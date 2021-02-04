Erik Rutan официально стал гитаристом CANNIBAL CORPSE. А что там, кстати, Pat O’Brien?

Согласно общеизвестной банальности, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому Erik Rutan, пришедший в «каннибаловский» состав в 2019-м, чтобы отыграть ряд концертов вместо Пэта О’Брайена, натворившего всяческой дичи, был официально объявлен новым гитаристом коллектива, и представленная на днях тема «Inhumane Harvest» прям-таки сочится да брызжет его филигранной работой.

В отношениях с CC Рутан, конечно, не новичок: как минимум, он продюсировал Kill, Evisceration Plague, Torture, Red Before Black — а также новый, выходящий в середине апреля Violence Unimagined.

«Я счастлив и взволнован, — описал свои ощущения Эрик, — все это до сих пор кажется несколько нереальным. CANNIBAL CORPSE я слушаю 30 лет, продюсировал их альбомы, откатал множество совместных туров, и эта группа всегда была большой частью моей жизни, а также историей дружеских отношений длиною в декады. Так что все, кто меня знает, знают также наверняка, что я выложусь полностью, чтобы принести СС максимум пользы.

Для альбома Violence Unimagined я написал три песни (музыку и лирику), сыграл на гитаре, спродюсировал и смикшировал альбом на Mana Recording. И очень горжусь результатами нашей совместной работы!

Сидел вот сегодня и подводил итоги, размышлял о своей карьере и жизни. Тридцать лет назад, будучи 19-летним подростком, я записывал свой первый альбом с RIPPING CORPSE; потом был MORBID ANGEL; потом началась (и продолжается) история HATE ETERNAL, студии Mana Recording; и вот теперь CANNIBAL CORPSE. Невероятно благодарен судьбе за то, что был и остаюсь частью сцены и музыки, которую люблю всей душой».

Свои студийные обязанности, а также HATE ETERNAL Эрик планирует совмещать с новой должностью. Так а что же, собственно, Пэт?

Музыканты CANNIBAL CORPSE комментариев на этот вопрос не дают. Видно, очень личное. И до сих пор переживают. Тем не менее, новости о нем неплохие. Как пишут знакомые музыканта, О’Брайен переехал к своей семье в Огайо. А еще его как-то запечатлели в пабе (см. фото ниже): жив, цел, выглядит хорошо, на свободе. Будем надеяться, когда-то все же вернется.

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