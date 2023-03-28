Ville Valo: «Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш»Блог
В прошлом году Ville Valo вернулся на большую сцену — с первым сольным альбомом, первым полноценным проектом за долгие годы. Его VV в январе выпустил Neon Noir, и кто скучал, кто помнил, кто фанател по HIM’у (особенно по творчеству периода Screamworks: Love In Theory And Practice), тот адаптировался к новому Вилле безо всяких неловкостей. Ведь это все еще он! Тем более, что утверждая, будто HIM в обозримом будущем не воскреснет, он не перестает играть хиты на концертах.
В настоящий момент VV завершает первый европейский тур, на горизонте маячит американский (у нас цены на билеты сейчас начинаются от $100, и аншлаг серьезный), и все у него хорошо, хотя, как признается сам музыкант, за годы простоя и ковидной депрессии он немного забыл, как вести себя на сцене.
«Левое полушарие мозга пытается не забыть тексты, а правое — вспомнить, как проявлять эмоции. Временами я путаюсь и в том, и в другом. Но уже лучше, — рассказывает Вилле. И, кстати, теперь он ЗОЖник. — Я уже шесть или семь лет не тусуюсь, не пью, не курю сигареты, не принимаю никаких наркотических веществ ни в каком виде.
Либо ты профессионально бухаешь, либо профессионально играешь, а музыка моему сердцу ближе, чем лагер. В свое время я провел немало чумовых вечеринок, но теперь рад, что все это позади. Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш, и таковым оставался бы и поныне, если б не бросил. Бодунам нет места в сегодняшнем музыкальном бизнесе. Нет времени обсирать свою карьеру».
Ну и если кто до сих пор не слышал, как звучит Вало трезвый, вот альбом целиком.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 288
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Ville Valo: «Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш»
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Комментарии
afterglowstar:
Звучит как поздний HIM. Не без хороших песен, но тут больше из-за ностальгии.
Забавляет то, что с Вилле играют музыканты бывшей группы бывшей жены Лаури Юлёнена из Rasmus…
Тварь:
Irhel:
Jurgai:
Демоназу конечно виднее, но выпихнув из банды сперва Аббата, а затем и Хоргха стало ровным счётом… ни лучше ни хуже…
Jurgai:
Jurgai:
Виктор:
Staphylococcus написал(а):
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Капитан, плавай на хуй, ты достал своими простынями ужаленной к…
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Писатели блять.Знатоки и ценители прекрасного.
Капитан, плавай на хуй, ты достал своими простынями ужаленной комплексами демагогии …
Staphylococcus:
Staphylococcus:
Al написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Я тут интересу ради поизучал его творения поближе.Подумалось ‘а вдруг я толком не разобравшись кинул в человека тапком?’ Про…
Звучит как поздний HIM. Не без хороших песен, но тут больше из-за ностальгии.
Забавляет то, что с Вилле играют музыканты бывшей группы бывшей жены Лаури Юлёнена из Rasmus