Умер Eddie Van Halen

Умер Eddie Van HalenБлог
К сожалению, Eddie Van Halen все-таки проиграл продолжительную битву с раком: в последние дни его состояние сильно ухудшилось, врачи обнаружили метастазы в различных органах и мозге, и 65-летний музыкант скончался в больнице Санта-Моники.
Рок и метал-мир, естественно, грустит и скорбит, наполняя этот день мемориалами и некрологами.
Joe Elliott Vivian Campbell, DEF LEPPARD: «Я отчетливо помню, как впервые услышал игру Эдди. Мой хороший друг, тоже гитарист, купил дебютник VAN HALEN и зашел ко мне домой со словами, мол, послушай это немедленно. Он был прав. То был момент, полностью изменивший все, что я знал о гитаре и ее возможностях. Планки сдвинулись. Я не спал всю ночь, стараясь научиться чему-то у Эдди. С тех пор прошли десятилетия. А я все еще у него учусь».
Mark Morton, LAMB OF GOD: «Edward Van Halen — герой в мире гитары. Его работа превысила пределы физических, технических возможностей, инновационности, жанров. Этот человек, единственный, установил стандарты рок-гитары как для своего поколения, так и для тех, что последовали. Причем достижения его не только по части мастерства. Edward был также отличным композитором, а его чувство хита помогало группе VAN HALEN забираться высоко в чарты, смещая тренды популярной музыки. Иными словами, влияние переоценить невозможно».
R.I.P. Эдди.
R.I.P. VAN HALEN.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 22
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