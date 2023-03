Ville Valo: «Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш»

В прошлом году Ville Valo вернулся на большую сцену — с первым сольным альбомом, первым полноценным проектом за долгие годы. Его VV в январе выпустил Neon Noir, и кто скучал, кто помнил, кто фанател по HIM’у (особенно по творчеству периода Screamworks: Love In Theory And Practice), тот адаптировался к новому Вилле безо всяких неловкостей. Ведь это все еще он! Тем более, что утверждая, будто HIM в обозримом будущем не воскреснет, он не перестает играть хиты на концертах.

В настоящий момент VV завершает первый европейский тур, на горизонте маячит американский (у нас цены на билеты сейчас начинаются от $100, и аншлаг серьезный), и все у него хорошо, хотя, как признается сам музыкант, за годы простоя и ковидной депрессии он немного забыл, как вести себя на сцене.

«Левое полушарие мозга пытается не забыть тексты, а правое — вспомнить, как проявлять эмоции. Временами я путаюсь и в том, и в другом. Но уже лучше, — рассказывает Вилле. И, кстати, теперь он ЗОЖник. — Я уже шесть или семь лет не тусуюсь, не пью, не курю сигареты, не принимаю никаких наркотических веществ ни в каком виде.

Либо ты профессионально бухаешь, либо профессионально играешь, а музыка моему сердцу ближе, чем лагер. В свое время я провел немало чумовых вечеринок, но теперь рад, что все это позади. Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш, и таковым оставался бы и поныне, если б не бросил. Бодунам нет места в сегодняшнем музыкальном бизнесе. Нет времени обсирать свою карьеру».

Ну и если кто до сих пор не слышал, как звучит Вало трезвый, вот альбом целиком.

Neon Noir by VV

