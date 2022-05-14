ROTTING CHRIST cover
14.05.2022

Devastation On The Nation: шоу ROTTING CHRIST, BORKNAGAR, ABIGAIL WILLIAMS, GHOST BATH в Гринсборо

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Американский тур Devastation On The Nation, проходящий ежегодно и объединяющий метал-звезд европейской сцены с неплохими бандами американской, ввиду ковида откладывался два года. В 2022-м наконец получилось — правда, без заявленных в первоначальной итерации WOLFHEART. Так, в масштабном пробеге оказалась задействована связка ROTTING CHRIST, BORKNAGAR, ABIGAIL WILLIAMS, GHOST BATH, VALE OF PNATH и STORMRULER — и, конечно, не нашлось повода не посетить одно из мероприятий.

VALE OF PNATH

VALE OF PNATH

Ввиду рабочего дня и необходимости преодолеть 90 миль до клуба Blind Tiger в городе Гринсборо, сет STORMRULER и почти все шоу VALE OF PNATH я пропустила — удивившись лишь, почему на сцене VOP стоит практически полный состав ABIGAIL WILLIAMS, но играет при этом приблэкованный дэз. Оказалось, обе группы плотно взаимосвязаны, делят музыкантов — ну и на гастролях максимально экономят на привлечении дополнительной силы. В перерыве между сетами удалось немного пообщаться с вокалистом Ken Sorceron — и он сказал, что, в общем, играть неделями по два раза за вечер не сложно. Просто он уже хочет домой. И спать.

GHOST BATH live

GHOST BATH

Народу собралось довольно много, но не битком (возможно, сказался факт, что в тот же день в Шарлотте играли AMORPHIS с UADA, да и вообще весной проходит чудовищное количество концертов); целая стена была увешана разнообразнейшим мерчем (майки — $30, байки — $60); за рулеж светом посадили человека со светобоязнью, так что большую часть времени музыканты выступали в темноте. А вот звук, напротив, оказался очень даже ничего.

GHOST BATH

GHOST BATH

..Группа GHOST BATH из Северной Дакоты про свое название говорит, что означает оно «акт суицида, совершенного путем погружения тела в воду». В согласии с этой жизнерадостной вывеской, играют северные ребята — с подведенным черными синяками глазами — депрессивный блэк, занятно совмещающий интенсивные скоростные энергичные пассажи с атмосферным пост-метал сиянием, а также экстатически-экспрессивным поведением на сцене — этаким драйвово-психотическим отрывом в переливах радужных огоньков.

GHOST BATH band

GHOST BATH

В общем, весьма недурны. Согласно метал-архивам, у коллектива (который раньше зачем-то врал, что происходит из Китая) уже четыре альбома и последний, Self Loather 2021-го, легший в основу концертного сета, наверняка стоит оценить дома.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Впечатлениями об ABIGAIL WILLIAMS я делилась относительно недавно; могу лишь добавить, что в этот раз симфо-составляющая была малозаметна (может, подложку включили слишком тихо), однако и блэкушной плотности, и проникновенного гипноза, и одухотворенного мелодизма хватило сполна.

ABIGAIL WILLIAMS

ABIGAIL WILLIAMS

ABIGAIL WILLIAMS live

ABIGAIL WILLIAMS

ABIGAIL WILLIAMS band

ABIGAIL WILLIAMS

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Самое любопытное, впрочем, было еще впереди. BORKNAGAR! Впервые в США лет, наверное, за 20. Впервые в моем концертном опыте. Чудный, дивный, многоголосый BORKNAGAR, переплетший в волнительных аранжировках своих зимние застывшие пейзажи («Winter Thrice») со стеклом хрупких горных ручьев («The Rhymes Of The Mountain»), поднимающий океаны («Oceans Rise») и обжигающий пожарами («The Fire That Burns») — между небом и обрывом, за горизонтом, на Север («Up North»), в феерии звуков. В монументальности. Красоте. В голосах. Я не знаю, кем надо быть, чтобы по спине не бежали ледяные мурашки восторга, когда Lazare выводит над притихшим залом «Voices».

BORKNAGAR

BORKNAGAR

BORKNAGAR band

BORKNAGAR

BORKNAGAR oysten

BORKNAGAR

BORKNAGAR usa tour

BORKNAGAR

BORKNAGAR — магия. Магия в записи. Ожившая магия на сцене. Совершенно безупречная группа, достойная ожидания хоть 20 лет, хоть сколько еще. Ну и, конечно, легендарные мужики на сцене перед тобой: серьезный и суровый Øystein Brun, занавесившийся гривой ICS Vortex, Lars Nedland. Лучшие!

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Лично для меня хэдлайнерами вечера стали все-таки «боркнагары», а не ROTTING CHRIST, при всем бескрайнем уважении к Sakis Tolis и его творчеству.

Помимо Сакиса с мохнатых 80-х в постоянном составе RC только его брат, барабанщик Темис; на гитарную же и басовую позицию в 2019-м были приняты молодые бодрые Костас и Костис, жизнерадостные и резвые, как щенки. Парни светились улыбками, неустанно махали волосней и были одеты в какие-то до неприличности облегающие лосинообразные штанцы, вызывавшие неутомимые реминисценции шоу STEEL PANTHER.

ROTTING CHRIST live

ROTTING CHRIST

Сам маэстро, пускай в силу возраста уже не такой озорной, как более стройные и гривастые коллеги, также бесконечно хихикал, кривлялся, корчил рожи, махал руками — заводя публику с горячностью корпоративного тамады. Благодарные подпившие слушатели подпрыгивали, тянули пальцы и звали Сатану, как детишки кличут Санта Клауса на рождественскую елку, а ближе к концу сета, довершая атмосферу праздника, над танцполом зажгли большой диско-шар.

ROTTING CHRIST disco

ROTTING CHRIST

ROTTING CHRIST sakis

ROTTING CHRIST

ROTTING CHRIST band

ROTTING CHRIST

ROTTING CHRIST tour

ROTTING CHRIST

Непонятно одно: нахуя, а главное зачем этот цирк? Неужели без неудержимого шапито фанаты не купят майку за тридцать баксов? И в каком таком месте музыка ROTTING CHRIST — ритуально-гипнотичная, мистическая, обволакивающе-вдохновенная — ложится на дискотечные дрыгания? Жираф, конечно, большой, и Сакису, проведшему на сцене 35 лет, наверняка виднее, как подавать свое творчество, но по как по мне, то дешевый радостный балаган обесценивает то, что он старательно и умело нагнетает в студийных записях. И из шести-семи раз, что доводилось видеть RC вживую, по-настоящему зашли только те, где он держался серьезно.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

..Ну а на следующий день в том же клубе отыграли FALLUJAH и фантастические RIVERS OF NIHIL — погрузившие в такой космос, что я практически забыла, что было за вечер до. Однако, как говорил дядя Каневский, это уже совсем другая история…

ЗЫ. Еще немного картинок тут.

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