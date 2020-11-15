15.11.2020

Peter Tägtgren ушел из LINDEMANN

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Хулиганский проект LINDEMANN временно перестал быть дуэтом: Peter Tägtgren покинул Тилля, и, согласно анонсу, каждый из музыкантов продолжит заниматься своими делами. В LINDEMANN будет новый состав, а Петер вовсю занят вернувшимися на активный творческий путь HYPOCRISY (плюс еще неким тайным проектом, суть которого будет известна в 2021-м).

Последним релизом LINDEMANN в прежнем виде станет концертный DVD, в основу которого легли съемки московского концерта этого года.

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2 комментария

  • Александр написал(а):

    Это изначально попсовый коммерческий проект одного жирного немца, даже название об этом «мягко» намекает)) Слава богам что Петя свалил из этого кала

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  • DimaCar написал(а):

    Какой кошмар… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gifкак дальше жить?

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