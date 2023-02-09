Фото: BATUSHKA, INSOMNIUM, AMBERIAN DAWN, DESTRUCTION, WORMED, NOVEMBRE, ROTTING CHRIST на круизе 70000 Tons of Metal

Фото: BATUSHKA, INSOMNIUM, AMBERIAN DAWN, DESTRUCTION, WORMED, NOVEMBRE, ROTTING CHRIST на круизе 70000 Tons of MetalБлог
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 731
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Комментарии
Anastasiya:
Бармалей написал(а):
Я стесняюсь спросить,а че там с сексом? Ну по сравнению с тут. Вот бля буду должны были быть оргии,иначе смысла ж в этом не дохуя.
Мне нел…
Бармалей:
Я стесняюсь спросить,а че там с сексом? Ну по сравнению с тут. Вот бля буду должны были быть оргии,иначе смысла ж в этом не дохуя.…
Бармалей:
бибигон:
Писюн с глазами написал(а):
Burzum написал(а):
судя по фото педерастия и в метал влезла. ппц
А если я тебе скажу, что тренд одеваться в кожу с заклепками по сути вве…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
«А если я тебе скажу, что тренд одеваться в кожу с заклепками по сути ввел (тогда еще скрытый) гомосек Хэлфорд, ты вообще наверное удиви…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Девушка идёт в комплекте?
Бомж идет в комплекте …
Ad Noctum:
quote: «двухместная каюта формата бомж-класс»
Девушка идёт в комплекте? Если что, мне не для себя, я для деда Акима спросил, а то он застесняется! …
Писюн с глазами:
Burzum написал(а):
судя по фото педерастия и в метал влезла. ппц
А если я тебе скажу, что тренд одеваться в кожу с заклепками по сути ввел (тогда еще скрытый) гомо…
Дед Аким:
Bronco написал(а):
Дед Аким написал(а):
Место встречи изменить нельзя — с В.С.Высоцким, иногда пересматриваю, потому что шедевр, какие актеры, образы, характеры, та…
Burzum:
Bronco:
Дед Аким написал(а):
Место встречи изменить нельзя — с В.С.Высоцким, иногда пересматриваю, потому что шедевр, какие актеры, образы, характеры, там и философия и…
Верка Сердючка:
123:
Roger Waters — фашист и подсос плешивого кремлёвского хуйла…
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