Есть вопрос! Своровали ли ARCH ENEMY кусок песни DISMEMBER?

В последние дни музыкантам группы DISMEMBER, наверно, икается: то фэны, выпросившие у демонов преисподней камбэк коллектива, получили один, но уже заранее легендарный концерт. То вот, на волне внезапно модного тренда ненавидеть ARCH ENEMY, тут и там упрекают мелодэзовых шведов, что те кое-что стырили у шведов тяжелодэзовых. Т.е. опять-таки у DISMEMBER.

В прошлом месяце ARCH ENEMY выпустили клип на песню «Reason To Believe» из альбома Will To Power — и там все снова было пафосно и красиво. Однако в очень скором времени группа смазала впечатление, втянувшись в неприглядный и, в общем, возникший на ровном месте скандал с голландским фотографом из-за нарушения авторских прав. (В деталях историю перевели и пересказали тут.) После чего под каждым клипом «арчей» стали появляться десятки саркастически-оскорбительных комментариев.

«Подождите. Это вот та самая группа, которая не знает, как работает система копирайтов?» «roses are red

violets are blue

i pay arch enemy with exposure

you should too﻿» «А можно я репостну это видео у себя и монетизирую в свою пользу, раз вы даете понять, что артистам за работу платить не полагается?» «Режиссеру-то хоть за видео заплатили? Или так и ходит вместе со своим оператором?» «Да ладно, они и риффы тырят у других банд на постоянной основе». «К черту фотографа, вы DISMEMBER-то хоть дали копейку за то, что сперли их «Dreaming In Red?﻿»

И вот тут интересное. Потому что сходство между «The Eagle Flies Alone» с того же Will To Power и «Dreaming In Red» действительно существует. Однако достаточное ли, чтоб клеймить ARCH ENEMY за плагиат? Давайте послушаем.