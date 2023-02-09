Репортаж с крупнейшего метал-круиза 70000 тонн метала, часть 1. Недорого за мечту?

Фестиваль 70000 Tons of Metal ежегодно, не считая ковидных 2021 и 2022, проводится с 2011 года (об истории, задумке и организаторах есть большая статья в вики, кому интересно, см. сюда), и с самого начала затея звучала будто мечта. Шикарный круизный лайнер увозит в разгар зимы на Карибы с белым песочком, пальмами и теплыми лазурными водами, словно в рекламе «баунти», и вокруг все свои: музыканты, фанаты, рокеры, металисты; ежесуточно грохочет любимая музыка, разливается алкоголь, и в обозримом атлантическом пространстве ни одного визжащего мерзкого ребенка (гроза семейных круизов, например). Угар 24/7, доступ к тушкам звезд (а куда они денутся с «подводной лодки»?), а если очень хочется, то на остановках, во всех этих безмятежных лазурных водах можно плавать и чесать податливые брюшки скатов, например, в компании с ребятами из KREATOR. Так ли оно оказалось на деле? Все на деле именно так!

70000 тонн — не единственный музыкальный круиз. В Европе плавают небольшие локальные по Средиземному морю; в США есть старперский хард-роковый Monsters Of Rock, есть модерн-метал/кроссоверный ShipRocked, есть еще какие-то — проговые, хэви-металлические — однако 70000 Tons of Metal, безо всякой конкуренции, крупнейший, самый крутой по составам, самый продолжительный, и вообще. Если уж решаться на такие затраты, то к чему полумеры?

Ну и к вопросу о деньгах. Если брать дешевую каюту без окон (оптимально — жить компанией в четырехместной), не налегать на алкоголь и мерч, то, в принципе, можно уложиться в сумму порядка $2500 на человека. Больше запросов — больше денег (те же экскурсии на островах, класс каюты и пр.), и при большом желании потратить можно и пять, и восемь. Плюс — перелет в Майами и обратно, ночевки в отеле, такси, платный Интернет на корабле ($100 на четыре дня), кому необходимо — виза, ну и что там еще по мелочи.

Платить за поездку не обязательно сразу: когда билеты поступают в продажу, можно выбрать вариант беспроцентной рассрочки и вносить сумму равными долями в течение трех месяцев. Что по меркам средних американских зарплат — совершенно не дорого.

Впрочем (и это удивило), половина, если не больше аудитории феста — не из США. Европейцев, особенно из Германии и Австрии, было так много, что объявления дублировались на немецком. Русскоязычных (украинцев) встречала только среди персонала.

Всего на фест продается около 3000 билетов; также 1500 человек плывет персонала (в основном филиппинцы); организаторы + 60 выступающих групп с техбригадами и прочим. Играет каждый коллектив по два раза, т.е. два разных сета через день. Сцены на корабле — четыре. Одна, самая неудобная, — клубный лаунж с кожаными белыми креслами, с которых ничего не видно; две внутренних основных — в формате богато драпированных театров; четвертая, самая обширная, — на многоэтажной палубе в окружении баров и бассейнов.

Концерты идут практически круглосуточно, начиная с 10 утра и до 6 утра; далее, для тех, кто еще не спился и не умер, начинается караоке. Круглосуточно также работают казино, бары и заведения со жратвой.

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Еда — равно как кофе, чай и прочая безалкогольщина — включена в общий прайс (однако при желании съесть что-то специфическое можно это сделать и за деньги, в японских или итальянских ресторанах), и еды на корабле валом. Буфеты с гарнирами, мясом и морепродуктами, салатами в любых вариациях; веган-питание; изысканные блюда вроде улиток по-французски, запеченных в чесночном соусе, и мэрилендских крабкейков — любые кулинарные фантазии, приготовленные сотнями поваров и подаваемые в роскошных залах улыбчивыми официантами в белоснежных рубашках.

Круиз — это, в общем-то, не про плавание (за четыре дня вкупе корабль делает порядка 170 км, хаха). И не про уникальный состав. Круиз — это роскошь. А еще — ощущение единства. На нем реально все вместе: пьют, тусят, едят, колбасятся. Только здесь ты едешь в лифте с музыкантами BELPHEGOR и EVERGREY, берешь еду в очереди с Ашмеди из MELECHESH, обнимаешься с Полом Масвидалом в пляжных тапочках, смотришь, как FALLUJAH, подтягивая плавки после океана, несутся к себе каюты, чтобы не опоздать к выходу на сцену, пожимаешь лапку курящему после выступления Сакису и хихикаешь с группой KORPIKLAANI, которая всегда ходит в полном составе и всегда в полнейшем говне.

Атмосфера на корабле максимально расслабленная. А за панорамными окнами сияет зимняя жаркая Атлантика.

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В общем массовом тусиче не был замечен разве что Peter Tagtgren (есть мнение, что Петр одичал в своем отшельничестве) и NIGHTWISH — они выходили разве что на meet-n-greet. Возможно, Флор после лечения от рака побаивается инфекций. Или просто их все давно задолбали. Так или иначе, эти ребята в поле зрения не попадали, тогда как музыканты DARK TRANQUILITY, особенно Mikael Stanne и Martin Brandstrom, казалось, были сразу везде. В толпе, в слэме, на сцене, в барах, неутомимо общаясь со всеми желающими и лихо закидывая коктейли в свои шведские ковши (в последнюю — утреннюю! — встречу с Мартином он, бедняга, в попытке чокнуться вылил стакан себе на штаны).

В казино ошиваются вообще, кажется, все. Через казино лежит дорога от одной сцены к другой; неподалеку от казино расположены уютные места, где проводятся мастер-классы и какой-нибудь Uli Jon Roth учит публику играть на акустике.

..Про концерты расскажу в следующей части, а пока посмотрите первую галерею.

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