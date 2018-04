Big Day in Back Draft: репортаж с открытия нового минского рок-бара

Кое-кто уже успел проспойлерить, оценив новый минский рок-бар на предварительных концертных ласках в исполнении рок- и метал-команд до официального старта — однако мы честно дожидались формального открытия. В отличие от помпезной, но бессмысленной инициации клуба TNT (любовь к которому пришла лишь годы спустя), когда реклама собрала на порядок больше людей, чем даже теоретически могло влезть в помещение, Back Draft с наплывом справился, хотя потел, обрастал очередями в районе бара и терял не дождавшихся пива посетителей в джунглях расписанной граффити Октябрьской, где густо расположились и кабаки, и фирменные «кристалловские» магазины.

Back Draft Rock Bar 48 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)



(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin

Антураж — характерный заводской лофт с эффектом поп-арта; логотипы, рядок гитар и узнаваемые лица рок-идолов на стенах; красные диваны — которые изначально к краш-тест открытию планировали убрать, а затем передумали и отдали в предзаказ за 20 рублей, работавший в формате чек-бара. Так что желающие за столиками могли отведать бургеров или что там еще готовила кухня — а уж потом полирнуться бельгийским (для гурманов) или лидским (третий бокал при заказе двух бесплатно). Ценник — средний по Минску.

Атмосфера вечера накалялась и густела с каждым часом, достигнув максимальной точки кипения на выступлении кавер-бэнда BLACKOUT, которую на волне аншлаговых трибьютов АГАТЕ КРИСТИ создали бывшие известные минские метал-музыканты, и в которой вокалировал непосредственно арт-директор клуба Александр Кныш, сражаясь с трезвостью (на рабочем все же посту), напряжением ответственного мероприятия и всепланетными рок-хитами от SYSTEM OF A DOWN до KORN, RAMMSTEIN и GUANO APES.

Сандра Насич из Саши выходила гораздо страннее, чем братья Самойловы, однако оголтелые радостные танцы под сценой не замирали, кажется, даже во время пауз между треками. Было весело, по-хорошему безумно и качево, как на ностальгической дискотеке, когда хочешь — не хочешь, а вот уже прыгаешь и орешь про «Beating me down / Beating me beating me down, down / Into the ground!!!».

После массового месилова под кавера в зале, вентиляция которого откровенно не справлялась с поставками воздуха посетителям, часть людей разошлась — и на сет WEESP под черными флагами и песнями нового альбома на танцполе остались лишь самые артистичные. Парни, прыгавшие и разбрасывавшие, как осьминоги, конечности с такой экспрессией и самоотверженностью, что фотографы, забив на «виспов», принялись за съемку видосов. Хотя WEESP тоже невероятно старались, принимая драматичные позы и лица, а также транслируя свой Black Sails пускай не в полном объеме — на то недавно была презентация, — но с полной выкладкой и боевичками «Who We Are», «Monsters», «Not Over».

После флегматичных литовцев в прошлые выходные, которые мало-мальский слэм не осилили даже под дэз, Back Draft приятно погружал в водоворот искреннего, дурацкого и позитивного угара, и даже так себе звук — очень уж смазанный и нечеткий — не в силах был предотвратить ни расколбас под качественную грув-прокачку от NEWLEVEL (Дэйв, как ветеран хардкора, не стареет ни душой, ни настроем, ни внешностью — и все так же готов надрать зад любому Кавалере), ни танцы в ореоле лучезарного артистизма Яна Женчака — истинного белорусского самородка, который и поет, и пишет фантастический симфо-прогрессив (не так давно вышел альбом IN SEARCH FOR Atonement Pt.1, работа над которым шла десять лет — и который, вне сомнений, сто́ит каждого этого года), и вообще невероятный харизматик, любимец женщин и котов. Странно только, как он еще не в мировых хит-парадах.

Между выступлениями команд проводились конкурсы с самодеятельностью и призами — а также набирала силу национальная белорусская игра: стояние в очереди за бухлом. Кто вовремя встретил знакомых — тот молодец. Раз-раз — и в дамки! Но не факт, что доживет до утра. Пока я пишу эти строки, в рок-баре наверняка еще доигрывают предутренний ретро-вейв сет FURY WEEKEND, но… хорошего понемногу! Ну и, конечно, в будущем будем захаживать. Толковых рок-клубов много не бывает.