Mike Patton: «Впервые в жизни пришлось общаться с психологами и психотерапевтами — и они диагностировали агорафобию»

Как вы помните, в начале прошлой осени FAITH NO MORE смертельно разочаровали страждущих их концертов, купивших билеты, когда Mike Patton внезапно поплохел ментально. Прошел почти год; маэстро дал интервью «Rolling Stone», рассказав, что да как.

«Проблемы все еще есть, но стало получше. Можно было бы все списать на пандемию, но это слишком просто. Признаю честно: когда начались локдауны, я был счастлив: «Круто! Останусь дома и займусь записями». У меня своя студия. И никаких проблем со всем этим не видел. Но затем что-то как будто перемкнуло, я полностью изолировался от людей, превратился едва не в социопата. Возникла нервозность, еще кое-какие нюансы, о которых бы рассказывать не хотелось.

Пришлось в конечном итоге обратиться за помощью к профессионалам, и они помогают. Становится реально лучше, и я все ближе к выныриванию в нормальную жизнь. Ближе к концу года планирую выйти на сцену… впервые за два года. Это, пожалуй, самая длинная пауза в моей карьере.

Что со мной было?.. Понемногу всего. И алкоголь, и вещества, но в основном проблемы психического характера. Впервые в жизни пришлось общаться с психологами и психотерапевтами — и они, по сути, диагностировали агорафобию. Я стал бояться мест, где находятся люди. Стал опасаться окружающих, встречи с ними. В основном, наверное, потому, что просидел почти два года ковида в четырех стенах. Не знаю. Вполне возможно, это все зрело в голове и раньше, просто получило свой триггер.

Вышло так, что остроту проблемы я осознал аккурат перед началом турне FAITH NO MORE. И гастроли пришлось спустить на тормозах. Да, конечно, получилось некрасиво. Не круто. Пришлось рассказать обо всем коллегам. Как бы дико ни звучало, меня покинула уверенность в своих силах, я стал опасаться показываться на публике — и это учитывая, что провел своей полжизни на сцене! Объяснить было сложно. И да, со всех сторон возникли обиды — однако каковы варианты?

Крышу у меня сорвало перед первой же репетицией. Сказал: «Нет, не могу, и все». Ну конечно, они расстроились: парни так долго репетировали, строили планы… я б на их месте весьма разозлился. И они разозлились. Думаю, злятся до сих пор. Тем не менее, у каждого есть рамки, границы физического и психического. Если б я продолжил давить, выходить за грань, результат мог быть катастрофическим.

Что с FAITH NO MORE происходит сейчас? Тишина в эфире. Не знаю. Может, мы снова замутим тур, может, нет. Пока просто оставляю как есть. Все сложно. Если на что-то решимся — значит, решимся. Если нет — что ж. Тоже неплохой вариант».

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