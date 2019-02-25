Gene Hoglan: «Я собираюсь играть трэш и ездить в туры, когда мне будет 70, 80 лет. Это вообще не проблема»

Верите вы по понедельникам в ЗОЖ или нет, но… есть повод послушать профессионалов! Вот, к примеру, Джин Хоглан, которому 51 и который по-прежнему остается одним из самых яростных трэшевых драммеров — в TESTAMENT, DARK ANGEL, PITCH BLACK FORECAST, ANTHRAX, DEATH DTA… да, собственно, где этот мужик только не переиграл. И сдаваться, стареть душой и телом, он вовсе не собирается — считая, что и 80 лет, к примеру, для метал-барабанщика не предел.

«Проще всего оставаться в форме, когда ты не гастролируешь, — делится Джин. — В моей жизни столько порядка и дисциплины. Я не пью. И вообще много чего не делаю… хотя во время туров, конечно, всякий раз после концерта получаешь бесконечные пиццы и прочее. Пока ездили в турне со SLAYER… ох, какой же у них крутой кейтеринг! Все эти невероятные салаты, глядя на которые, диву даешься: ничего себе ребята питаются! Мать вашу так!

В общем, пока я катаюсь с концертами, то, бывает, позволяю себе немного расслабиться. Но приезжая домой, попадаю под контроль жены Лауры. Она настоящий специалист по здоровому питанию, и я со временем также втянулся.

Знаете, я не раз уже говорил: хочу играть брутальный трэш-метал, с двойными бочками, разносить все вокруг звуком драмсов, когда мне будет глубоко за 70, и не париться по этому поводу. Я к этому готовлюсь. Мне сейчас 51, и я выгляжу, чувствую себя лучше, чем 25 лет назад. Мне 51, но ощущаю себя на 27. Я похудел на 70 кг. И через 20 лет я буду стройным, поджарым, здоровым, в супер-пупер форме — возможно, ощущая себя уже на 22.

Лаура не верит в старение, и только посмотри на нее: она как ребенок. Да и у меня кожа лица, как у ребенка, — я, конечно, прячусь вечно за волосами и «козами», очками и т.д., но при этом выгляжу молодым. И в 70 буду таким же. У меня нет ни морщинки. Хотя, увы, я курю. Это единственная мерзкая нездоровая привычка — все остальные я уже, к счастью, оставил. Но морщин нет все равно. Я ем множество салатов. Я выгляжу очень прилично. Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Занимаюсь спортом. И все для того, чтобы сохранить свой образ жизни на текущем уровне: оставаться активно гастролирующим музыкантом, играть трэш и ездить в туры, когда мне будет 70, 80 лет. Это будет вообще не проблема».