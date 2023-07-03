music festival crowd sex tent
03.07.2023

Британские исследователи™ выяснили, какой процент посетителей фестов занимается на них сексом

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Британский сайт Lovehoney провел исследование: много ли людей занимаются сексом на музыкальных фестивалях? (В основном, понятно, британских; речь идет о любых больших фестивалях, без определенной жанровой принадлежности.) В интимном опросе приняли участие больше 2000 человек старше 18 лет.

И 39% процентов ответили — да! По гендерной принадлежности — положительно на вопрос ответили 30% женщин и 47% мужчин. По возрастной — более половины респондентов, приезжавших не только музыку послушать, но и оттопыриться по-взрослому, оказались в промежутке 18-34 года; 13 процентов — старше 55! По знаку зодиака, если кого это интересует, лидируют тельцы и девы.

«Фестивали — словно большая песочница для взрослых, — комментирует итоги одна из инициаторов исследования, — веселье, возможность сбежать от рутины, стресса, правил и обязанностей повседневной жизни. Фестивали обещают свободу, предоставляют возможность открыть что-то новое — возможно, более смелое, чем обычно. Будь то ваш привычный партнер или кто-то, кого повстречали только что, занятие сексом привносит толику удовольствия и дух авантюризма в общее настроение».

Интересно, а как у вас с этим — на фестах металлических?

Было дело?

результаты

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2 комментария

  • Граф де Билл написал(а):

    А секс сам с собой под каннибалов считается например? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Ad Noctum написал(а):

    Граф де Билл написал(а):
    А секс сам с собой под каннибалов считается например?

    Считается, если cum blood. ;)

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