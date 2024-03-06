Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»Блог
«Это видео сорвет вам крышу, а также, возможно, порвет другие части тела», — утверждает, хихикая, басист L.A. GUNS Johnny Martin, принявший участие в съемках клипа гей-трибьюта GAYC/DC на «Highway To Hell», в котором Сатана и расфуфыренные глэмовые приспешники харассят забавного ботаника в подтяжках и очечках. В съемках также приняли участие вокалист ARMORED SAINT (ex-ANTHRAX) John Bush и 73-летний старина Doug Pinnick из KING’S X (еще в 90-х признавший, что он гей) — а получилось в итоге не то чтобы крышесносно, но скорей КВН-овски иронично-наивно, немного смешно и не пошло.
«Мы хотели сделать что-то веселое, и я вспомнил одно из своих любимых видео 80-х, «Hot For Teacher» VAN HALEN, — рассказывает вокалист Chris Freeman, — а потом решил миксануть его с одним из своих же любимых фильмов, «От заката до рассвета», заодно постаравшись вписать в сюжет наш коллектив с приглашенными музыкантами. Самое ржачное в процессе съемок было — наблюдать, как Doug в образе Дьявола разгуливает по улицам мирного городка между дублями. Выражения лиц людей были просто бесценны».
Ну а вот, собственно, и клип. Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 329
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8 комментариев
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Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»
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Комментарии
коллапес:
я конечно не житель России, но когда читаю такие комменты, вижу что петушки там походу не только в педоклипах.
откуда столько вони? от бессилия или слабоумия? скорее…
Другой Александр:
Crow написал(а):
Не делают, потому что гавкают с опаской, потихоньку. Понимают, что если будут сильно рыпаться, до довыебываются и останутся от рашки сраные болот…
Crow:
Другой Александр написал(а):
У «русни» есть дофига дешёвых способов превратить жизнь жителей приграничных городов Украины в ад. Например, можно Харьков проти…
Другой Александр:
дк написал(а):
Crow написал(а):
Европе нужно было бы перестать слать лекарства стране,которая кроме как убивать и поливать других говном ничего не умеет
так по�…
дк:
Crow написал(а):
Европе нужно было бы перестать слать лекарства стране,которая кроме как убивать и поливать других говном ничего не умеет
так поменяй местам…
дк:
Другой Александр написал(а):
Угараю с таких персонажей) Я вот откровенно плохо отношусь к Украине как к государству. Но спецом писать его название с маленькой …
Другой Александр:
Crow написал(а):
Когда я читаю такие комментарии как «А вот в США дискриминируют негров», «а вот Израиль», «можем повторить», «расея матушка», становиться очень �…
Crow:
Когда я читаю такие комментарии как «А вот в США дискриминируют негров», «а вот Израиль», «можем повторить», «расея матушка», становиться очень жалко, что санкции проти�…
Виктор:
когда там уже будет альбом Apocalyptica Plays Sirozha by Four Cellos ?…
Виктор:
Ad Noctum написал(а):
У них там и Киркоров никуда не делся
Делся вообще-то…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говном…
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»
Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайн…
Юрий:
Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говноместе там себя сколько…
quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»
Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайняк, можно сыграть концертик для петухов с тубиком в ОРДЛО и проплатить строительство парочки скворечников для РПЦ. Абсолютная индульгенция!
Ad Noctum написал(а):
quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»
Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайняк, можно сыграть концертик для петухов с тубиком в ОРДЛО и проплатить строительство парочки скворечников для РПЦ. Абсолютная индульгенция!
Верно, политика двойных стандартов, Киркоров, Басков, Лазарев, все знают что они геи, Володин — председатель думы тоже из них, а также они ругают проклятый запад, при этом имея недвижимость и счета на этом самом западе, вот такие они духовные скрепы
maski-show international
Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говноместе там себя сколько хотите , не нужно нам этого , у нас нормальные Мужчины ! зы. Если что , Киркоров , который Киркорян , хач по отцу, и жид по матери , поэтому к русским отношения не имеет ;)
Ad Noctum написал(а):
quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»
Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайняк, можно сыграть концертик для петухов с тубиком в ОРДЛО и проплатить строительство парочки скворечников для РПЦ. Абсолютная индульгенция!
Ты бы вместо того, чтобы байки про «ОРДЛО» мусолить, лучше бы заявление в вiйськову прокуратуру написал бы, чтоб бедолагу «Воху» с синдромом дауна демобилизовали.
https://youtube.com/watch?v=eg5WK6pDX1U&pp=ygUT0LLQvtGF0LAg0YfQtdGA0LPRgw%3D%3D
Юрий написал(а):
Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говноместе там себя сколько хотите , не нужно нам этого , у нас нормальные Мужчины ! зы. Если что , Киркоров , который Киркорян , хач по отцу, и жид по матери , поэтому к русским отношения не имеет ;)
Стоп, стоп! Так он же румын… Ай, блин, нет, болгарин! А хотя какая разница)
Ad Noctum написал(а):
У них там и Киркоров никуда не делся
Делся вообще-то
я конечно не житель России, но когда читаю такие комменты, вижу что петушки там походу не только в педоклипах.
откуда столько вони? от бессилия или слабоумия? скорее и от того, и от другого.
ну оно и понятно, перед пидарами приходится пресмыкаться, как бы в гейропах не отменили.
ну а порванные жопы там походу у всех, по умолчанию.
но главное — из под дивана кашлянуть на Россию, которая спокойно эти порванные жопы продолжает рвать…
вот где ирония…