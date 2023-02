Репортаж с крупнейшего метал-круиза 70000 тонн метала, часть 2. На теплоходе музыка играла

Будучи человеком достаточно упоротым, перед круизной музыкой, которая гремит круглосуточно, я не смогла пропустить эксклюзивное шоу MORTICIAN в Майами, которое те хитро организовали в вечер перед отплытием, собрав в закоулке под тростниковой крышей невероятное количество людей, продав весь свой мерч и устроив истинный слэм-ад протяжением в полтора часа.

Угар был просто дичайший — и, конечно, ни одна группа на 70000 Tons of Metal не устраивала ничего подобного. Во-первых, климат не тот совсем другая атмосфера и обстановка; во-вторых, аудитория заметно старше; в-третьих, по наблюдениям, европейцы (я их, как уже говорила, была добрая половина) в целом ведут себя на фестах спокойнее, нежели непосредственные, открытые американцы и тем более мексиканцы; в-четвертых, MORTICIAN остались на суше; в-пятых, ну его нафиг много пить на круизе!

Алкоголь в стоимость билета, естественно, не включен. А для расчетов на борту введена любопытная система: перед отправлением ты заводишь себе онлайн-аккаунт, ставишь специальную аппу и привязываешь к личным данным кредитную карту. По прибытию тебе выдают именную пластиковую карточку, которая служит одновременно открывашкой двери каюты, паспортом и средством оплаты за напитки и мерч. По умолчанию на ней висит кредит в 300 долларов — и эту сумму (больше или меньше, как потратишь) по возвращению списывают уже с твоей кредитки. А по телевизору в каюте (на котором, естественно, играет метал!) можно в онлайн-режиме посмотреть, сколько пропил на настоящий момент и с кем где.

Пиво — около 8 баксов, вино среднего уровня — 11-12-15, коктейли — от 14. Причем цены это чистые, то бишь по факту прибавляется налог, автоматические чаевые в 20%, а также, если хочешь, дополнительные чаевые на свое усмотрение. Другими словами, с деньгами нужно расставаться легко!

Интерьеры 15-этажного корабля, конечно, поражали. Культурного шока от сочетания люкса, мокрых маек-алкоголичек и слэма среди бархатных кресел или в джакузи удалось избежать лишь благодаря прошлогоднему посещению феста Psycho Las Vegas, где EMPEROR и MERCYFUL FATE играли среди казино. Однако если Вегас — про гламур и блеск, то круиз — про гламур и солидность, где массивный, дорогих пород дерева, инкрустированный стол в ресторане сто́ит как какой-нибудь о́рган твоего измочаленного нарзаном туловища.

Концертная программа началась аккурат после отплытия. В целом группы играли 45 минут-час, хэдлайнеры — полтора. При посадке всем выдали листки с расписанием шоу, чтобы было понимание, куда и в какой момент торопиться.

Увидеть все, понятно, не было шансов, поэтому какие-то группы мы смотрели по два сета, какие-то по одному, а какие-то попадали в разряд «не нужны» или «видел сто раз» (те же FALLUJAH, при всем уважении, играют поблизости каждые полгода), или «блин, опять они ночью». Например, не знаю, чем проштрафился коллектив MANEGARM, но ему достались только ночные концерты, с началом, например, в 03.45. Группа NIGHMARE играла либо с самого утра, либо поздно ночью, и в каких-то случаях нужно было действительно быть фанатом, чтобы дожить и поддержать коллектив своим вялым предутренним воплем.

На один из концертов NOVEMBRE, которых я нежно люблю, никогда не видела и которые сыграли два удивительных сета (и «Nostalgiaplatz», и «Love Story», и «Cold Blue Steel», и «The Dream Of The Old Boats»), пришлось на второй день поставить будильник, чтобы прийти посмотреть и пофотографировать группу в три ночи. Как ни странно, на них подтянулось еще человек пятьдесят. Остальные неспящие танцевали в коридорах и орали караоке.

Как, в каком состоянии и бодрости духа выступали коллективы в 4, 5 или 6 утра, сказать не могу.

