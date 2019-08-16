Brutal Assault 2019. Музыкальная наркомания

Знакомое многим, кто ездит на Brutal Assault из года в год, чувство: на этот фестиваль подсаживаешься, как на сладкий конопляный дым, давно умастивший окрестности Яромержа. Маньяки посещают «брутал» более десяти-пятнадцати лет (в следующем году фест, кстати, отметит 25-летний юбилей), и судя по тому, что в последние годы солдауты случаются до объявления полного состава, чешская команда все делает правильно. Это комфортный, угарный, уютный, душевный и все еще довольно бюджетный европейский фест, покидаешь который в слезах и расстроенных чувствах: только вот, казалось, врос в это вот все, пропитался металом, пылью, общением, жареной едой и разнообразным бухлом, как четвертый день подходит к концу, и опять жди еще год.

К счастью или сожалению, вширь расти «ассолтовцам» некуда: вместимость крепости ограничена двумя десятками тысяч человек, — поэтому, как могут, растут вглубь. В этом году добавились новые официальные кемпинги и отели; стало, кажется, еще больше точек с едой; а также – главное нововведение – помимо естественных трибун (билеты на которые раскупаются в течение примерно полугода) появились две вип-зоны напротив сцен, над звукорежиссерскими «кабинетами» — поэтому, заплатив 40 евро, желающий избежать слэма и толп мог постоять на возвышении аккурат напротив выступающих банд.

И хотя часть народа восприняла новости негативно (ухудшился немного обзор с трибун), в целом решение нашло понимание и желающих «разориться» на подобный апгрейд.

К слову, в 2019-м немного поднялись цены на все виды билетов, но еда и прочие ништяки остались в прежнем диапазоне. Также на случай жары организаторы поставили несколько кранов с питьевой водой – и во второй-третий день водопой, с бодуна и жарких чешских температур, собирал черно-логотипные-волосатые толпы. На четвертый день вода лилась уже с неба.

«Эй, чего вы паритесь из-за дождя? – вопрошал, театрально разводя руками, Дэвид Винсент на выступлении VLTIMAS, — просто думайте о солнечной погоде, и будет вам хорошо». Похожий в своих кожаных одеяниях на растолстевшего Дракулу, Винсент был благообразен, вальяжен и невероятно пафосен. Однако реветь вовсе еще не разучился: характерный брутальный читаемый вокал вещал про «Something Wicked Marches In» и «Marching On». Замечательный альбом, безупречное исполнение; сценическое поведение вокалиста – на любителя.

Хотя дождь они тогда, в общем, практически остановили; когда на сцену электрическими чертями вылетели COMBICHRIST, адские танцы начались в лужах и грязи: стоять под высокооктановый aggrotech просто-таки нереально. Жаль только, из свежего альбома One Fire сыграли лишь пару треков: новый материал исключительно крут.

Ну и раз уж зашла речь про последний день (без понятия, почему я с него начала), надо отметить, что мощных сетов в нем было много. К сожалению, пропустила GUTALAX: грайнд-говно-террористов поставили на самое раннее время, в 10.30, и встать в восемь, чтобы успеть, было нереально. Поэтому, появившись на выступлении шизанутого брутал-оркестра VAMPIRILLA, наблюдала лишь поле туалетной бумаги, которая на «гуталаксах» гордо реяла в воздухе, среди ершиков, надувных писек, максимально идиотских нарядов и настоящего toi-toi сортира, который занимался краудсерфингом. Бесчеловечно подобные праздники начинать в самую рань!

Зато вволю насладилась фак-фак-фак-перефаками вокалиста DEMOLITION HAMMER, выплевывавших свои трэшевые партии с совершенно нестариковской яростью. Чумовым выступлением нестареющих и не меняющихся NAPALM DEATH (Барни в шортиках своих поражает живучестью и искренней отчаянной дурью, которую он демонстрирует на сцене лет уже двести; больше, чем орать, этот мужик любит разве что задвигать социальщину и политику). Головокружительным сетом CARCASS (несмотря на то, что Уокер утверждал, мол, он угашен в хламину – это было одним из самых убойных и емких выступлений за весь фестиваль: старая гвардия танковых борозд совершенно не портит!).

