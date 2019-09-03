Вокалистка THE AGONIST Vicky Psarakis: «Alissa White-Gluz пытается уничтожить группу со дня своего увольнения»

20 сентября у канадской группы THE AGONIST выходит шестой альбом Orphans, клип на сингловую тему которого «In Vertigo» можно посмотреть ниже. После ухода Alissa White-Gluz в ARCH ENEMY прошло много лет, и казалось бы, все у всех хорошо. «Мальвина» оттпыривается и ездит по миру в AE, THE AGONIST скромненько, но продолжает карьеру — и хотя изначально Алисса не хотела покидать родную команду, к 2019-му стало понятно, что усидеть на двух стульях и двух гастрольных графиках она тупо бы не смогла. Или все-таки непонятно?

Пять лет назад, выяснив, что в день подписания контракта со шведами из THE AGONIST ее уволили и взяли на вокал американо-греческую певицу Vicky Psarakis, Алисса раздражения не скрывала. Хотя и признала, что противостоять этому не может.

Однако у Вики иное мнение: «Вокруг нас происходит много всего нехорошего. Вещи, в которых я не хочу принимать участия, — ведь я пришла в группу, чтобы писать музыку и петь. Однако есть люди, которые не хотят, чтобы мы что-либо выпускали, чтобы выходил новый альбом, — которые оказывали давление на лейбл и мутили воду. В какой-то момент мы вообще остались без выпускающей компании и думали все делать за личный счет — что, конечно, не самое умное коммерческое решение. Мы записали альбом давно — положили его в долгий ящик и сидели на нем с полгода, в отчаянии из-за того, что результат получился отличным, а показать его мы не можем. К счастью, Napalm Records наконец предложили выпустить релиз на своей «дочке» Rodeostar. Что, по сути, то же самое, что Napalm: те же люди, те же ресурсы, те же медийные связи. И мы согласились.

Что касается препятствий… что ж, давайте я скажу открыто. Нам ставит палки в колеса Alissa White-Gluz. С самого начала, уйдя из группы, она поливала музыкантов грязью в интервью, в том числе меня, что вообще странно, так как мы не виделись ни разу в жизни. Тем не менее, она это делала со дня своего увольнения и продолжает пытаться уничтожить команду до сих пор. Я не знаю, насколько велика ее сфера влияния, на что именно она способна, чтобы нам помешать. Но у меня есть ряд фактов. Не хочу пока их озвучивать, однако… я точно знаю, что это правда».