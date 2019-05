Юбилейный фестиваль Kilkim Žaibu объявил полный состав

..И осталось до события, по сути, чуть больше месяца. Странно или нет (мне скорей странно, ибо еще на прошлой неделе видела снегопад), но лето уже почти добралось, и, значит, фестивальные планы наверняка определены и билеты закуплены. Как вариант оных — Kilkim Žaibu, самый близкий и практически обязательный для белорусов фестиваль, в этом году отмечающий 20-летний юбилей. В связи с этим состав анонсировался как «ого-го» еще с прошлого года. На сегодня известны все 30 запланированных банд — ну а насколько они ого-го, решать уже вам.

Итак, событие состоится в Варняе с 21 по 23 июня. Главный хэд мероприятия — проект Уорриора HELLHAMMER — Triumph Of Death, исполняющий наследие HELLHAMMER (на барабанах, кстати, басист FORGOTTEN TOMB Alessandro Commerio, которого мы давеча наблюдали в Минске). Также в списке моднейших коллективов KORPIKLAANI, PRIMORDIAL, ROTTING CHRIST, GAAHLS WYRD, LEGION OF THE DAMNED, DESTRÖYER 666, SKYFORGER. Экзотика от THE HU.

Также заявлены: FORNDOM, OTAVA YO, SULPHUR AEON, DEBAUCHERY VS. BALGEROTH, METSATÖLL, WORMWOOD, BELZEBONG, KATEDRA, UGNIAVIJAS, LUCTUS, MERKFOLK, ROSK, CONCRETE AGE, RĀVA, GLOSSARIUM. И, что приятно, сразу две группы из Беларуси: IRDORATH и DOWNCROSS.

Если имеется виза, фирменные билеты по 99 рублей можно купить в магазине «Stuff». А доехать, к примеру, из Вильнюса — на алкобусе за 25 евро в обе стороны. Если хочется машинами-поездами, попутчиков — равно как и сожителей — можно искать прямо здесь.