gayc dc members of armored saint l a guns and king s x for highway to hel
06.03.2024

Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»

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«Это видео сорвет вам крышу, а также, возможно, порвет другие части тела», — утверждает, хихикая, басист L.A. GUNS Johnny Martin, принявший участие в съемках клипа гей-трибьюта GAYC/DC на «Highway To Hell», в котором Сатана и расфуфыренные глэмовые приспешники харассят забавного ботаника в подтяжках и очечках. В съемках также приняли участие вокалист ARMORED SAINT (ex-ANTHRAX) John Bush и 73-летний старина Doug Pinnick из KING’S X (еще в 90-х признавший, что он гей) — а получилось в итоге не то чтобы крышесносно, но скорей КВН-овски иронично-наивно, немного смешно и не пошло.

«Мы хотели сделать что-то веселое, и я вспомнил одно из своих любимых видео 80-х, «Hot For Teacher» VAN HALEN, — рассказывает вокалист Chris Freeman, — а потом решил миксануть его с одним из своих же любимых фильмов, «От заката до рассвета», заодно постаравшись вписать в сюжет наш коллектив с приглашенными музыкантами. Самое ржачное в процессе съемок было — наблюдать, как Doug в образе Дьявола разгуливает по улицам мирного городка между дублями. Выражения лиц людей были просто бесценны».

Ну а вот, собственно, и клип. Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?

Количество просмотров: 329

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8 комментариев

  • Ad Noctum написал(а):

    quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»

    Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайняк, можно сыграть концертик для петухов с тубиком в ОРДЛО и проплатить строительство парочки скворечников для РПЦ. Абсолютная индульгенция! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Ad Noctum написал(а):
    quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»

    Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайняк, можно сыграть концертик для петухов с тубиком в ОРДЛО и проплатить строительство парочки скворечников для РПЦ. Абсолютная индульгенция!
    Верно, политика двойных стандартов, Киркоров, Басков, Лазарев, все знают что они геи, Володин — председатель думы тоже из них, а также они ругают проклятый запад, при этом имея недвижимость и счета на этом самом западе, вот такие они духовные скрепыhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Juris написал(а):

    maski-show internationalhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Юрий написал(а):

    Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говноместе там себя сколько хотите , не нужно нам этого , у нас нормальные Мужчины ! зы. Если что , Киркоров , который Киркорян , хач по отцу, и жид по матери , поэтому к русским отношения не имеет ;)

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Ad Noctum написал(а):
    quote: «Сколько там сейчас в России дают за подобный визуал?»

    Да ладно! У них там и Киркоров никуда не делся, и с Neverlove ничего не сделали. На крайняк, можно сыграть концертик для петухов с тубиком в ОРДЛО и проплатить строительство парочки скворечников для РПЦ. Абсолютная индульгенция!

    Ты бы вместо того, чтобы байки про «ОРДЛО» мусолить, лучше бы заявление в вiйськову прокуратуру написал бы, чтоб бедолагу «Воху» с синдромом дауна демобилизовали.
    https://youtube.com/watch?v=eg5WK6pDX1U&pp=ygUT0LLQvtGF0LAg0YfQtdGA0LPRgw%3D%3D

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Юрий написал(а):
    Нисколько в РФ не дают за подобный визуал, пропаганды педересни в клипе нет . нравится вам в ваших европах в жопы друг дружку пердолить , говноместе там себя сколько хотите , не нужно нам этого , у нас нормальные Мужчины ! зы. Если что , Киркоров , который Киркорян , хач по отцу, и жид по матери , поэтому к русским отношения не имеет ;)
    Стоп, стоп! Так он же румын… Ай, блин, нет, болгарин! А хотя какая разница)

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  • Виктор написал(а):

    Ad Noctum написал(а):
    У них там и Киркоров никуда не делся


    Делся вообще-то

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  • коллапес написал(а):

    я конечно не житель России, но когда читаю такие комменты, вижу что петушки там походу не только в педоклипах.
    откуда столько вони? от бессилия или слабоумия? скорее и от того, и от другого.
    ну оно и понятно, перед пидарами приходится пресмыкаться, как бы в гейропах не отменили.
    ну а порванные жопы там походу у всех, по умолчанию.
    но главное — из под дивана кашлянуть на Россию, которая спокойно эти порванные жопы продолжает рвать…
    вот где ирония…https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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