Alexi Laiho о развале состава CHILDREN OF BODOM: «Могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи»

После внезапного объявления о составном развале в CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho поделился мыслями и планами на будущее. (Спойлер: не факт, что ему достанется название группы.)

Alexi Laiho 2019«Решение прекратить существование коллектива в том виде, как он был, пришло не с моей стороны, — говорит Алекси, — ребята сами решили, что больше они продолжать не в силах. В основном по причинам семейного плана. Я решение это уважаю. У меня у самого жена и приемная дочь в Австралии, но… жена понимает и принимает мой образ жизни. В основном меня нет дома. Но уж когда возвращаюсь, я весь принадлежу им. Ничего важней для меня нет».

Говорят, последней каплей стал недавний восточноевропейский тур коллектива (в том числе пролегавший сквозь Минск), когда дела в группе стали настолько плохи, что концерты едва не сорвались. Однако мужики все-таки решили собраться с силами и дать финальное финское шоу. А затем с облегчением разбежаться.

«Внутри команды было много борьбы, — признает Лайхо, — и могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи. С какого-то недопонимания».

Если же от эмоций перейти на официоз, то дела обстоят так: права на название CHILDREN OF BODOM принадлежат компании AA & Sewira Consulting Oy, которой владеют Raatikainen, Seppälä и Wirman. 28 июня троица подала заявление в национальную патентную организацию и получила право на владение брендом на пять лет, начиная с 1 октября. Стало быть, фронтмен не может пользоваться родной вывеской без разрешения этих ребят. А что они собираются со своим правом делать, пока неизвестно — мол, мы вам всем сообщим по факту финального шоу.

«Конечно, было б неплохо продолжать играть под названием CHILDREN OF BODOM, — кивает Лайхо, — но может случиться так, что мне придется немного поиграть со шрифтами видоизменить имя. Например, на BODOM. Или что-то другое, скажем, по названию песни. Как бы там ни было, это будет говорящее название, отсылающее к творчеству COB».

Сменных драммера и басиста уже нашли — с ними Алекси с Дэниелом начнут играть уже следующей весной. «Новый состав будет свежей версией текущего», — обещает музыкант.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 197

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Назар Василич 19.11.2019 в 06:50

    Грустно это все. Действительно, осталось еще, чтобы Darkthrone разошлись, и Нокрюрно Культо с Фенризом начали говорить, что тепрели друг друга все эти годы по каким-либо причинам

    >>>
  2. Ветошь 19.11.2019 в 07:28

    Назар Василич написал(а):
    Грустно это все. Действительно, осталось еще, чтобы Darkthrone разошлись, и Нокрюрно Культо с Фенризом начали говорить, что тепрели друг друга все эти годы по каким-либо причинам
    Потому что были любовниками

    >>>
  3. Diamond 19.11.2019 в 08:40

    Наверно, кто-то пил больше остальных, вот и посрались!

    >>>
  4. KaRKaZZ 19.11.2019 в 10:06

    Назар Василич написал(а):
    Грустно это все. Действительно, осталось еще, чтобы Darkthrone разошлись, и Нокрюрно Культо с Фенризом начали говорить, что тепрели друг друга все эти годы по каким-либо причинам
    Э вот это вот не надо вот тут вот разводить такие мысли

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON отыграют стадионный тур в США в 2020-м

MÖTLEY CRÜE несколько лет единодушно визжали, что после прощального "The Final Tour" никогда ничего, но таки опять собрались вместе (за сумму, говорят, порядка $150 миллионов). И в компании с DEF LEPPARD и...

Close