Бесплатные концерты и дух андеграунда: в Минске открывается Back Draft Rock Bar

Хорошие новости для тусовщиков: на самой живописной (или таки разрисованной?) улице Минска, Октябрьской, открылось новое рок-заведение «Back Draft Rock Bar». Он уже начал работу в тестовом режиме (кстати, любители трэш-метала в следующий четверг смогут оценить заведение, попив пивка под бодрящие риффы DRACULA, DITTOHEAD и ЛЮГЕР) — официальное же, пафосное открытие состоится 20 апреля, без блэкджека и шлюх, зато с альтернативным роком, металом и даже ретро-вэйвом под утро.

концерты в Минске Back Draft Rock Bar

«Любителей альтернативной музыки в этот вечер ждут выступления авторских команд YANN ZHANCHAK, NEWLEVEL, WEESP. Ценители старой школы услышат трибьют великим AC /DC в исполнении группы DC.BY, а а также мировые рок-хиты от команды BLACKOUT. Встречать рассвет будем под звуки retro wave в исполнении FURY WEEKEND. В праздничном меню рок-н-ролльные напитки и угощения! Ведущий Дядя Ваня. Начало концерта в 19:00. Вход свободный!» — соблазняет анонс, и мы живо себе представляем, как из «TNT» и «Doodah King» к конкурентам тянутся стайки любопытных тусовщиков. (С клубом «ili» конкуренция, тем не менее, все-таки невозможна: оттуда не убегают.)

Репортаж об открытии будет по факту, ну а пока еще немного рекламы. Увидев в роли арт-директора Back Draft Rock Bar большое знакомое лицо Александра Кныша, я задала ему пару наводящих вопросов.

Вкратце о баре: какова его концепция? Как часто планируются концерты — и будут ли у вас выступать, к примеру, грайндкорщики?

Две базовые вещи определяют нашу концепцию: располагающая тематическая атмосфера и хорошая музыка! В этом плане Back Draft — классический рок-бар, в котором 5 дней в неделю звучит живая музыка и в котором можно услышать как совсем новые группы, так и именитых артистов. Хочу отметить, что нам интересно помогать начинающим группам и давать им возможность выступить на большой сцене с профессиональным звуком. Стилистическая направленность не ограничивается жесткими рамками: у нас будут проходить как джазовые концерты, так и концерты самых экстремальных направлений метал-музыки.

Концерты будут проходить 4-5 раз в неделю. Я сам музыкант с большим опытом, поэтому молодые группы будут проходить и через этот фильтр ;) Если мы услышим, что та или иная группа немузыкальна, со сцены, например, идет сплошной шум и ненормативная лексика, то по объективным причинам такой коллектив не появится на наших мероприятиях. Но, безусловно, спустя время мы дадим ему еще один шанс, все зависит только от самих музыкантов.

концерты в Минске Back Draft Rock Bar

Что вообще надо сделать музыканту/группе, чтобы попасть к вам на сцену?

Музыкантам, желающим выступить на сцене нашего рок-бара, необходимо отправить заявку на почту backdraftrockby@gmail.com. В письме — указать информацию о группе и добавить промо-материалы. Для кого-то этого будет достаточно. Кого-то пригласим на прослушивания (которые, к слову, уже проходят каждую неделю).

Планируете ли приглашать группы из других стран, или выступать будут только «свои»?

Конечно, группы из ближнего — а, возможно, и дальнего — зарубежья будут появляться на нашей сцене. Следите за новостями, совсем скоро появится информация о первом подобном концерте.

Есть ощущение, что рок-бар будет пересекаться по аудитории с клубом TNT. Чем собираетесь завлекать аудиторию? В чем ваши основные козыри?

Естественно, наш рок-бар так или иначе будет пересекаться с такими клубами как ТНТ. Как и с любыми другими рок-барами. У нас нет цели с кем-то соперничать и соревноваться — напротив, я веду очень дружескую политику в этом вопросе. Из наших плюсов отмечу бесплатный вход практически на все концерты, лояльную политику цен и атмосферу. В остальном посетители решают сами, где провести свое время. Чем больше хороших музыкальных заведений в городе, тем лучше. Нам тоже надо где-то отдыхать!

Почем у вас пиво? Возможно, эта цифра — решающий момент для многих посетителей!

Пиво от 3.5 рублей.

Некоторое время бар уже работает в тестовом режиме. С какими основными трудностями/нюансами успели столкнуться за это время?

Пока основные трудности связаны с постановкой рабочих процессов у персонала. Команда на 100% новая и нам надо еще немного времени, но уверен, что уже 20 апреля заведение будет работать, как часы! Приходите и убедитесь сами!

Адрес рок-бара: ул. Октябрьская, 19.
Страница в вк: https://vk.com/rockbarby

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 05.04.2018 в 02:02

    Будем надеяться, что то, что в свое время не до конца удалось в TNT, сейчас получится у ребят из BD. Еще одна площадка для рок-концертов в Минске — это сплошные плюсы!

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  2. Diamond 05.04.2018 в 02:03

    И да — трэш-метал сейшн не в нынешний четверг, а через неделю!

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  3. Батхед 05.04.2018 в 08:30

    пока что всё выглядит как конфетка. надо попробовать

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  4. Anastasiya 05.04.2018 в 11:02

    Diamond написал(а):
    И да — трэш-метал сейшн не в нынешний четверг, а через неделю!

    Ага, поправила. Запуталась в неделях)

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  5. Anastasiya 05.04.2018 в 11:08

    Сегодня тоже есть мероприятие, вдруг кому интересно: https://vk.com/event164562673

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