rotting christ cruise
09.02.2023

Фото: BATUSHKA, INSOMNIUM, AMBERIAN DAWN, DESTRUCTION, WORMED, NOVEMBRE, ROTTING CHRIST на круизе 70000 Tons of Metal

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Текстовый репортаж см. здесь.

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