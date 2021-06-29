BLACK METAL RAINBOWS
29.06.2021

«Black Metal Rainbows» — объявлен сбор средств на большую радужную LGBT-книжку на тему блэк-метала

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Чего только не найдешь в Интернете! Так, если у суровых гетеросексуальных металистов давно ничего не подгорало, рекомендую обратить внимание на кампанию по сбору средств на большую книжку «Black Metal Rainbows», призванную представить блэк-металлическую эстетику и субкультуру в новом радужном свете.

«Это 400-страничный, полноцветный, радикально новый подход к блэк-металу: уникальная коллекция потрясающих рисунков и прозы, которая заставляет задуматься. Более 80 писателей, художников и музыкантов, активистов и визионеров; неписанная история альбома DØDHEIMSGARD 666 International; рассказ о лейбле Tridroid Records; статья о «повелителе логотипов» Christophe Szpajdel и многое другое», — пространно пишут авторы в предисловии и, кажется, пытаются собрать двадцать штук долларов на какую-то претенциозную дичь.

«Black Metal Rainbows видит блэк-метал открытым, инклюзивным и безграничным, — продолжают они, — это музыкальный жанр, живой антагонистический дух которого восстает против норм политического консерватизма. Посредством эссе и интервью, картин и комиксов эта великолепно оформленная красочная книга очерчивает эволюцию блэка и поддерживает его непреклонный антиавторитарный дух. Настал золотой век плюралистического блэк-метала!»

Посмотреть на картинки с этой дурью можно на страничке кампании (ну и скинуться, если кому интересно). Начинание уже прилюдно похвалили Paul Masvidal из CYNIC («fabulous piece of faggot witchery», как он охарактеризовал это все) и, естественно, Barney Greenway, который, кажется, до сих пор не может простить себе, что он не гей или хотя бы небинарная лесбиянка.

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3 комментария

  • GastriT написал(а):

    ‘Новый взгляд’на black…это как понимать??Если предмет выглядит как селёдка и пахнет как селёдка,значит это и есть селёдка.Если спалили церковь-значить спалили…кой в жопу ‘Новый взгляд’? Очередная херня.Неону дурацкого напустили…надо было ещё высадить розочки и фиалки.C этими ‘ковидными’ запретами и запрещениями народ уже не знает на чём сделать деньги.

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  • GastriT написал(а):

    Envs-Sm-LW4-AEvh-P

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  • Vjhfy написал(а):

    ну собственно я не был бы удивлен если бы выяснилось что Гришнак и Еронимус были гей-парочкой, слишком много садизма как для конкурента а вот для отвергнутого любовника — в самый раз

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