Kerry King про Alexi Laiho: «Он играл, как гитарный бог»

Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, так и не сумевшая выйти в свет ввиду внезапной смерти Алекси, все же решила издать что есть. Так, 23 апреля на Napalm Records появится трехпесенный EP Paint The Sky With Blood. Его составят две собственных темы и кавер DISSECTION «Where Dead Angels Lie».

«Алекси не терпелось показать эти песни слушателям, — написали оставшиеся музыканты команды, продолжать которой уже не имеет смысла, — и, конечно, мы будем рады исполнить его желание. Мы гордимся тем, что смогли стать частью его последней работы и выпустить ее в том виде, как он хотел».

Похороны Лайхо состоялись 28 января; это была закрытая семейная церемония. Где он погребен, пока неизвестно.

Вспоминая музыканта, многие коллеги по метал-сцене чтят его наследие и память, говоря лестные — но правдивые! — вещи. Например, Kerry King: «Мой любимый альбом CHILDREN OF BODOM, наверное, Are You Dead Yet?. Услышав его, я подумал: вот же он, следующий гитарный герой. Один из тех немногих парней, которые запросто делают вещи, над которыми ты просидишь целый день, однако не сможешь исполнить вот так же.

Помню, COB играли в туре на разогреве у SLAYER. Причем они заходили хорошо — в отличие от многих других групп, которые перед нами проваливались «в прокате». Ребята тогда составили сетлист из своих тяжелых вещей (умно, учитывая, что играли они перед нами) — и я смотрел их выступления почти каждый вечер. Это было очень интересно — а Алекси играл, как гитарный бог».

