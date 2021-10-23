Gorge the Corpsegrinder
23.10.2021

Персонаж Corpsegrinder’a из CANNIBAL CORPSE в «World of Warcraft» переименован ввиду гомофобии

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George «Corpsegrinder» Fisher — большой фанат «World of Warcraft», и в честь музыканта когда-то даже был создан персонаж Gorge the Corpsegrinder, продержавшийся до гомофобского скандала. Теперь он переименован в Annihilator Grek’lor.

Дело было в далеком 2007 году на конвенте BlizzCon, где страстный поклонник игрушки Фишер позволил себе страстно выразиться.

«…я не играю в гомосяцком Alliance, за всяких сраных ночных эльфов или гномов. Мне нужны долбаные орки или нежить. Пошел в жопу, Alliance! Сдохните, сраные эмо-членососы!»

Часть этого интервью, в зацензурированном варианте, было показано на музыкальной части BlizzCon 2011 — где Фишер предстал как один из посланников Орды в метал-мире. И немедленно вызвало истерику ЛГБТ и сочувствующих — после чего тогдашний президент «Blizzard» Mike Morhaime был вынужден публично извиниться. Однако персонаж Corpsegrinder остался в игре.

Стюардессу откопали в 2021-м, когда количество обиженных на кубометр Сети начало превышать все допустимые ВОЗ нормы; на Blizzard был подан официальный иск — и, в общем, от опасного героя таки решили избавиться. Теперь осталось дождаться, когда в игре в каждой сцене орки будут извиняться за харассмент и буллинг.

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1 comment

  • Писюн с глазами написал(а):

    Ну и валит оттуда уже народ толпами. Дождется Близзард со своей SJW-хуйней. Кучка всяких там небинарных останется бегать по пустому Азероту. И хуй с ним, кстати. Лучше время с пользой потратить.
    Было бы здорово увидеть обзоры на новые 1914, Крэдлов и Белакор.

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