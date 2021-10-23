Персонаж Corpsegrinder’a из CANNIBAL CORPSE в «World of Warcraft» переименован ввиду гомофобииБлог
George «Corpsegrinder» Fisher — большой фанат «World of Warcraft», и в честь музыканта когда-то даже был создан персонаж Gorge the Corpsegrinder, продержавшийся до гомофобского скандала. Теперь он переименован в Annihilator Grek’lor.
Дело было в далеком 2007 году на конвенте BlizzCon, где страстный поклонник игрушки Фишер позволил себе страстно выразиться.
«…я не играю в гомосяцком Alliance, за всяких сраных ночных эльфов или гномов. Мне нужны долбаные орки или нежить. Пошел в жопу, Alliance! Сдохните, сраные эмо-членососы!»
Часть этого интервью, в зацензурированном варианте, было показано на музыкальной части BlizzCon 2011 — где Фишер предстал как один из посланников Орды в метал-мире. И немедленно вызвало истерику ЛГБТ и сочувствующих — после чего тогдашний президент «Blizzard» Mike Morhaime был вынужден публично извиниться. Однако персонаж Corpsegrinder остался в игре.
Стюардессу откопали в 2021-м, когда количество обиженных на кубометр Сети начало превышать все допустимые ВОЗ нормы; на Blizzard был подан официальный иск — и, в общем, от опасного героя таки решили избавиться. Теперь осталось дождаться, когда в игре в каждой сцене орки будут извиняться за харассмент и буллинг.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 14
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Персонаж Corpsegrinder’a из CANNIBAL CORPSE в «World of Warcraft» переименован ввиду гомофобии
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Ну и валит оттуда уже народ толпами. Дождется Близзард со своей SJW-хуйней. Кучка всяких там небинарных останется бегать по пустому Азероту. И хуй с ним, кстати. Лучше время с пользой потратить.
Было бы здорово увидеть обзоры на новые 1914, Крэдлов и Белакор.