Из того, что пропускалось намеренно, — пауэр-хэви-метал (FREEDOM CALL, DRAGONFORCE, KAMELOT) и всякая попса с женским вокалом типа EDGE OF PARADISE, VISIONS OF ATLANTIS, SIRENIA и пр. По случайному стечению обстоятельств мы попали на сет финнов AMBERIAN DAWN, и это было довольно блевотно. Диско-рок с тяжелыми гитарами (точней, как они сами себя называют, излишне льстя, «ABBA-метал», как будто бы исполнение каверов ABBA одалживает группе какие-то несуществующие таланты) — нет уж, спасибо. Больше никогда.

Хэдлайнеры NIGHTWISH — качественно, гладко, красиво, Флор прекрасно поет. Но опять-таки, не мое (последний альбом NIGHTWISH, который сознательно слушала и даже ездила на концерт — Wishmaster). Ничего личного.

Из «женских» команд могу выделить разве что OCEANS OF SLUMBER из Техаса, активно продвигаемых сейчас Century Media. Потрясающий эмоциональный вокальный спектр темнокожей вокалистки Cammie Gilbert, многожанровый инструментал (что-то на стыке прогрессив-рока и дума), обрамляющий и оформляющий ее трогательные истории. Музыка от души, в живом исполнении просто магия в действии.

Из открытий фестиваля, не виденных ранее, — великолепный качовый олдскульный дэзняк JUNGLE ROT; эффектный испанский техничный брутал WORMED; хороший, хотя и малозапоминающийся дэз BODYFARM. В полнейшие клочья порвал сет воссоединившихся блэкеров KEEP OF KALESSIN!!! На первом концерте они играли старые вещи; на втором эксклюзивно презентовался новый альбом Katharsis, однако дело было в 4 утра, и я не смогла. Однако при оказии туров не то что пойду — побегу.

Очаровал CYNIC (смешанная программа на первом выступлении, альбом Focus на втором) — эффект погружения, нисхождение в мир виртуозных фантазий, практически невесомые конструкты; паутина из звуков, структур и партий. Немного отрешенный, неземной Masvidal, фотографии покойных «циников», обрамляющие сцену… бессмертные люди, бессмертные звуки.

Удивила группа ATROCITY, которую не слушала уже очень давно, с момента погружения немцев в стремные жанровые эксперименты. Буквально в январе у них вышел альбом Okkult III — и этот диск, и вся их деятельность сейчас представляет собой возвращение к тяжелым корням. Упоротый, массивный дэз-метал, совершенно озверевший на сцене Alexander Krull (высокий и все еще волосатый, как Сатана) — это было несколько неожиданно.

Крулл так метался по сцене, что в какой-то момент со всей дури толкнул свою железную стойку, и она полетела аккурат на меня в фотопит. Хорошо, что успела отбить рукой. А иначе звучащая «Death By Metal» могла стать пророческий (ха).

Вообще, в фестивальном фотопите было непередаваемо: ошеломительное чувство, когда перед тобой музыканты, а позади огромная толпа, летают какие-то ноги, головы, ор, грохот, сталкиваются сокрушительные потоки энергии, пробивая тело адреналином. Тут даже и пить не надо — штырит безо всяких дополнительных допингов.

Ну и да, стоит ли лишний раз говорить, что DARK TRANQUILLITY — душки, и их шоу, вне зависимости, сколько раз в жизни слышишь «Misery’s Crown» или «Forward Momentum», или «Punish My Heaven», пробирают до косточек? Народ бушевал, народ принес множество надувных акул, а DT… ну, они не умеют выступать посредственно или плохо. И вообще было бы логично, если б фест закрывали они, а не NIGHTWISH — «найтвиши» такого отклика, такой живой колбасни и танцев не вызывали. Ну, не будешь же ты прыгать под «Sleeping Sun»?

Хорошо и на удивление серьезно отыграли ROTTING CHRIST — безо всякой клоунады от Сакиса с бесконечными воплями «хей-хей» и «я не вижу ваших рук». В них была оккультная магия, была напористость и злость — особенно когда (вторым сетом) группа исполнила альбом Thy Mighty Contract. И хотя решение ставить их днем на самой жаре и при ярком солнце выглядело странновато, это праздника не испортило. (Вообще концерты ROTTING CHRIST как будто преследуют: наблюдаю их на фестивалях, в клубах США по несколько раз на год; вот и буквально через месяц опять приедут с CARACH ANGREN, GAEREA и UADA.)

Немного обидно получилось с MELECHESH — давно хотелось услышать группу вживую, но на первом шоу они отыграли буквально три песни, едва позволив проникнуться своими ориентальными зарисовками. А затем, ничего не объясняя, Ashmedi свалил за сцену, за ним ушли остальные — и лишь барабанщик, не растерявшись, завернул лихое соло на пару минут. Потом тоже ушел.

