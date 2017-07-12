Цитата. Lars Ulrich: «Татуировки для меня — это как, например, спрыгнуть с крыши. Другими словами, ненормально»

На днях Lars Ulrich побаловал Интернет-троллей монологом о татуировках. Мол, для него иметь на коже чернила — это нечто совершенно из ряда вон.

«Почему у меня нет ни одной татуировки? Знаете… я никогда не думал об этом серьезно. Сама идея того, что кто-то втыкает в мою кожу иголки, оставляя на ней перманентный след из чернил… Это… блин… даже не знаю. Почему бы, скажем, не пожрать каменного угля? Или, к примеру, не спрыгнуть с крыши Эмпайр-стейт-билдинг? Другими словами, в моем восприятии это выбивается из рамок нормального поведения.

Но не поймите не так… я не выказываю неуважения к людям с татуировками. Это просто не для меня. Так что не принимайте фразу про «нормальное поведение» как оскорбление. Простите, я этого не хотел. Просто татуировки — это вообще не мое».

Короче, удивительное мнение для представителя сцены, на которой странным скорее смотрится отсутствие татуировок. Ну а мы вовсе не против художеств — поэтому предлагаем поддержать известного минского мастера Дмитрия Траеновича (о его работах уже писалось чуть ранее) на его персональной выставке, которая пройдет с 16 по 25 августа. Посмотреть картины. Ну и, если сильно захочется, пообщаться о татуировках. Там не осудят.