«Мне нужно услышать голос в голове прежде, чем что-то сделать». Слушаем треки дебютника GAAHLS WYRD

Gaahl раздвигает призрачные завесы над своим GAAHLS WYRD, альбом которых GastiR – Ghosts Invited назначен к релизу на май. На настоящий момент опубликовано два трека (см. ниже), и, по признанию автора, музыку нашептали голоса в голове. «Что я могу услышать, то и, знаю, сумею воплотить в жизнь. Таким образом, мои эмоции непосредственно связаны с темой альбома».

Творчества в жизни Гааля сейчас предостаточно: помимо работы над музыкой, он держит галерею Galleri Fjalar в Бергене, где выставляет как свои картины, так и работы коллег по мрачному цеху.

«Поначалу я страшно не хотел показывать и продавать свои картины, — утверждает Gaahl, — но нашелся человек, который убедил это сделать. Мне по-прежнему трудно; крайне изматывающий опыт — демонстрировать посторонним собственное искусство. Временами я жалею, что делаю это. Временами есть ощущение, что труды вознаграждены. Но всегда присутствует чувство, что это все слишком личное».

Вашему вниманию подборка картин с официального сайта.

Ну а фотографии из галереи с Гаалем и прочими разными волосатыми смотрим тут. Под музыку GAAHLS WYRD.