SATYRICON, Frost: «Вегетарианство — это будущее»

Как-то внезапно получилось, что в новостных лентах появилось сразу два интервью метал-музыкантов, пропагандирующих ЗОЖ и вегетарианство. Своими наблюдениями делятся Frost из SATYRICON и Mille Petrozza из, понятно, KREATOR.

«Если ты способен ценить качество искусства, музыки и всего остального, — размышляет Frost, — то, вероятно, будешь искать нечто подобное и в других сферах жизни. Например, я ищу качество в пище, которую ем. То есть, конечно, я не гоняюсь за изысканными блюдами, что меня приводят в восторг, ежедневно, — но по особым поводам считаю важным скушать что-то особое. Да и на повседневной основе не потребляю дерьмо — по большей части, ем вегетарианские блюда. Считаю, будущее именно за этим. И могу предсказать, что через 10 лет мир категорически поменяется в пищевых пристрастиях. А также в отношении качества пищи.

Дело не в каких-то политических трендах — дело в понимании, как работает тело. Я потратил немало времени, разбираясь, как выжать из своего тела максимум, будь то репетиции или концертные выступления, и понял, что надо сфокусироваться на здоровом подходе к еде. Это ведь важно, это влияет, имеет большое значение. И тут на первый план выходит качество — скажем, питательные свойства продукта; то, что помогает тебе двигаться к цели, а не сбивает с пути. Я пришел к этому всему, и, уверен, большинство людей сделает то же самое в ближайшем будущем».

«Музыка помогает сохранять свежесть и молодость, — делится личным опытом Милле, — ну и, конечно, самодисциплина. Особенно в том, чтобы перестать травить свое тело. Я этим давно не занимаюсь — хотя в юности, бывало, грешил. Сейчас мой стиль жизни — это йога, здоровая пища, вегетарианство, и, думаю, именно в таком ключе собираюсь продолжать до глубокой старости. Главное, я считаю, — это сосредоточиться на том, что для тебя важно. И чем старше я становлюсь, тем яснее понимаю, что основной причиной, по которой я ввязался во все это, является музыка, а не гулянки и попытки испортить свое здоровье. К счастью, пьянки-гулянки для меня гораздо менее прикольны, чем собственно музыкальная сторона, и я совершенно счастлив сейчас.

Тем не менее, я не стану советовать музыкантам помоложе — мол, бросайте все, поступайте так-то и так-то. Пускай каждый делает что считает нужным и сам разбирается, что ему хорошо. Пробуйте, думайте. Ну и понятно, конечно, что по молодости все выглядит по-другому: тебе кажется, что ты бессмертен, силен, здоров, готов жрать наркоту и что угодно. А потом стареешь и понимаешь: «Черт, оно того все же не стоит». Если начинаешь пить, на следующий день наступает бодун… То есть в итоге минус два дня. Черт, мне это нафиг не надо. Но опять же, не буду проповедовать и навязывать свой образ жизни… Делайте что хотите, просто будьте осторожны».

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