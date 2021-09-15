Mike Patton отменил концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психическим здоровьем»

Mike Patton, несколько туров которого с FAITH NO MORE и MR. BUNGLE в 2020 году обломало ковидло, в период затишья держался вроде бы хорошо. Говорил в интервью, что хотя профессионально и обломался, как все, на уровне личном изоляции практически не ощутил. Мол, он и так обычно живет сам по себе — и от отсутствия социализации не страдает. Но… что-то все же пошло не так.

На сентябрь-октябрь у обеих групп было назначено полтора десятка концертов, и буквально за два дня до первого из них (когда билеты давно уже куплены, музыканты все отрепетировали, взяли отпуска, подготовили мерч и т.д.) Майк вылез со странным внезапным заявлением и все отменил. Так сразу можно было бы подумать, что болезнь у него, как у Хэтфилда, однако в течение долгих лет и окружение Майка, и он сам твердили, что музыкант особо не пьет, и из наркотиков употребляет разве что кофеин — так необходимый всем трудоголикам.

«С сожалением должен сообщить, что ввиду проблем с психическим здоровьем не могу продолжать концертную активность в рамках заявленных дат. У меня есть проблемы, которые усугубила пандемия и с которыми сражаюсь в настоящий момент. И, такое ощущение, пока просто не способен выложиться по полной — а на меньшее, чем 100 процентов, я никогда не согласен.

Прошу прощения у фэнов и надеюсь вскоре прийти в форму. Музыканты поддерживают мое решение — и мы все вместе будем искать способ разрешить ситуацию и сохранить здоровье».

Музыканты FNM высказались более эмоционально. «Сказать, что нас потрясли эти отмены, — не сказать вообще ничего. Мы не выступали уже пять лет, и было достаточно непросто вернуться к музыке, — однако в течение последних месяцев мы упорно репетировали и работали, чтобы снова прийти в форму. И вот в результате этих усилий с уверенностью можем сказать, что да — сейчас мы в своей топовой форме, и… тем тяжелее писать это вот заявление.

С учетом пандемии наша туровая команда также два года сидела без работы — и сердце разрывается от того, что им приходится сообщать подобные новости. Тур-команда — это же, в общем-то, как семья. А еще фэны — можно представить, как расстроятся все эти люди, терпеливо поддерживавшие коллектив долгие годы и надеявшиеся (как и мы) на перерыв в беспросветности последних лет. Ведь многие меломаны действительно проводили время в изоляции и ждали, когда уже наконец выйдет выбраться на концерты, которые откладывались снова и снова. Им будет тяжко.

Но, как бы там ни было, есть член семьи, который нуждается в помощи. Мы убеждены, что, отыграй мы все-таки тур, Майку стало бы только хуже — а его ценность как брата нам важнее, чем его роль как певца. Поэтому он может рассчитывать на наш стопроцентный суппорт. Так же, как мы сами нуждаемся в суппорте от вас».

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