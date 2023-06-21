Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka признался, что он гейБлог
Теперь вопросы, это просто глэмовый имидж или нечто большее, решены: фронтмен GRETA VAN FLEET Josh Kiszka выступил с каминг-аутом, поделившись с общественностью, что он уже 8 лет живет с любимым мужчиной (при том, что Джошу 27 в принципе), и все у них очень хорошо.
Причиной, почему стало вдруг важно анонсировать статус публично, стали очередные анти-LGBTQ+ законотворческие поползновения штата Теннесси, где живет музыкант: сенат принял акт, официально определяющий «пол» как «неизменный биологический пол человека, определяемый анатомией и генетикой, существующими на момент рождения». Что, по мнению сочувствующих ЛГБТ-движению, дичайше дискриминирует трансгендеров — а также представителей еще трехсот видов гендерных идентичностей.
Таким образом, обозначив не только всемерную поддержку, но и принадлежность к ЛГБТ-коммьюнити, Josh Kiszka решил привлечь к проблеме внимание широкой общественности — что, надо признать, в случае с чиновниками Теннесси не очень работает. За последние лет десять там было принято 14 законов, так или иначе ограничивающих деятельность LGBTQ+, а также не так давно начали наседать на дрэг-квин культуру: им запретили выступления в любых публичных местах, где могут присутствовать дети. При том, что любители переодеваться в некоторых (не ультраконсервативных, естественно) штатах США периодически ходят по школам и рассказывают о своем образе жизни — повышая, так сказать, инклюзивность.
Ну а Джошу совет да любовь — главное, хуже или лучше от своих признаний он петь не станет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 231
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6 комментариев
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Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka признался, что он гей
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Комментарии
Тварь:
Хоспате… да что вы все носитесь с этой недомузыкой… Это же слушать невозможно. И почему про это говорят на каждом углу… …
Andreas:
Алексей:
Juris:
жили-не тужили и не знали про ЭТО чудо
благодаря хиткиллеру познаём этот дивный мир…
Bronco:
От грудей оторвать взгляд невозможно. Реально клип про родину. Есть хочу…
Bronco:
Писюн c глазами:
Другой Александр:
Гераньвкиееве написал(а):
Дед Аким написал(а):
)) написал(а):
Дед Аким написал(а):
Сложная ситуация, попытаться рассмотреть объективно, хотя это не получится, эм…
Anti-Poser:
На этих альбомах был крутейший звук. Зачем такое делать, непонятно…
Тварь:
Жизнь — говно!
Все бабы — дуры!
Мы — фанаты Сепультуры! (с)…
Juris:
Juris:
коллапес:
1. семейный подряд «Кавалера и Ко» все еще держит планку. Макс спустя десятилетия все еще образцовый металхед, воспитавший целое поколение групп, которые верны принц…
Хорошо шифровался, никогда бы не подумал
Никогда бы не подумал, что Жош Кишка гей. Кто это вообще?
жили-не тужили и не знали про ЭТО чудо
благодаря хиткиллеру познаём этот дивный мир
Очень рад за них, совет да любовь, как говорится!!!
У Гаала новый сладенький фаворит появился
Хоспате… да что вы все носитесь с этой недомузыкой… Это же слушать невозможно. И почему про это говорят на каждом углу…