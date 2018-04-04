Бесплатные концерты и дух андеграунда: в Минске открывается Back Draft Rock Bar

Хорошие новости для тусовщиков: на самой живописной (или таки разрисованной?) улице Минска, Октябрьской, открылось новое рок-заведение «Back Draft Rock Bar». Он уже начал работу в тестовом режиме (кстати, любители трэш-метала в следующий четверг смогут оценить заведение, попив пивка под бодрящие риффы DRACULA, DITTOHEAD и ЛЮГЕР) — официальное же, пафосное открытие состоится 20 апреля, без блэкджека и шлюх, зато с альтернативным роком, металом и даже ретро-вэйвом под утро.

«Любителей альтернативной музыки в этот вечер ждут выступления авторских команд YANN ZHANCHAK, NEWLEVEL, WEESP. Ценители старой школы услышат трибьют великим AC /DC в исполнении группы DC.BY, а а также мировые рок-хиты от команды BLACKOUT. Встречать рассвет будем под звуки retro wave в исполнении FURY WEEKEND. В праздничном меню рок-н-ролльные напитки и угощения! Ведущий Дядя Ваня. Начало концерта в 19:00. Вход свободный!» — соблазняет анонс, и мы живо себе представляем, как из «TNT» и «Doodah King» к конкурентам тянутся стайки любопытных тусовщиков. (С клубом «ili» конкуренция, тем не менее, все-таки невозможна: оттуда не убегают.)

Репортаж об открытии будет по факту, ну а пока еще немного рекламы. Увидев в роли арт-директора Back Draft Rock Bar большое знакомое лицо Александра Кныша, я задала ему пару наводящих вопросов.

Вкратце о баре: какова его концепция? Как часто планируются концерты — и будут ли у вас выступать, к примеру, грайндкорщики?

Две базовые вещи определяют нашу концепцию: располагающая тематическая атмосфера и хорошая музыка! В этом плане Back Draft — классический рок-бар, в котором 5 дней в неделю звучит живая музыка и в котором можно услышать как совсем новые группы, так и именитых артистов. Хочу отметить, что нам интересно помогать начинающим группам и давать им возможность выступить на большой сцене с профессиональным звуком. Стилистическая направленность не ограничивается жесткими рамками: у нас будут проходить как джазовые концерты, так и концерты самых экстремальных направлений метал-музыки.

Концерты будут проходить 4-5 раз в неделю. Я сам музыкант с большим опытом, поэтому молодые группы будут проходить и через этот фильтр ;) Если мы услышим, что та или иная группа немузыкальна, со сцены, например, идет сплошной шум и ненормативная лексика, то по объективным причинам такой коллектив не появится на наших мероприятиях. Но, безусловно, спустя время мы дадим ему еще один шанс, все зависит только от самих музыкантов.

Что вообще надо сделать музыканту/группе, чтобы попасть к вам на сцену?

Музыкантам, желающим выступить на сцене нашего рок-бара, необходимо отправить заявку на почту backdraftrockby@gmail.com. В письме — указать информацию о группе и добавить промо-материалы. Для кого-то этого будет достаточно. Кого-то пригласим на прослушивания (которые, к слову, уже проходят каждую неделю).

Планируете ли приглашать группы из других стран, или выступать будут только «свои»?



Конечно, группы из ближнего — а, возможно, и дальнего — зарубежья будут появляться на нашей сцене. Следите за новостями, совсем скоро появится информация о первом подобном концерте.

Есть ощущение, что рок-бар будет пересекаться по аудитории с клубом TNT. Чем собираетесь завлекать аудиторию? В чем ваши основные козыри?

Естественно, наш рок-бар так или иначе будет пересекаться с такими клубами как ТНТ. Как и с любыми другими рок-барами. У нас нет цели с кем-то соперничать и соревноваться — напротив, я веду очень дружескую политику в этом вопросе. Из наших плюсов отмечу бесплатный вход практически на все концерты, лояльную политику цен и атмосферу. В остальном посетители решают сами, где провести свое время. Чем больше хороших музыкальных заведений в городе, тем лучше. Нам тоже надо где-то отдыхать!

Почем у вас пиво? Возможно, эта цифра — решающий момент для многих посетителей!



Пиво от 3.5 рублей.

Некоторое время бар уже работает в тестовом режиме. С какими основными трудностями/нюансами успели столкнуться за это время?



Пока основные трудности связаны с постановкой рабочих процессов у персонала. Команда на 100% новая и нам надо еще немного времени, но уверен, что уже 20 апреля заведение будет работать, как часы! Приходите и убедитесь сами!

Адрес рок-бара: ул. Октябрьская, 19.

Страница в вк: https://vk.com/rockbarby