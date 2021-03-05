В смерти Алекси Лайхо виноват алкогольБлог
Kimberly Goss, официально остававшаяся женой Алекси Лайхо, получила отчет о его вскрытии. Причина смерти описана как «Alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen» (жировая дегенерация печени и соединительной ткани поджелудочной железы, связанная с употреблением алкоголя). Кроме того, в крови музыканта была обнаружена смесь болеутоляющих, опиоидов и медикаментов, применяющихся при лечении бессонницы.
«Потеря этой необычайно талантливой и прекрасной души — трагедия, которая могла быть предотвращена, — написала Кимберли. — Он мог бы чудесно жить еще долгие годы. И только представьте, сколько удивительной музыки мы могли бы еще получить, если б он только согласился принять помощь.
Я обращаюсь сегодня ко всем, кто сражается с алкоголизмом или другой зависимостью, — пожалуйста, ищите поддержки и помощи. Вам не нужно заканчивать жизнь вот так же. И если люди стараются вам помочь, не отталкивайте их: все это делается из чувства любви и заботы.
Не окружайте себя публикой, которая подыгрывает вашим зависимостям. Примите историю Алекси как подтверждение: неуязвимых нет. Я не хочу, чтобы его смерть была напрасной. И надеюсь однажды основать в Финляндии благотворительный фонд его имени, который мог бы помогать другим людям, сражающимся с теми же демонами. Мы все обычные смертные, все от чего-то страдаем — однако помощь также всегда где-то рядом. Так что если его история спасет хотя бы одну жизнь, то чудовищная потеря, которую мы все понесли, выльется в хоть какое-то благо».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 194
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3 комментария
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В смерти Алекси Лайхо виноват алкоголь
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quote: «Kimberly Goss, официально остававшаяся женой Алекси Лайхо»
А вот и бенефициар нарисовался.
Yes, right now I say «farewell», but one day I will return with a smile as I spit on your grave! (c) Sinergy
Там какая-то мутная история. Вроде бы он женился второй раз, на австралийке, но выяснилось, что до этого как следует не развелся, поэтому официально (для Финляндии, во всяком случае) вдова — Госс. С которой Алекси, по ее словам, всю жизнь оставался в прекрасных дружеских отношениях и постоянно общался.
мне вот что не нравиться во всем этом.
кимберли годами не было в сети.
и вот, умер ее бывший муж и у нее 100500 постов с его фоточками за 2 месяца. как-то все это пахнет заработком на костях.
хэви-метал, хули