Alissa White-Gluz из ARCH ENEMY: «Я была вегетарианкой дольше, чем певицей»

Любопытно, как ARCH ENEMY, вроде бы меняясь составно, остаются неизменны в своих установках, будь то отчаянное вегетарианство вокалистки или распределение ролей музыкальных. Скажем, пришел в группу в 2014-м крутейший гитарист и талантливейший композитор Jeff Loomis. Казалось бы — дай волю, пользуйся! Но… таки нет. На сентябрьском альбоме группы Will To Power Джефф выступает рядовым исполнителем, ибо, по мнению Майка, его сочинительство не укладывается в рамки ARCH ENEMY, — рамки, контролировать и устанавливать которые привычен он сам.

Что же касается вегетарианства… то вот. Сравните. Как говорила Анжела, и что нынче вещает Алисса.

«Я веган уже почти 20 лет, это является важной частью моей личности. По сути, я была вегетарианкой дольше, чем певицей, — поэтому, естественно, я пытаюсь отразить этот момент в своей музыкальной работе. Ведь это важно. И не то чтобы ради хайпа, популярности в неких кругах… не поэтому. Это просто я, и я должна быть честна в том, что делаю.

Поэтому, признаться, мне комфортно в ARCH ENEMY: все участники группы разделяют одни и те же идеи, мы солидарны в том, что касается прав человека, прав животных, да и всего остального, будь то политика или религия. Мы все на одной волне — поэтому мне не надо стрематься, что Майк однажды напишет слова, которые мне будет неловко исполнять. Такое просто невозможно. У нас все происходит гармонично — и как только он вручает мне новый текст, я радостно выдыхаю: «Черт, здорово, я бы хотела сама написать это все!»

Все в группе разделяют одни и те же ценности: веганизм, миролюбивость, взаимоуважение, — мы все этим живем. Так что мне крупно повезло, я даже не знаю, смогла ли бы я ужиться в коллективе, в котором что-то было б не так».

В общем, безопасность для животных, согласие да любовь. И… мир, который принадлежит всем нам. По крайней мере, на новой песне. Как уже было сказано выше, в сентябре выходит альбом Will To Power, и к нему уже существует клип, «The World Is Yours», пересмотреть который можно здесь и сейчас. Ну а 3 октября группа снова приедет в Минск — так что и эту тему, и будущий альбом можно будет заценить в полной мере. Приносите букеты из салата!