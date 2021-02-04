Erik Rutan официально стал гитаристом CANNIBAL CORPSE. А что там, кстати, Pat O’Brien?Блог
Согласно общеизвестной банальности, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому Erik Rutan, пришедший в «каннибаловский» состав в 2019-м, чтобы отыграть ряд концертов вместо Пэта О’Брайена, натворившего всяческой дичи, был официально объявлен новым гитаристом коллектива, и представленная на днях тема «Inhumane Harvest» прям-таки сочится да брызжет его филигранной работой.
В отношениях с CC Рутан, конечно, не новичок: как минимум, он продюсировал Kill, Evisceration Plague, Torture, Red Before Black — а также новый, выходящий в середине апреля Violence Unimagined.
«Я счастлив и взволнован, — описал свои ощущения Эрик, — все это до сих пор кажется несколько нереальным. CANNIBAL CORPSE я слушаю 30 лет, продюсировал их альбомы, откатал множество совместных туров, и эта группа всегда была большой частью моей жизни, а также историей дружеских отношений длиною в декады. Так что все, кто меня знает, знают также наверняка, что я выложусь полностью, чтобы принести СС максимум пользы.
Для альбома Violence Unimagined я написал три песни (музыку и лирику), сыграл на гитаре, спродюсировал и смикшировал альбом на Mana Recording. И очень горжусь результатами нашей совместной работы!
Сидел вот сегодня и подводил итоги, размышлял о своей карьере и жизни. Тридцать лет назад, будучи 19-летним подростком, я записывал свой первый альбом с RIPPING CORPSE; потом был MORBID ANGEL; потом началась (и продолжается) история HATE ETERNAL, студии Mana Recording; и вот теперь CANNIBAL CORPSE. Невероятно благодарен судьбе за то, что был и остаюсь частью сцены и музыки, которую люблю всей душой».
Свои студийные обязанности, а также HATE ETERNAL Эрик планирует совмещать с новой должностью. Так а что же, собственно, Пэт?
Музыканты CANNIBAL CORPSE комментариев на этот вопрос не дают. Видно, очень личное. И до сих пор переживают. Тем не менее, новости о нем неплохие. Как пишут знакомые музыканта, О’Брайен переехал к своей семье в Огайо. А еще его как-то запечатлели в пабе (см. фото ниже): жив, цел, выглядит хорошо, на свободе. Будем надеяться, когда-то все же вернется.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 397
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2 комментария
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Erik Rutan официально стал гитаристом CANNIBAL CORPSE. А что там, кстати, Pat O’Brien?
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А я читал на ютьюбе, что Пэт с мамой живёт в Кентукки. Ну, это не мешает ему колесить по штатам. И, как я понимаю, информацию о его кознях узнали через СМИ. Друзья Пэта говорят, что журналисты приукрасили ситуацию. С другой стороны, плохо, что друзья и коллеги молчат!
Хорошо то, что пока есть такие как Пэт, мы можем спать спокойно и инопланетяне на нас не нападут)
Merzbow написал(а):
А я читал на ютьюбе, что Пэт с мамой живёт в Кентукки.
Черт знает, я читала про Ohio — но в Кентукки, помимо соседнего штата Огайо, есть Огайо свое. Однако не суть. Абы голова была в норме.