Paul Mazurkiewicz из CANNIBAL CORPSE идет в стендап-комики

Paul Mazurkiewicz из CANNIBAL CORPSE идет в стендап-комикиБлог
Неисповедимы пути дэз-металистов. Драммер «каннаибалов» Paul Mazurkiewicz в свои 55 решил разнообразить профессию (а заодно, может, подобрать что-то новенькое на случай, когда барабанить в прежнем режиме сил не останется?) и объявил, что готов дебютировать в роли стендап-комика.
Дело будет на этих выходных во Флориде (жаль, далеко), билеты продаются по 12 баксов, и анонс завлекает: «В этом уникальном шоу дэз-метал встретится с альтернативной комедией! Барабанщик и основатель CANNIBAL CORPSE поделится забавными историями своей невероятной карьеры, которая вдохновляет лучших комедиантов-импровизаторов Тампы!»
В общем, с почином. Ждем кулинарные мастер-класы по приготовлению гамбургеров с сеансом жонглирования розовыми пончиками от Глена Бентона и уроки собачьего груминга от Криса Барнса.
Тем же, кто в Европе, сообщаю, что осенью грядет большой тур CANNIBAL CORPSE с MUNICIPAL WASTE, IMMOLATION и SCHIZOPHRENIA (гуглите даты и билеты) — а пока, для затравки, посмотрим, пожалуй, что-нибудь ржачное. Так и представляю, как на фоне ухохатывается флоридский «Камеди-клаб».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 60
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