Встретив Ашмеди в столовой на следующий день, не преминула спросить: а что вообще и почему это было? Он ответил, мол, травма руки не позволяет долго играть, ему нужна операция, но если сделать операцию, временно выступать не сможет вообще. В общем, рука заболела, и он ушел. (А религия не позволила сообщить об этом залу, ага.) Второй сет MELECHESH приходился на три ночи, и тут уже извините. Не спать, дожидаться, чтоб они опять убежали?

INSOMNIUM — восхитительнейшие гитары, замечательный гостевой выход Сакиса; GOD DETHRONED — неплохо, но ждала более интенсивного звука; OBSCURA — перестарались с озвучкой гитары, и бесконечные соло, выбиваясь из общей канвы, просто сверлили мозг (скоро они приедут с FLESHGOD APOCALYPSE в клубном формате, надо будет посмотреть еще разок); THE CROWN — незамысловато, но нажористо и емко, огонь; BATUSHKA (Крысюка) — эффектно внешне и скучно по музыке; DESTRUCTION — энергичный бойкий сет, но я вообще не фанат; EVERGREY — одна из самых душевных и интеллигентно-проникновенных команд во всем сете круиза. Дивный вокал, замечательная одухотворенная музыка — которую, однако, не все оценили в желании угорать. EVERGREY все-таки, кажется, скорее для камерных форматов, нежели фестивальных.

AMORPHIS — еще одна группа, которая не способна выступить плохо. Под «Black Winter Day» хотелось ностальгически рыдать.

Ну и, как по мне, топовый топ-3 этого выпуска феста, где было грандиозно, перфектно и феерично решительно все — и картинка, и звук, и сетлист, и подача, без нюансов и оговорок.

KREATOR. Первый сет — специальный олдовый микс периода 85-90; песни, которые группа играет раз в десятилетие, но которые, сквозь года, по-прежнему рвут душу и динамики. («Some Pain Will Last» — наверное, любимая того периода из услышанных.) Вечно молодой Милле, отчаянно молотящий — и подпевающий — Ventor, неприглаженный агрессивный звук; ничего лишнего, ничего старперского, только ярость, скупые мелодии и отточенные аранжировки.

Второй сет — более привычный, хиты разных лет, от «Phobia» и «Pleasure To Kill» до «Violent Revolution» и «666», однако не менее действенный, доведший публику до полнейшего исступления. В общем, невзирая на годы, группа пребывает в потрясной концертной форме — и, видно, придется опять идти на них на весеннем американском турне с SEPULTURA. Такого «креатора» много не бывает!

HYPOCRISY — вернувшись из эпохи простоя, выдали чумовой сет на Maryland Deathfest в прошлом году, и за прошедшее с того время хуже не стали. Только плывущим на 70000 Tons of Metal повезло сильнее: музыки было в два раза больше, и в кои-то веки неистовый Петр сотоварищи затронули все периоды творчества: звучали и «The Final Chapter», и «Fractured Millennium», и «Impotent God», и «Warpath», и «Don’t Judge Me», и темы последнего альбома — в общем, полный спектр удовольствий.

Ну и самые мрачные, демонические, лютые во всех отношениях выступления — это, вне конкуренции, BELPHEGOR. В группе сейчас, к сожалению, не хватает концертного гитариста (они в поиске), и одна из гитар шла в записи, что, однако не мешало, среди крестов и черепов, выстилать плотнейший до вязкости занавес чернушного брутального звука, злобности и откровенной чертовщины.

Я уже видела BELPHEGOR на сцене в Минске, и это было незабываемо, но среди чернеющих вод Атлантики, в темноте, под звездами, в алых всполохах, они были особенно восхитительны и жутки. От чудовищного австрийского напора впервые за все время на палубу подул ветер, и кровавые туманы заклубились над сценой. Я почти ждала шторма. И что наш «титаник» (на самом деле, правда, в разы больше «Титаника») пойдет сейчас к морским дьяволам, и даже как-то не будет жалко, потому как умереть на метал-круизе под какой-нибудь «Conjuring The Dead» — совсем не худшее место для финальных титров.

Однако… кажется, еще поживем. И, думаю, сплаваем еще. Оно того правда стоит.

