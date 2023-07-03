Британские исследователи™ выяснили, какой процент посетителей фестов занимается на них сексомБлог
Британский сайт Lovehoney провел исследование: много ли людей занимаются сексом на музыкальных фестивалях? (В основном, понятно, британских; речь идет о любых больших фестивалях, без определенной жанровой принадлежности.) В интимном опросе приняли участие больше 2000 человек старше 18 лет.
И 39% процентов ответили — да! По гендерной принадлежности — положительно на вопрос ответили 30% женщин и 47% мужчин. По возрастной — более половины респондентов, приезжавших не только музыку послушать, но и оттопыриться по-взрослому, оказались в промежутке 18-34 года; 13 процентов — старше 55! По знаку зодиака, если кого это интересует, лидируют тельцы и девы.
«Фестивали — словно большая песочница для взрослых, — комментирует итоги одна из инициаторов исследования, — веселье, возможность сбежать от рутины, стресса, правил и обязанностей повседневной жизни. Фестивали обещают свободу, предоставляют возможность открыть что-то новое — возможно, более смелое, чем обычно. Будь то ваш привычный партнер или кто-то, кого повстречали только что, занятие сексом привносит толику удовольствия и дух авантюризма в общее настроение».
Интересно, а как у вас с этим — на фестах металлических?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 173
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Британские исследователи™ выяснили, какой процент посетителей фестов занимается на них сексом
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Комментарии
Ad Noctum:
Граф де Билл написал(а):
А секс сам с собой под каннибалов считается например?
Считается, если cum blood. ;)…
Граф де Билл:
Нокт:
Merzbow:
Кстати, Хауде уже бродяжничает лет 5 или больше в центре Монреаля. К сожалению он такой человек, что настраивает всех против себя. И так было со слов его знающих ещё с…
Le$ov1k:
> Мы перезаписали старые вещи с потрясающим НЫНЕШНИМ саундом, сохранив, однако, дух безвременья и сырость исходника.
Aй, не бреши, дед! …
Le$ov1k:
Crow:
Я встретился с Sami в прошлом году, он рассказал о новом альбоме,еще задолго до релиза. Очень мужественно с их стороны так четко показать свою позицию. У русни теперь р…
Дед Аким:
В Америке другое время, у нас на ночь глядя время греха Такой вкусный кавер, во первых это �…
Jurgai:
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Очень прикольные го…
А секс сам с собой под каннибалов считается например?
Граф де Билл написал(а):
А секс сам с собой под каннибалов считается например?
Считается, если cum blood. ;)