Фото: MORTIFERUM, IMPERIAL TRIUMPHANT, IMMOLATION

24.02.2022
Фото: MORTIFERUM, IMPERIAL TRIUMPHANT, IMMOLATIONФото
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 86
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Комментарии
- artypohlas:
- Дед Аким: Нравится когда молодая группа работает в старом стиле, в классике, в стиле рока или метала 70-80-90х,…
- Дед Аким: Настя сделала замечательный репортаж, ярко, красочно, эмоционально, при при этом профессионально,…
- Дед Аким: Новинки Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, классика рока: Thin Lizzy The Sun Goes Down…
- atr: Писюн с глазами написал(а): Kryptos Реально бодро, дзякуй за подгон. зы. Всё-таки сравнивать ню-метал (с больше…
- Anastasiya: Тварь написал(а): По теме — компания Riot City Один уровень истошности Но актуальна песня — ГРОБ, все…
- мальчик-гей: Anastasiya написал(а): R.i.P. написал(а): Умер Марк Лэнеган. Пиздец. Внезапно, да. Вот к чему наркота…
- Тварь: По теме — компания Riot City Один уровень истошности Но актуальна песня — ГРОБ, все идет по плану
- Anastasiya: R.i.P. написал(а): Умер Марк Лэнеган. Пиздец. Внезапно, да.
- R.i.P.: Умер Марк Лэнеган. Пиздец.
- Писюн с глазами: Если уж хотите Индии, хэви/спид/трэш олдскульщики Kryptos гораздо бодрее
- Merzbow: берёт только экзотикой. По музыке- ничего нового вообще Никогда не понимал этой темы насчёт экзотики. Типа…
- Тварь: если честно, это какая-то поп-музыка. ну и в паре мест он неубедительно (зачем-то) рычит…
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