«Мне нужно услышать голос в голове прежде, чем что-то сделать». Слушаем треки дебютника GAAHLS WYRD

Gaahl раздвигает призрачные завесы над своим GAAHLS WYRD, альбом которых GastiR – Ghosts Invited назначен к релизу на май. На настоящий момент опубликовано два трека (см. ниже), и, по признанию автора, музыку нашептали голоса в голове. «Что я могу услышать, то и, знаю, сумею воплотить в жизнь. Таким образом, мои эмоции непосредственно связаны с темой альбома».

Gaahl galleryТворчества в жизни Гааля сейчас предостаточно: помимо работы над музыкой, он держит галерею Galleri Fjalar в Бергене, где выставляет как свои картины, так и работы коллег по мрачному цеху.

«Поначалу я страшно не хотел показывать и продавать свои картины, — утверждает Gaahl, — но нашелся человек, который убедил это сделать. Мне по-прежнему трудно; крайне изматывающий опыт — демонстрировать посторонним собственное искусство. Временами я жалею, что делаю это. Временами есть ощущение, что труды вознаграждены. Но всегда присутствует чувство, что это все слишком личное».

Вашему вниманию подборка картин с официального сайта.

Ну а фотографии из галереи с Гаалем и прочими разными волосатыми смотрим тут. Под музыку GAAHLS WYRD.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 14.03.2019 в 12:55

    Гомосятина!

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  3. Зануда 14.03.2019 в 13:48

    Надо признать, первая песня очень хороша.

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  4. Vile 14.03.2019 в 16:43

    прочитал: Gaahl раздвигает… подумал,не,дальше не буду читать)) потом решил картинки посмотреть таки. ну чё,без струков не обошлось,чего и следовало ожидать. так что да,гаал раздвигает

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  5. Дед Аким 14.03.2019 в 21:49

    Среди заднеприводных в музыке есть очень талантливые: Джордж Майкл, Элтон Джон, Фредди Меркури (хотя он бисексуал был), Роб Хэлфорд, Гаал и менее известные персонажи, с фактом не поспоришь!

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  6. Зеля 14.03.2019 в 22:11

    Почему нельзя просто слушать музыку и не думать, задне- или переднеприводной

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  7. Дед Аким 14.03.2019 в 23:14

    Зеля написал(а):
    Почему нельзя просто слушать музыку и не думать, задне- или переднеприводной
    Потому что мы все на эмоции переводим, в общем основные: жизнь, смерть, добро, зло, любовь. Секс к ним относится, основной инстинкт, как-бы от этого не абстрогироваться!

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  8. Дед Аким 14.03.2019 в 23:19

    Зеля написал(а):
    Почему нельзя просто слушать музыку и не думать, задне- или переднеприводной
    И музыка нам за чувства и эмоции нравятся, потом уже техника, гитары, лирика.

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