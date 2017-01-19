James Hetfield озвучил документальный фильм о вреде порнографии

На прошлой неделе закончилось резонансное дело о порно-картинке вконтакте: девушка из Гродно получила два года с отсрочкой и штраф в плечи (690 новых бел.рублей — примерно $355) за то, что сохранила в соцсети картинку сомнительного содержания. Так что будьте осторожны в фантазиях. И James Hetfield уже готов рассказать, почему.

«Addicted To Porn: Chasing The Cardboard Butterfly» — так называется новый документальный фильм, выходящий на экраны в конце февраля. Режиссером выступил Justin Hunt, а озвучку выполнил фронтмен METALLICA James Hetfield. Почему именно он? Нам пока не объяснили. Может, сам бывал грешен пристрастием; может, столкнулся с каким-либо душераздирающим случаем. Ну или дружит с режиссером, например. Судя по трейлеру, высокобюджетной лента не выглядит, так что едва ли деньги стали решающим доводом.

Так или иначе, нас ждет суровая антипорно-пропаганда: рассказы о том, как пристрастие к чужим прелестям разрушило семьи; как привычка смотреть adult-кинофильмы пагубно сказывается на ментальном здоровье человека; как высокие технологии превращают порнографию в чрезмерно доступный ресурс для детей (как упоминается в трейлере, дети сегодня начинают смотреть вот это вот лет с десяти); как развращается современное общество и разваливаются культурные традиции… в общем, временами не вполне очевидные, но довольно пугающие штуки. Как, к примеру, два года условно.

Смотрите ли вы порнографию? Да, люблю традиционное порно

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