05.03.2021

В смерти Алекси Лайхо виноват алкоголь

Блог

Kimberly Goss, официально остававшаяся женой Алекси Лайхо, получила отчет о его вскрытии. Причина смерти описана как «Alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen» (жировая дегенерация печени и соединительной ткани поджелудочной железы, связанная с употреблением алкоголя). Кроме того, в крови музыканта была обнаружена смесь болеутоляющих, опиоидов и медикаментов, применяющихся при лечении бессонницы.

«Потеря этой необычайно талантливой и прекрасной души — трагедия, которая могла быть предотвращена, — написала Кимберли. — Он мог бы чудесно жить еще долгие годы. И только представьте, сколько удивительной музыки мы могли бы еще получить, если б он только согласился принять помощь.

Я обращаюсь сегодня ко всем, кто сражается с алкоголизмом или другой зависимостью, — пожалуйста, ищите поддержки и помощи. Вам не нужно заканчивать жизнь вот так же. И если люди стараются вам помочь, не отталкивайте их: все это делается из чувства любви и заботы.

Не окружайте себя публикой, которая подыгрывает вашим зависимостям. Примите историю Алекси как подтверждение: неуязвимых нет. Я не хочу, чтобы его смерть была напрасной. И надеюсь однажды основать в Финляндии благотворительный фонд его имени, который мог бы помогать другим людям, сражающимся с теми же демонами. Мы все обычные смертные, все от чего-то страдаем — однако помощь также всегда где-то рядом. Так что если его история спасет хотя бы одну жизнь, то чудовищная потеря, которую мы все понесли, выльется в хоть какое-то благо».

Количество просмотров: 1 194

Читайте также:

3 комментария

  • Ad Noctum написал(а):

    quote: «Kimberly Goss, официально остававшаяся женой Алекси Лайхо»

    А вот и бенефициар нарисовался.
    Yes, right now I say «farewell», but one day I will return with a smile as I spit on your grave! (c) Sinergy

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Там какая-то мутная история. Вроде бы он женился второй раз, на австралийке, но выяснилось, что до этого как следует не развелся, поэтому официально (для Финляндии, во всяком случае) вдова — Госс. С которой Алекси, по ее словам, всю жизнь оставался в прекрасных дружеских отношениях и постоянно общался.

    >>>
  • Тварь написал(а):

    мне вот что не нравиться во всем этом.
    кимберли годами не было в сети.
    и вот, умер ее бывший муж и у нее 100500 постов с его фоточками за 2 месяца. как-то все это пахнет заработком на костях.
    хэви-метал, хули http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *