Alexi Laiho о развале состава CHILDREN OF BODOM: «Могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи»

После внезапного объявления о составном развале в CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho поделился мыслями и планами на будущее. (Спойлер: не факт, что ему достанется название группы.)

«Решение прекратить существование коллектива в том виде, как он был, пришло не с моей стороны, — говорит Алекси, — ребята сами решили, что больше они продолжать не в силах. В основном по причинам семейного плана. Я решение это уважаю. У меня у самого жена и приемная дочь в Австралии, но… жена понимает и принимает мой образ жизни. В основном меня нет дома. Но уж когда возвращаюсь, я весь принадлежу им. Ничего важней для меня нет».

Говорят, последней каплей стал недавний восточноевропейский тур коллектива (в том числе пролегавший сквозь Минск), когда дела в группе стали настолько плохи, что концерты едва не сорвались. Однако мужики все-таки решили собраться с силами и дать финальное финское шоу. А затем с облегчением разбежаться.

«Внутри команды было много борьбы, — признает Лайхо, — и могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи. С какого-то недопонимания».

Если же от эмоций перейти на официоз, то дела обстоят так: права на название CHILDREN OF BODOM принадлежат компании AA & Sewira Consulting Oy, которой владеют Raatikainen, Seppälä и Wirman. 28 июня троица подала заявление в национальную патентную организацию и получила право на владение брендом на пять лет, начиная с 1 октября. Стало быть, фронтмен не может пользоваться родной вывеской без разрешения этих ребят. А что они собираются со своим правом делать, пока неизвестно — мол, мы вам всем сообщим по факту финального шоу.

«Конечно, было б неплохо продолжать играть под названием CHILDREN OF BODOM, — кивает Лайхо, — но может случиться так, что мне придется немного поиграть со шрифтами видоизменить имя. Например, на BODOM. Или что-то другое, скажем, по названию песни. Как бы там ни было, это будет говорящее название, отсылающее к творчеству COB».

Сменных драммера и басиста уже нашли — с ними Алекси с Дэниелом начнут играть уже следующей весной. «Новый состав будет свежей версией текущего», — обещает музыкант.