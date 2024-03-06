Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»

«Это видео сорвет вам крышу, а также, возможно, порвет другие части тела», — утверждает, хихикая, басист L.A. GUNS Johnny Martin, принявший участие в съемках клипа гей-трибьюта GAYC/DC на «Highway To Hell», в котором Сатана и расфуфыренные глэмовые приспешники харассят забавного ботаника в подтяжках и очечках. В съемках также приняли участие вокалист ARMORED SAINT (ex-ANTHRAX) John Bush и 73-летний старина Doug Pinnick из KING’S X (еще в 90-х признавший, что он гей) — а получилось в итоге не то чтобы крышесносно, но скорей КВН-овски иронично-наивно, немного смешно и не пошло.

«Мы хотели сделать что-то веселое, и я вспомнил одно из своих любимых видео 80-х, «Hot For Teacher» VAN HALEN, — рассказывает вокалист Chris Freeman, — а потом решил миксануть его с одним из своих же любимых фильмов, «От заката до рассвета», заодно постаравшись вписать в сюжет наш коллектив с приглашенными музыкантами. Самое ржачное в процессе съемок было — наблюдать, как Doug в образе Дьявола разгуливает по улицам мирного городка между дублями. Выражения лиц людей были просто бесценны».

Ну а вот, собственно, и клип. Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?

Количество просмотров: 329

8 комментариев