, подложку включили слишком тихо), однако и блэкушной плотности, и проникновенного гипноза, и одухотворенного мелодизма хватило сполна.
Самое любопытное, впрочем, было еще впереди. BORKNAGAR! Впервые в США лет, наверное, за 20. Впервые в моем концертном опыте. Чудный, дивный, многоголосый BORKNAGAR, переплетший в волнительных аранжировках своих зимние застывшие пейзажи («Winter Thrice») со стеклом хрупких горных ручьев («The Rhymes Of The Mountain»), поднимающий океаны («Oceans Rise») и обжигающий пожарами («The Fire That Burns») — между небом и обрывом, за горизонтом, на Север («Up North»), в феерии звуков. В монументальности. Красоте. В голосах. Я не знаю, кем надо быть, чтобы по спине не бежали ледяные мурашки восторга, когда Lazare выводит над притихшим залом «Voices».
BORKNAGAR — магия. Магия в записи. Ожившая магия на сцене. Совершенно безупречная группа, достойная ожидания хоть 20 лет, хоть сколько еще. Ну и, конечно, легендарные мужики на сцене перед тобой: серьезный и суровый Øystein Brun, занавесившийся гривой ICS Vortex, Lars Nedland. Лучшие!
Лично для меня хэдлайнерами вечера стали все-таки «боркнагары», а не ROTTING CHRIST, при всем бескрайнем уважении к Sakis Tolis и его творчеству.
Помимо Сакиса с мохнатых 80-х в постоянном составе RC только его брат, барабанщик Темис; на гитарную же и басовую позицию в 2019-м были приняты молодые бодрые Костас и Костис, жизнерадостные и резвые, как щенки. Парни светились улыбками, неустанно махали волосней и были одеты в какие-то до неприличности облегающие лосинообразные штанцы, вызывавшие неутомимые реминисценции шоу STEEL PANTHER.
Сам маэстро, пускай в силу возраста уже не такой озорной, как более стройные и гривастые коллеги, также бесконечно хихикал, кривлялся, корчил рожи, махал руками — заводя публику с горячностью корпоративного тамады. Благодарные подпившие слушатели подпрыгивали, тянули пальцы и звали Сатану, как детишки кличут Санта Клауса на рождественскую елку, а ближе к концу сета, довершая атмосферу праздника, над танцполом зажгли большой диско-шар.
Непонятно одно:
нахуя, а главное зачем этот цирк? Неужели без неудержимого шапито фанаты не купят майку за тридцать баксов? И в каком таком месте музыка ROTTING CHRIST — ритуально-гипнотичная, мистическая, обволакивающе-вдохновенная — ложится на дискотечные дрыгания? Жираф, конечно, большой, и Сакису, проведшему на сцене 35 лет, наверняка виднее, как подавать свое творчество, но по как по мне, то дешевый радостный балаган обесценивает то, что он старательно и умело нагнетает в студийных записях. И из шести-семи раз, что доводилось видеть RC вживую, по-настоящему зашли только те, где он держался серьезно.
..Ну а на следующий день в том же клубе отыграли FALLUJAH и фантастические RIVERS OF NIHIL — погрузившие в такой космос, что я практически забыла, что было за вечер до. Однако, как говорил дядя Каневский, это уже совсем другая история…
ЗЫ. Еще немного картинок тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 102
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