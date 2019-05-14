Юбилейный фестиваль Kilkim Žaibu объявил полный состав

..И осталось до события, по сути, чуть больше месяца. Странно или нет (мне скорей странно, ибо еще на прошлой неделе видела снегопад), но лето уже почти добралось, и, значит, фестивальные планы наверняка определены и билеты закуплены. Как вариант оных — Kilkim Žaibu, самый близкий и практически обязательный для белорусов фестиваль, в этом году отмечающий 20-летний юбилей. В связи с этим состав анонсировался как «ого-го» еще с прошлого года. На сегодня известны все 30 запланированных банд — ну а насколько они ого-го, решать уже вам.

KILKIM ZAIBU FEST 20Итак, событие состоится в Варняе с 21 по 23 июня. Главный хэд мероприятия — проект Уорриора HELLHAMMER — Triumph Of Death, исполняющий наследие HELLHAMMER (на барабанах, кстати, басист FORGOTTEN TOMB Alessandro Commerio, которого мы давеча наблюдали в Минске). Также в списке моднейших коллективов KORPIKLAANI, PRIMORDIAL, ROTTING CHRIST, GAAHLS WYRD, LEGION OF THE DAMNED, DESTRÖYER 666, SKYFORGER. Экзотика от THE HU.

Также заявлены: FORNDOM, OTAVA YO, SULPHUR AEON, DEBAUCHERY VS. BALGEROTH, METSATÖLL, WORMWOOD, BELZEBONG, KATEDRA, UGNIAVIJAS, LUCTUS, MERKFOLK, ROSK, CONCRETE AGE, RĀVA, GLOSSARIUM. И, что приятно, сразу две группы из Беларуси: IRDORATH и DOWNCROSS.

Если имеется виза, фирменные билеты по 99 рублей можно купить в магазине «Stuff». А доехать, к примеру, из Вильнюса — на алкобусе за 25 евро в обе стороны. Если хочется машинами-поездами, попутчиков — равно как и сожителей — можно искать прямо здесь.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 15.05.2019 в 10:29

    По жилью только палатки? Ну а что касается состава, то не удивили: все эти группы катаются по другим фестивалям. Хотя у нас нет и такого

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  2. angelgrinder 15.05.2019 в 12:00

    А дзе гэта вы бачылі на мінулым тыдні сьнегапад?)
    А на кількім не патраплю, на жаль, бо і так насычанае лета — Tool у Празе 04.06 і Метла ў Тарту 18.07.

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  3. Loretta 15.05.2019 в 12:01

    4дневный фестиваль, где в кемпинге нет душа? Спасибо, нет.

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  4. Anastasiya 15.05.2019 в 12:36

    angelgrinder написал(а):
    А дзе гэта вы бачылі на мінулым тыдні сьнегапад?)

    В Польше, Закопане, по колено снега навалило

    Loretta     написал(а):
    4дневный фестиваль, где в кемпинге нет душа? Спасибо, нет.
    Ого, Лоретта дает слабину???

    >>>
  5. KaRKaZZ 15.05.2019 в 15:43

    Loretta написал(а):
    4дневный фестиваль, где в кемпинге нет душа? Спасибо, нет.
    зато есть озеро
    В прошлом году ставили желтый контейнер за домом администрацией в нем и был душ. В этом году тоже обещали поставить.

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  6. Зануда 15.05.2019 в 18:58

    Ещё под дождём мыться можно, освежает!

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  7. Loretta 15.05.2019 в 19:51

    Anastasiya написал(а):
    Ого, Лоретта дает слабину???
    Ну, без душа можно выжить, но мысль о том, что он есть, но орги его специально закрыли, потому что ‘дождь, грязь, митолизды изгадят’ почему-то вызывала нерадость и возмущение

    >>>
  8. Loretta 15.05.2019 в 19:53

    Зануда написал(а):
    Ещё под дождём мыться можно, освежает!
    Мы так и делали, да! \m/

    >>>
  9. WereVarg 16.05.2019 в 16:00

    Колонка ж была )

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