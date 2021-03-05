В смерти Алекси Лайхо виноват алкоголь

Kimberly Goss, официально остававшаяся женой Алекси Лайхо, получила отчет о его вскрытии. Причина смерти описана как «Alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen» (жировая дегенерация печени и соединительной ткани поджелудочной железы, связанная с употреблением алкоголя). Кроме того, в крови музыканта была обнаружена смесь болеутоляющих, опиоидов и медикаментов, применяющихся при лечении бессонницы.

«Потеря этой необычайно талантливой и прекрасной души — трагедия, которая могла быть предотвращена, — написала Кимберли. — Он мог бы чудесно жить еще долгие годы. И только представьте, сколько удивительной музыки мы могли бы еще получить, если б он только согласился принять помощь.

Я обращаюсь сегодня ко всем, кто сражается с алкоголизмом или другой зависимостью, — пожалуйста, ищите поддержки и помощи. Вам не нужно заканчивать жизнь вот так же. И если люди стараются вам помочь, не отталкивайте их: все это делается из чувства любви и заботы.

Не окружайте себя публикой, которая подыгрывает вашим зависимостям. Примите историю Алекси как подтверждение: неуязвимых нет. Я не хочу, чтобы его смерть была напрасной. И надеюсь однажды основать в Финляндии благотворительный фонд его имени, который мог бы помогать другим людям, сражающимся с теми же демонами. Мы все обычные смертные, все от чего-то страдаем — однако помощь также всегда где-то рядом. Так что если его история спасет хотя бы одну жизнь, то чудовищная потеря, которую мы все понесли, выльется в хоть какое-то благо».

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