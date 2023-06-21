Josh Kiszka gay
21.06.2023

Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka признался, что он гей

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Теперь вопросы, это просто глэмовый имидж или нечто большее, решены: фронтмен GRETA VAN FLEET Josh Kiszka выступил с каминг-аутом, поделившись с общественностью, что он уже 8 лет живет с любимым мужчиной (при том, что Джошу 27 в принципе), и все у них очень хорошо.

Причиной, почему стало вдруг важно анонсировать статус публично, стали очередные анти-LGBTQ+ законотворческие поползновения штата Теннесси, где живет музыкант: сенат принял акт, официально определяющий «пол» как «неизменный биологический пол человека, определяемый анатомией и генетикой, существующими на момент рождения». Что, по мнению сочувствующих ЛГБТ-движению, дичайше дискриминирует трансгендеров — а также представителей еще трехсот видов гендерных идентичностей.

Таким образом, обозначив не только всемерную поддержку, но и принадлежность к ЛГБТ-коммьюнити, Josh Kiszka решил привлечь к проблеме внимание широкой общественности — что, надо признать, в случае с чиновниками Теннесси не очень работает. За последние лет десять там было принято 14 законов, так или иначе ограничивающих деятельность LGBTQ+, а также не так давно начали наседать на дрэг-квин культуру: им запретили выступления в любых публичных местах, где могут присутствовать дети. При том, что любители переодеваться в некоторых (не ультраконсервативных, естественно) штатах США периодически ходят по школам и рассказывают о своем образе жизни — повышая, так сказать, инклюзивность.

Ну а Джошу совет да любовь — главное, хуже или лучше от своих признаний он петь не станет.

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6 комментариев

  • Писюн c глазами написал(а):

    Хорошо шифровался, никогда бы не подумал

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  • Bronco написал(а):

    Никогда бы не подумал, что Жош Кишка гей. Кто это вообще?

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  • Juris написал(а):

    жили-не тужили и не знали про ЭТО чудоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    благодаря хиткиллеру познаём этот дивный мирhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Алексей написал(а):

    Очень рад за них, совет да любовь, как говорится!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Andreas написал(а):

    У Гаала новый сладенький фаворит появился

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  • Тварь написал(а):

    Хоспате… да что вы все носитесь с этой недомузыкой… Это же слушать невозможно. И почему про это говорят на каждом углу… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

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