ANIMALS AS LEADERS, которых видела раз в пятый, но неизменно залипаю под их флегматичную гитарную филигрань, словно ящерица; ROTTING CHRIST с ритуальными заклятиями под восходящей луной и в стильном сценическом оформлении (хотя, если честно, по-настоящему вштырило только в конце сета, под «In Yumen-Xibalba» и «Grandis Spiritus Diavolos»: ох, демоны крепости взбеленились под сей ритмический сатанизм!); MGŁA, которые, как и пару лет назад, мрачно закрывали фестивальные дни. MGŁA, которые всегда выглядят и играют совершенно одинаково. И это всегда работает.

Любопытной и ожидаемой группой этого «брутала» были ANAAL NATHRAKH. С вечерних часов команду сместили на ночь – и ночь они эту порвали на флаги. Британские. «Obscene As Cancer», «Forward!», «Bellum Omnium Contra Omnes»: концентрированный многоуровневый ужас, истерика, шквал, озверение – все было с ними. Не знаю, почему существует мнение, что AN вживую разочаровывают. Звучали они словно в записи. А Хант, в перерывах между остервенелыми воплями, умудрялся задвигать что-то про демократию (ох, чувствуется бирмингемская закалка) – ввиду чего стоявший сзади поляк, очевидно, большой фанат музыки «анаалов», начинал одурело дергаться и орать: «Куррррва, грай давай! Куррва!» Я же говорю, фест – это про наркоманию. Срочно нужна доза. Срочнейше.

Стилистически в 2019-м году было засилие трэша. EXHUMER, DEMOLITION HAMMER, DESTRUCTION, TESTAMENT, SODOM, ANTHRAX, SACRED REICH и еще пара рангом пожиже. Не будучи фанатом стиля, честно, вникала в каждую лишь по чуть, помимо «хаммеров» заценив лишь уверенный, простой и действенный, как дубинка, SODOM, а также внушительный визуально и вокально TESTAMENT. Попытка послушать ANTHRAX (надо ж понять, почему эта группа входит в топ-три трэшеров планеты!) не увенчалась успехом: все-таки невероятно противный у Джоуи вокал.

Традиционно мимо прошел также хардкор: выступающие на каждом «брутале» AGNOSTIC FRONT, SICK OF IT ALL, WALLS OF JERICHO и т.д., существующие ради моша, разбитых лиц и перерывов на поесть, а также побродить по метал-маркету с мерчем и музыкальными физносителями, да развлекательным локациям крепости, где в этом году были и арт-галереи, и хоррор-рум (платно), и стилизованная под «Безумного Макса» фотозона, и традиционное кино в брутал-зале. Кстати, в списке трансляций, обычно исчерпывающихся низкопробными ужастиками, нуаром и хоррор-классикой, удивило наличие серьезного и по-настоящему страшного фильма «Иди и смотри». Очень уж слабо он коррелировал с общей отвязной атмосферой.

Белорусским экспортом 2019-го стал, впрочем, не только фильм о войне. WOE UNTO ME явились третьей группой из РБ, выступившей на Brutal Assault – в первый день, на небольшой сцене внутри крепости, среди каменных стен, которые, казалось, давили и сжимались под душераздирающими воплями и пасмурно-похоронными риффами коллектива, выступавшего с такой сосредоточенной обреченностью, что небеса над Яромержем лопнули и освятили еще свежую публику первым дождем. Людей, что приятно, собралось очень много – несмотря даже на то, что на других сценах играли EYEHATEGOD и BATUSHKA, а количество металхедов в майках «батюшки» на фесте зашкаливало. Даже более того: уже появился мерч на надписью «Fake Batushka», и многим, полагаю, было интересно, что из себя представляет группа под руководством Крысюка. Мне, в общем, тоже было бы любопытно сравнить с прежней, дораскольной версией, которую наблюдала на сольнике в Киеве – но… нет так нет. Не изменять же своим.

Первый, сокращенный по понятным причинам (пока доедешь до отеля, заселишься, пройдешь контроль, это вот все) день также запомнился убойным по материалу и подаче выступлением JINJER; ностальгическим сетом THERION с программой Theli и демоническим Викстремом в фуражке, который под «The Siren Of The Woods» проделывал с вокалисткой какие-то непристойности; неплохим, хотя и без огня, возвращенческим выходом HYPOCRISY и решительно, абсолютно, перфектно убийственным, срывающим крыши и ставни, поглощающим и размазывающим беспросветной меланхолией по векам появлением CULT OF LUNA. Ох, недаром они вернулись к активности: после таких выступлений сентябрьский A Dawn To Fear будешь ждать с особым вниманием.

