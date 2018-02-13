Хороший коп. James Hetfield снимается в фильме о серийном маньяке

Вероятно, прикосновение к миру кинематографа, случившееся у Джеймса Хэтфилда, когда он озвучивал фильм о вреде порнографии, сподвигло 54-летнего музыканта попробовать себя в новом амплуа. И сыграть в настоящем художественном кино. Речь идет о картине «Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный», которую режиссер Джои Берлингер посвятил серийному маньяку Теду Банди (коим будет Зак Эфрон). Джеймс же выступит в роли полицейского Боба Хэйварда, который арестовал негодяя в 1975 году. И уже даже есть фото.

Берлингер познакомился с фронтменом METALLICA во время работы над фильмом «Some Kind Of Monster».

«Мы провели с Джеймсом и остальными музыкантами сотни часов в перерыве между съемками, — пояснил режиссер, — и могу сказать, что Джеймс обладает харизмой и внушительным внешним видом. Уверен, его характерность и магнетизм будут отражены в драматической роли, поэтому когда он согласился сняться в фильме, я был в восторге».

Тем более, что участие рок-звезды такого масштаба наверняка привлечет к фильму дополнительное внимание. Ну и будет, конечно, интересно: всяко любопытно узнать кумиров в неожиданном облике.