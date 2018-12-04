Jay Jay French: «TWISTED SISTER была самой трезвой рок-группой в мире. Мы увольняли всех, кто пил или принимал наркоту»

Чтобы в свете историй о пьяных прослушиваниях Гиллана вы не думали, что между записями нетленок все олдовые рокеры только и делали, что кутили, показываю истинных ЗОЖ’ников: TWISTED SISTER.

«TWISTED SISTER была самой трезвой рок-группой в мире, — категорично вспоминает Jay Jay French. — Мы увольняли всех, кто пил или принимал наркоту. Мы не вели себя как MOTLEY CRUE или кто бы то ни было еще. Вели себя так, как считали нужным.

Мы были работящими и серьезными, и когда кто-то обвинял нас в злоупотреблениях веществами, то эти люди, очевидно, сами имели какие-то трудности. В отличие от нас. Мы вели себя как стрейт-эджеры. И, кстати, с моральной точки зрения также действовали безупречно.

У нас были жены, семьи. Мы не изменяли. Не пили. Не кутили. И при этом играли в сумасшедше веселой хэви-метал команде! Не то чтобы угарный образ был как-то надуман или ненатурален: люди думали, что мы вовсю дубасим и бухаем, а мы просто веселились, выглядели максимально дурацкими, но при этом оставались в трезвом уме и после туров всегда возвращались в лоно семьи.

Почему не поддавались общему увлечению пагубными веществами? Ну, основная причина проста: мы считали пьянство глупым. И разврат — глупым. Мы хотели играть музыку, причем делать это качественно. Приходить на репетиции вовремя. Давать крутые концерты. Быть успешной командой. Это невозможно, если большую часть времени ты где-то угашен.

Команд с подобными установками на рок-сцене было, конечно, мало. Но для нас подобная практика работала. Когда в 1976-м Dee Snider пришел на прослушивание, я сразу спросил: «Пьешь? Дубасишь?» «Нет». «Ну и хорошо. Непросто найти таких музыкантов: большинство людей идет в рок-музыку ради угара. Но наше требование категорично». «Не, — говорит, — я никогда ничем подобным не увлекался». «Ты нам подходишь». Ну а после этого он уже стал легендарным фронтменом и композитором».