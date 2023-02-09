tons of metal cruise
09.02.2023

Репортаж с крупнейшего метал-круиза 70000 тонн метала, часть 1. Недорого за мечту?

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Фестиваль 70000 Tons of Metal ежегодно, не считая ковидных 2021 и 2022, проводится с 2011 года (об истории, задумке и организаторах есть большая статья в вики, кому интересно, см. сюда), и с самого начала затея звучала будто мечта. Шикарный круизный лайнер увозит в разгар зимы на Карибы с белым песочком, пальмами и теплыми лазурными водами, словно в рекламе «баунти», и вокруг все свои: музыканты, фанаты, рокеры, металисты; ежесуточно грохочет любимая музыка, разливается алкоголь, и в обозримом атлантическом пространстве ни одного визжащего мерзкого ребенка (гроза семейных круизов, например). Угар 24/7, доступ к тушкам звезд (а куда они денутся с «подводной лодки»?), а если очень хочется, то на остановках, во всех этих безмятежных лазурных водах можно плавать и чесать податливые брюшки скатов, например, в компании с ребятами из KREATOR. Так ли оно оказалось на деле? Все на деле именно так!

bimini tons

остановка на Багамах

70000 тонн — не единственный музыкальный круиз. В Европе плавают небольшие локальные по Средиземному морю; в США есть старперский хард-роковый Monsters Of Rock, есть модерн-метал/кроссоверный ShipRocked, есть еще какие-то — проговые, хэви-металлические — однако 70000 Tons of Metal, безо всякой конкуренции, крупнейший, самый крутой по составам, самый продолжительный, и вообще. Если уж решаться на такие затраты, то к чему полумеры?

tons of metal cruise

свистать всех наверх

tons of metal cruise

небоскребы Майами с высоты корабля кажутся маленькими

Ну и к вопросу о деньгах. Если брать дешевую каюту без окон (оптимально — жить компанией в четырехместной), не налегать на алкоголь и мерч, то, в принципе, можно уложиться в сумму порядка $2500 на человека. Больше запросов — больше денег (те же экскурсии на островах, класс каюты и пр.), и при большом желании потратить можно и пять, и восемь. Плюс — перелет в Майами и обратно, ночевки в отеле, такси, платный Интернет на корабле ($100 на четыре дня), кому необходимо — виза, ну и что там еще по мелочи.

freedom of the seas ship

корабль просто гигантский

Платить за поездку не обязательно сразу: когда билеты поступают в продажу, можно выбрать вариант беспроцентной рассрочки и вносить сумму равными долями в течение трех месяцев. Что по меркам средних американских зарплат — совершенно не дорого.

freedom of the seas ship cruise

двухместная каюта формата бомж-класс

Впрочем (и это удивило), половина, если не больше аудитории феста — не из США. Европейцев, особенно из Германии и Австрии, было так много, что объявления дублировались на немецком. Русскоязычных (украинцев) встречала только среди персонала.

tons of metal cruise

Всего на фест продается около 3000 билетов; также 1500 человек плывет персонала (в основном филиппинцы); организаторы + 60 выступающих групп с техбригадами и прочим. Играет каждый коллектив по два раза, т.е. два разных сета через день. Сцены на корабле — четыре. Одна, самая неудобная, — клубный лаунж с кожаными белыми креслами, с которых ничего не видно; две внутренних основных — в формате богато драпированных театров; четвертая, самая обширная, — на многоэтажной палубе в окружении баров и бассейнов.

rotting christ cruise

пространства настолько велики, что все время кажется, будто мало людей. на деле палубу целиком просто не сфоткать.

Концерты идут практически круглосуточно, начиная с 10 утра и до 6 утра; далее, для тех, кто еще не спился и не умер, начинается караоке. Круглосуточно также работают казино, бары и заведения со жратвой.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Еда — равно как кофе, чай и прочая безалкогольщина — включена в общий прайс (однако при желании съесть что-то специфическое можно это сделать и за деньги, в японских или итальянских ресторанах), и еды на корабле валом. Буфеты с гарнирами, мясом и морепродуктами, салатами в любых вариациях; веган-питание; изысканные блюда вроде улиток по-французски, запеченных в чесночном соусе, и мэрилендских крабкейков — любые кулинарные фантазии, приготовленные сотнями поваров и подаваемые в роскошных залах улыбчивыми официантами в белоснежных рубашках.

tons of metal cruise

Круиз — это, в общем-то, не про плавание (за четыре дня вкупе корабль делает порядка 170 км, хаха). И не про уникальный состав. Круиз — это роскошь. А еще — ощущение единства. На нем реально все вместе: пьют, тусят, едят, колбасятся. Только здесь ты едешь в лифте с музыкантами BELPHEGOR и EVERGREY, берешь еду в очереди с Ашмеди из MELECHESH, обнимаешься с Полом Масвидалом в пляжных тапочках, смотришь, как FALLUJAH, подтягивая плавки после океана, несутся к себе каюты, чтобы не опоздать к выходу на сцену, пожимаешь лапку курящему после выступления Сакису и хихикаешь с группой KORPIKLAANI, которая всегда ходит в полном составе и всегда в полнейшем говне.

Атмосфера на корабле максимально расслабленная. А за панорамными окнами сияет зимняя жаркая Атлантика.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

В общем массовом тусиче не был замечен разве что Peter Tagtgren (есть мнение, что Петр одичал в своем отшельничестве) и NIGHTWISH — они выходили разве что на meet-n-greet. Возможно, Флор после лечения от рака побаивается инфекций. Или просто их все давно задолбали. Так или иначе, эти ребята в поле зрения не попадали, тогда как музыканты DARK TRANQUILITY, особенно Mikael Stanne и Martin Brandstrom, казалось, были сразу везде. В толпе, в слэме, на сцене, в барах, неутомимо общаясь со всеми желающими и лихо закидывая коктейли в свои шведские ковши (в последнюю — утреннюю! — встречу с Мартином он, бедняга, в попытке чокнуться вылил стакан себе на штаны).

kreator cruise

ничего особого, просто Mikael Stanne рубится в фан-зоне под KREATOR

В казино ошиваются вообще, кажется, все. Через казино лежит дорога от одной сцены к другой; неподалеку от казино расположены уютные места, где проводятся мастер-классы и какой-нибудь Uli Jon Roth учит публику играть на акустике.

tons of metal cruise

гламурные посетители

tons of metal cruise

или так

tons of metal cruise

или так

tons of metal cruise

бар при казино

..Про концерты расскажу в следующей части, а пока посмотрите первую галерею.

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Настя, не спрашивала почему Melechesh так долго альбом делают?

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