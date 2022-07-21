Mike Patton: «Впервые в жизни пришлось общаться с психологами и психотерапевтами — и они диагностировали агорафобию»Блог
Как вы помните, в начале прошлой осени FAITH NO MORE смертельно разочаровали страждущих их концертов, купивших билеты, когда Mike Patton внезапно поплохел ментально. Прошел почти год; маэстро дал интервью «Rolling Stone», рассказав, что да как.
«Проблемы все еще есть, но стало получше. Можно было бы все списать на пандемию, но это слишком просто. Признаю честно: когда начались локдауны, я был счастлив: «Круто! Останусь дома и займусь записями». У меня своя студия. И никаких проблем со всем этим не видел. Но затем что-то как будто перемкнуло, я полностью изолировался от людей, превратился едва не в социопата. Возникла нервозность, еще кое-какие нюансы, о которых бы рассказывать не хотелось.
Пришлось в конечном итоге обратиться за помощью к профессионалам, и они помогают. Становится реально лучше, и я все ближе к выныриванию в нормальную жизнь. Ближе к концу года планирую выйти на сцену… впервые за два года. Это, пожалуй, самая длинная пауза в моей карьере.
Что со мной было?.. Понемногу всего. И алкоголь, и вещества, но в основном проблемы психического характера. Впервые в жизни пришлось общаться с психологами и психотерапевтами — и они, по сути, диагностировали агорафобию. Я стал бояться мест, где находятся люди. Стал опасаться окружающих, встречи с ними. В основном, наверное, потому, что просидел почти два года ковида в четырех стенах. Не знаю. Вполне возможно, это все зрело в голове и раньше, просто получило свой триггер.
Вышло так, что остроту проблемы я осознал аккурат перед началом турне FAITH NO MORE. И гастроли пришлось спустить на тормозах. Да, конечно, получилось некрасиво. Не круто. Пришлось рассказать обо всем коллегам. Как бы дико ни звучало, меня покинула уверенность в своих силах, я стал опасаться показываться на публике — и это учитывая, что провел своей полжизни на сцене! Объяснить было сложно. И да, со всех сторон возникли обиды — однако каковы варианты?
Крышу у меня сорвало перед первой же репетицией. Сказал: «Нет, не могу, и все». Ну конечно, они расстроились: парни так долго репетировали, строили планы… я б на их месте весьма разозлился. И они разозлились. Думаю, злятся до сих пор. Тем не менее, у каждого есть рамки, границы физического и психического. Если б я продолжил давить, выходить за грань, результат мог быть катастрофическим.
Что с FAITH NO MORE происходит сейчас? Тишина в эфире. Не знаю. Может, мы снова замутим тур, может, нет. Пока просто оставляю как есть. Все сложно. Если на что-то решимся — значит, решимся. Если нет — что ж. Тоже неплохой вариант».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
Читайте также:
- Mike Patton отменил концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психическим здоровьем»
- YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE
- Клавишник FAITH NO MORE основал гей-проект
- Dave Lombardo: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
- FAITH NO MORE анонсировали «Sol Invictus». «Мы могли б записать альбом кантри-музыки, но он все равно звучал бы, как FAITH NO MORE»
- FAITH NO MORE записывают новый альбом
- FAITH NO MORE. Погуляли и хватит
- FAITH NO MORE, Mike Patton. Снова голый
Обновления
-
Mike Patton: «Впервые в жизни пришлось общаться с психологами и психотерапевтами — и они диагностировали агорафобию»
-
Мастер призрачного сюра. Умер польский художник Mariusz Lewandowski
-
Karl Logan получил пять с половиной лет тюрьмы
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2022 года
-
PANTERA объявили о реюнион-туре
-
Смотрим стрим чемпионата мира по хэви-метал вязанию
-
Цитата. John Dolmayan, SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть некий дар, от бога или как угодно, а мы его просираем»
-
Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONE
-
Michael Denner о реюнионе MERCYFUL FATE: «Тяжко, больно слышать, как эти ребята играют вещи, которые сочинил я»
-
Jerome Reuter (ROME) дал благотворительный концерт во Львове
Комментарии
- Писюн с глазами: Дед Аким написал(а): Фил Ансельмо конечно неоднозначная личность Почему неоднозначная? По-моему,…
- Алексей: чудом ушёл!!!
- Merzbow: Мрачнее чем MFKR они ничего не запишут(
- Дед Аким: Мне этот проект нравится, Фил Ансельмо конечно неоднозначная личность, но Ангелы в таких группах и не…
- Дед Аким: SATAN — Earth Infernal, британский хэви метал, классика жанра The Big Deal — First Bite,…
- insane_clown: опять одно и то же. неужели им самим интересно писать одну и ту же песню уже который раз.
- Bronco: Клип и песня — ништяк.
- atr: Что-то кажется, что история с Закком в Пантере будет походить на историю с Сноуи Шоу с Димму Боргиром
- Bronco: Однозначно пошел бы на Закка позырить.
- insane_clown: Роман написал(а): Обожаю такие комменты. Собрались этакие труметал эстеты и давай письками меряться,…
- Зануда: Бексинского чем-то напомнил, цветами, наверное.
- Anastasiya: Закрепила голосовалку в топе постов на неделю, чтоб привлечь больше участников. Обновления будут идти…
- atr: Кстати, под временные рамки подпадают Seventh Wonder — «The Testament». Хороший альбом у них…
Добавить комментарий