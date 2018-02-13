Хороший коп. James Hetfield снимается в фильме о серийном маньяке

Вероятно, прикосновение к миру кинематографа, случившееся у Джеймса Хэтфилда, когда он озвучивал фильм о вреде порнографии, сподвигло 54-летнего музыканта попробовать себя в новом амплуа. И сыграть в настоящем художественном кино. Речь идет о картине «Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный», которую режиссер Джои Берлингер посвятил серийному маньяку Теду Банди (коим будет Зак Эфрон). Джеймс же выступит в роли полицейского Боба Хэйварда, который арестовал негодяя в 1975 году. И уже даже есть фото.

Metallica James Hetfield

гад должен сидеть в тюрьме!

Берлингер познакомился с фронтменом METALLICA во время работы над фильмом «Some Kind Of Monster».

«Мы провели с Джеймсом и остальными музыкантами сотни часов в перерыве между съемками, — пояснил режиссер, — и могу сказать, что Джеймс обладает харизмой и внушительным внешним видом. Уверен, его характерность и магнетизм будут отражены в драматической роли, поэтому когда он согласился сняться в фильме, я был в восторге».

Тем более, что участие рок-звезды такого масштаба наверняка привлечет к фильму дополнительное внимание. Ну и будет, конечно, интересно: всяко любопытно узнать кумиров в неожиданном облике.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Станиславский и Немирович-Данченко 14.02.2018 в 00:49

    Не верю !!!….

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  2. Veles 14.02.2018 в 01:02

    Хороший коп — мёртвый коп!

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  3. Diamond 14.02.2018 в 01:14

    А что, Хэт вполне импозантен! Думаю, внешне он отлично подходит на такую роль. Интересно будет оценить его актерские способности

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  4. Зеля 14.02.2018 в 01:21

    Ого, а он здоровый! Метра под два поди. Ульриха бы на такую роль точно не взяли

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  5. el_spirto 14.02.2018 в 01:33

    дед какой-то, не верю(стремное фото) над посмотреть трейлер)

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  6. Diamond 14.02.2018 в 01:36

    Так он уже давно так выглядит

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