По сути, за фестиваль была лишь одна еще группа, которую видела впервые и которая вынесла мозг так же четко, как шведские сладжеры: шведские психованные математики из MESHUGGAH с точеным зубодробительным механистическим саундом, вобравшем скрупулезность гигантского часового завода, внезапно взорвавшегося у тебя в голове. Невероятное, апокалипсически-эпилептическое выступление, во вспышках и скрежете психотически нарезаемого на аккуратные полоски железа. Бомбически!

Кто еще? Безусловно, внеземная легкость и душещипательная трогательность ANATHEMA в лучах умирающего заката; риффленая, убойная дурь ELECTRIC WIZARD (группа, под которую все дубасят – но совершенно излишне: она затуманивает разум безо всяких допингов); лощеный «соулфлаевский» кач EKTOMORF; гипнотическое шаманство HEILUNG; техничная нарезка GOROD. Столько групп, впечатлений, всего – столько, что заканчиваются слова и, возвращаясь, тщетно распутываешь взъерошенный эмоциональный комок.

Вот перед глазами Аннеке, миловидная, энергичная, бойкая, со своим изумительным голосом и VUUR, играющим то свое, то THE GENTLE STORM, то THE GATHERING. «Strange Machines», и тебя уже будто нет, есть только звук, и соль на губах, и память о чем-то несбыточном. Или сбывшемся; какая разница, что играет команда, пока поет Аннеке. Честно, музыку как-то даже не слушаешь.

А ведь этим же вечером выйдут PRIMORDIAL, доведя пронзительную эпичность момента до недопустимых значений. А потом спецпроект HELLHAMMER – TRIUMPH OF DEATH посыплет галопирующим олдскульным пеплом ветеранские раны.

Обидно до чертиков, что DEICIDE отменили свой сет: в Орландо разыгралась плохая погода, и группа не смогла вылететь вовремя, в связи с чем в официальном инстаграме разгорелся дичайший срач. Сначала Бентон сотоварищи извинялись и были вежливы; после двадцатого же коммента в стиле «вот вы говнюки, говноеды, мазафакеры, продолжайте сидеть в своей сраной дыре» стали посылать визитеров по маме, папе и прочим родственникам. Но легче, конечно, не стало никому. Разве что чешской команде BRUTALLY DECEASED, которая отыграла в тот день ранний сет, но внезапно получила шанс повторно отколбасить в хэдлайнерский час заместо «дисайда». И, будьте уверены, постаралась за всех.

Из дэзеров, к слову, предсказуемо великолепно зашли KRISIUN; здоровский турбовинтовой выход совершили ABORTED. IMMOLATION на их фоне показались скучноваты – хотя в записи коллектив слушаю с удовольствием.

Про хэдлайнерский звездный сет EMPEROR ничего нового не скажу: с этой же программой группа «триумфально вернулась» в 2017-м, и в 2019-м все вышло аккурат так же. Ностальгия для блэкарей, неплохое баблишко для Исана и компании, нестареющие мелодии и ритмы – и стойкое ощущение, что группе все это, в общем, уже малоинтересно, но… сами же понимаете. Хотя к качеству исполнения претензии никакой.

В целом, кроме пролета DEICIDE разочарований Brutal Assault 2019 не принес. Отличный звук, неплохая большей частью погода, грамотная организация – так что при наличии толп все происходит без очередей и накладок. Браслетно-чипованная система (не представляю, сколько денег и усилий вложено в разработку) работает идеально – и вообще, все сделано так, как у нас в стране не произойдет, боюсь, никогда.

Недостаток, по сути, только один: все слишком быстро заканчивается. Четыре дня длиной в стремительные полгода. Музыка, люди, истории. И вот уже ты стоишь, потерянный, и провожаешь очередной фестиваль под скорбные ритмы SHAPE OF DESPAIR, а Daniel Neagoe играет в составе этой команды свое последнее шоу. Все когда-нибудь заканчивается. Но, возможно, лишь чтобы повториться опять.

(c) фото выступающих групп David Surovec, посмотреть альбом целиком можно здесь.